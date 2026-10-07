En el lago de Garda, los olivares abandonados cobran nueva vida

En el lago de Garda, Videlle Bionatura está recuperando miles de olivos abandonados para volver a ponerlos en producción, al tiempo que preserva las variedades locales, apoya la investigación y forma a jóvenes trabajadores.

Rodeado por las suaves colinas morénicas de Valtenesi, Puegnago se encuentra a solo unos kilómetros de la costa suroeste del lago de Garda. Gracias a los efectos moderadores del lago de agua dulce más grande de Italia, esta zona de Lombardía ha ofrecido condiciones favorables para el cultivo de la vid y el olivo durante más de un milenio.

Preservar este patrimonio sigue siendo nuestra motivación, y es lo que nos impulsa con la pasión y la determinación que inspiraron el proyecto desde el principio.– Marco Penitenti, agrónomo y fundador de Videlle Bionatura

Aquí, el agrónomo Marco Penitenti comenzó a recuperar olivares abandonados hace 15 años, poniendo en marcha un proyecto que desde entonces se ha ampliado hasta alcanzar los 16 000 olivos.

«Todo empezó con mi pasión por el cultivo del olivo», explicó a Olive Oil Times. «Trabajaba como consultor para empresas de la zona y, cada día, me encontraba con muchos olivares sin cultivar y abandonados. Al final, decidí ponerme en contacto con el propietario de una parcela con 250 árboles y ofrecerme a gestionarla. Él aceptó y me puse manos a la obra para restaurarla».

Esa primera iniciativa se convirtió más tarde en una actividad profesional, sentando las bases de la actual empresa de Penitenti, Videlle Bionatura.

La iniciativa creció a medida que se incorporaban a su cuidado más olivos abandonados. El último olivar incorporado al proyecto cuenta con 600 árboles que pronto serán podados y fertilizados como parte de un plan de recuperación destinado a que vuelvan a producir en un plazo de dos o tres años.

Penitenti señaló que el abandono de los olivares sigue siendo un gran reto en Italia, donde la falta de relevo generacional, la dificultad del terreno y los obstáculos a la mecanización encarecen los costes y hacen que el cultivo del olivo sea cada vez más difícil de mantener.

El último olivar incorporado al proyecto de recuperación liderado por Videlle Bionatura, de Marco Penitenti, cuenta con 600 árboles que pronto serán podados y fertilizados antes de volver a entrar en producción.

«Sin duda, se trata de operaciones costosas, pero son fundamentales para el desarrollo del territorio y de la comunidad», afirmó Penitenti. «Aquí, en Valtenesi, como en otros lugares, el cultivo del olivo no se reduce únicamente al valor de la producción. También desempeña un importante papel medioambiental en un paisaje moldeado por la actividad humana, ya que ayuda a prevenir la erosión del suelo».

«Además, los olivos deben conservarse como un rasgo característico de la zona, que es un destino turístico de renombre», añadió. «Por último, pero no por ello menos importante, el cultivo del olivo sustenta un tejido social de personas cuyos medios de vida están vinculados a él, entre ellos agricultores, técnicos, molineros, proveedores y muchos otros».

Penitenti pronto contó con la ayuda de su esposa, Maria Cristina Plodari, en la gestión de la empresa; ella se encarga ahora de las relaciones con los clientes y la comunicación.

La pareja, que ahora es madre de dos hijos adolescentes, Daniele y Sofía, ha reservado varios puestos de su equipo para jóvenes con poca o ninguna experiencia laboral previa.

De las diez personas que trabajan todo el año en Videlle Bionatura, cuatro tienen 18 o 19 años y están adquiriendo su primera experiencia profesional. Livia se encarga del embotellado y de la trazabilidad de la cadena de suministro, mientras que Stefano y Chris trabajan en los olivares junto a Paolo, que actualmente está realizando unas prácticas escolares.

«Nuestro objetivo es dotarles de los conocimientos necesarios para trabajar de forma independiente y labrarse una carrera en el cultivo del olivo orientado a la calidad», afirmó Penitenti. «Es una experiencia verdaderamente formativa para ambas partes. Mientras nosotros les proporcionamos formación y orientación, ellos aportan un soplo de aire fresco a la empresa».

Para destacar las variedades del lago de Garda, Marco Penitenti elabora una gama de aceites monovarietales a partir de sus olivares restaurados, entre los que se incluyen las variedades autóctonas Casaliva, Gargnà y Trepp, junto con la Leccino.

«Aportan una mentalidad mucho más abierta, unas habilidades digitales extraordinarias y un sentido único de vitalidad, frescura y pasión, junto con un deseo real de dejar huella y perseguir sus ambiciones», añadió. «Es un intercambio mutuamente enriquecedor, y ellos nos motivan tanto como nosotros les apoyamos».

La empresa colabora con los programas de ciencias agrícolas de la Universidad de Brescia y, gracias a su compromiso con la gestión medioambiental, ha atraído a estudiantes que han elegido la finca como tema de investigación para sus tesis.

Ya se han completado dos estudios. El primero examinó y comparó las huellas de carbono de diferentes sistemas de conducción de los olivos. El segundo amplió el análisis a etapas posteriores de la producción, evaluando la huella de carbono de las actividades de molienda y embotellado.

Actualmente se está llevando a cabo un tercer proyecto de investigación en colaboración con la Universidad de Padua. Este examina la salud del suelo en relación con las prácticas arborícolas, centrándose en los nutrientes, la microfauna, la flora y las comunidades bacterianas presentes en los olivares.

La preservación de la biodiversidad es una de las misiones fundamentales de la empresa. Para poner de relieve las variedades locales, produce una gama de aceites monovarietales procedentes de sus olivares restaurados, entre los que se incluyen la variedad autóctona Casaliva, así como las variedades Gargnà y Trepp, ambas típicas de la zona del Alto Garda, junto con la variedad Leccino.

El objetivo es crear una «oleoteca» especializada que muestre la diversidad de los aceites de oliva monovarietales del lago de Garda.

Aprovechando su amplia experiencia, Penitenti identificó durante los trabajos de restauración varios árboles cerca del lago que parecían diferir de las variedades locales más conocidas. Envió muestras al Consejo Nacional de Investigación para que se les realizaran pruebas genéticas, las cuales revelaron que dos de los árboles poseen perfiles genéticos únicos.

Videlle Bionatura colabora con la Universidad de Brescia y, gracias a su compromiso con la gestión medioambiental, se ha convertido en un lugar de referencia para los estudiantes que realizan proyectos de investigación para sus tesis.

El siguiente paso consistirá en propagar las variedades recién identificadas y supervisar su rendimiento, productividad y resiliencia ante las presiones climáticas actuales.

Además de un núcleo de 6.000 árboles, la empresa gestiona otros 10.000 repartidos en bosquecillos más pequeños de entre 500 y 1.500 árboles, que se extienden desde el interior hasta las orillas del lago de Garda y abarcan cinco municipios.

La mayoