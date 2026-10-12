Se ha identificado una nueva «zona azul» en Cerdeña, donde las mujeres gozan de una esperanza de vida excepcionalmente larga

Los investigadores han identificado un nuevo «punto caliente» de longevidad en el centro de Cerdeña, donde las excepcionales tasas de supervivencia entre las mujeres distinguen a este pueblo de la «Zona Azul» original de la isla.

Situada en la región de Marghine, en el centro de Cerdeña, Bolotana cuenta con una concentración excepcional de centenarios, con tasas diez veces superiores a la media de Cerdeña y once veces superiores a la de Estados Unidos. La longevidad es especialmente notable entre las mujeres, cuyas tasas de supervivencia en la vejez rivalizan con las de las poblaciones más longevas del mundo.

Muchas personas de nuestra comunidad siguen llevando un estilo de vida estrechamente ligado a las tradiciones rurales y a los ritmos del campo. – Giacomo Nieddu, Terracuza

Tras participar en un estudio que analizaba los factores demográficos que explican esta notable longevidad, el investigador Dan Buettner identificó este pequeño pueblo de montaña de la provincia de Nuoro como una nueva «Zona Azul».

Las Zonas Azules son regiones conocidas por su excepcional longevidad, donde los residentes alcanzan los 100 años con una frecuencia significativamente superior a la media y presentan menores índices de enfermedades crónicas, lo que podría reflejar una alimentación y unos estilos de vida saludables.

El término tiene su origen en una investigación demográfica pionera llevada a cabo por Gianni Pes, de la Universidad de Sassari, y Michel Poulain, de la Universidad de Lovaina, quienes utilizaron círculos azules para marcar en un mapa las comunidades de Cerdeña con mayor esperanza de vida durante las primeras etapas de sus estudios. Posteriormente, Buettner se asoció con ambos investigadores y otros científicos para investigar los focos de longevidad en todo el mundo.

El equipo de investigación identificó en primer lugar un grupo de 14 municipios repartidos por Barbagia y Ogliastra, en el centro-este de Cerdeña, por su excepcional longevidad y sus patrones de vida saludables, y designó la zona como la primera «Zona Azul» del mundo en 2004.

«La nueva Zona Azul sarda de Bolotana es distinta y se encuentra a unos 110 kilómetros de la primera identificada hace más de 20 años», afirmó Pes, coautor del estudio junto con Buettner.

«Para nuestra investigación, obtuvimos información demográfica del registro civil municipal, al tiempo que nos basamos en los registros parroquiales históricos como fuente independiente para la validación cruzada de los datos», explicó Pes.

«Concretamente, los registros civiles de nacimiento se cruzaron con los registros civiles posteriores y, cuando estaban disponibles, con los registros parroquiales, utilizando la concordancia de datos anagráficos, la filiación, las relaciones familiares y otra información identificativa. Además, cuando fue necesario, se reconstruyeron líneas genealógicas para descartar vínculos con hermanos o parientes homónimos».

La recién designada Zona Azul de Bolotana se encuentra enclavada en la región montañosa de Marghine, en el centro de Cerdeña. (Foto de Giacomo Nieddu, Terracuza)

El estudio se centró principalmente en el periodo comprendido entre 2021 y 2025, cuando Bolotana tenía una población residente media de 2.266 habitantes, entre los que se incluían diez personas de 100 años o más. Esto supuso aproximadamente 442 centenarios por cada 100 000 residentes, observándose la ventaja de longevidad más pronunciada entre las mujeres.

Los investigadores también analizaron datos de 2020 para tener en cuenta los posibles efectos de la COVID-19 y realizaron una comparación con el mismo periodo, que abarcaba de 2015 a 2019.

Descubrieron que las mujeres que alcanzaban los 70 años tenían una esperanza de vida adicional de 20,85 años, mientras que el 13,83 % de las mujeres que alcanzaban esa edad llegaban a los 100 años. Ambas cifras superaban las medias y los valores anuales más altos registrados en la provincia de Nuoro y en Italia durante el mismo periodo.

Las estimaciones de longevidad femenina de Bolotana también ocuparon un lugar excepcionalmente alto en comparación con los parámetros internacionales de la Base de Datos de Mortalidad Humana, situándose en segundo lugar, solo por detrás de Hong Kong, en ambas medidas.

En general, las mujeres de Bolotana mostraron uno de los perfiles de supervivencia en la vejez más favorables registrados a nivel internacional. Su probabilidad de sobrevivir desde los 70 hasta los 100 años era más de tres veces superior a la de las mujeres de Estados Unidos.

Los investigadores señalaron que la ventaja de longevidad predominantemente femenina de Bolotana entre 2021 y 2025 contrasta con el patrón observado históricamente en la «Zona Azul» original de Cerdeña, donde la longevidad excepcional era particularmente pronunciada entre los hombres y la diferencia entre ambos sexos era relativamente pequeña.

Este contraste sugiere que la supervivencia excepcional en la vejez en Cerdeña puede seguir patrones demográficos diferentes según las comunidades y los periodos de tiempo.

«Dicha heterogeneidad podría reflejar diferencias en la composición de las cohortes, así como en características ambientales, sociales, conductuales u otras específicas de la población», explicó Pes.

«Existen varios mecanismos que podrían contribuir de forma plausible a la marcada ventaja de supervivencia femenina observada, entre ellos el bagaje genético, los hábitos alimentarios, la actividad física, el apoyo familiar, la cohesión social, la continuidad de la residencia y el acceso a la atención sanitaria».

Los investigadores también revisaron encuestas alimentarias históricas y entrevistaron a médicos locales para comprender mejor los factores relacionados con el estilo de vida que podrían contribuir a la longevidad de la comunidad.

Sus hallazgos indicaron que la dieta tradicional era en gran medida de origen vegetal, y que la carne se consumía solo unas cinco veces al mes a lo largo de gran parte de la vida de los residentes. Gran parte de los alimentos procedían de la zona, como el aceite de oliva, las aceitunas, el queso y el trigo, producidos por los propios residentes.

Aunque estos hallazgos sobre el estilo de vida no formaban parte del análisis principal del estudio, proporcionaron un contexto para interpretar los resultados demográficos.

«El presente análisis demográfico no puede determinar si alguno de los factores relacionados con la dieta y el estilo de vida contribuyó al patrón observado ni evaluar su importancia relativa», afirmó Pes.

«Se necesitarán estudios comparativos a nivel individual para evaluar los posibles determinantes biológicos, conductuales y sociales de la longevidad excepcional en el pueblo. Ahora nos estamos centrando en esta línea de investigación».

Los residentes locales acogieron con satisfacción el anuncio de la designación de Bolotana como nueva Zona Azul. El reconocimiento se debatió en una sesión del consejo municipal, donde Pes presentó oficialmente un certificado que acreditaba la inclusión del municipio entre las Zonas Azules del mundo.

El aceite de oliva es un alimento básico en la dieta de los habitantes de Bolotana, cuyos hábitos alimenticios se basan predominantemente en productos vegetales. (Foto de Giacomo Nieddu, Terracuza)

Le acompañaron Salvatore Pedde, presidente de Ormìnas, una asociación cultural dedicada a promover la zona y sus tradiciones, y Vittorio Romerio, de la Escuela de Estudios Archivísticos, Paleográficos y Diplomáticos del Archivo Estatal de Cagliari. Ambos contribuyeron a la investigación demográfica.

«Este reconocimiento es importante para nuestra comunidad, ya que pone de relieve nuestra identidad, cultura y tradiciones», declaró a Olive Oil Times el alcalde de Bolotana, Francesco Manconi.

«Entre los factores que han contribuido a la notable longevidad de nuestra comunidad, la alimentación saludable es, sin duda, un elemento clave. Uno de los sellos distintivos de nuestra tradición agrícola es el aceite de oliva, que siempre ha ocupado un lugar central en nuestra dieta y sigue utilizándose a diario como ingrediente en una amplia variedad de platos tradicionales».

Entre los olivicultores de Bolotana se encuentra Giacomo Nieddu, que produce aceite de oliva virgen extra en la finca Terracuza, situada en las laderas que rodean el pueblo. La finca fue uno de los lugares que visitaron los investigadores el año pasado durante su colaboración con la comunidad local.

«Este reconocimiento avala nuestra visión y refuerza nuestro compromiso como productores de aceite de oliva virgen extra de alta calidad, cuyos beneficios para la salud gozan de un amplio reconocimiento», declaró Nieddu a Olive Oil Times.

Sus olivares, muchos de ellos centenarios, se extienden por empinadas terrazas donde el cultivo del olivo se considera una forma de agricultura «heroica». A través de Terracuza, Nieddu ha liderado un proyecto de restauración para recuperar los olivares abandonados de la zona y preservar el paisaje.

La empresa también promueve variedades locales de aceituna, como la Bosana, la Majorca y la Cariasina, que utiliza para producir aceitunas de mesa elaboradas de forma tradicional.

«Más allá del aceite de oliva y de una dieta equilibrada, es fundamental mantener un estilo de vida saludable», añadió Nieddu. «Muchas personas de nuestra comunidad siguen llevando un estilo de vida estrechamente ligado a las tradiciones rurales y a los ritmos del campo, lo que sin duda contribuye al bienestar de la gente».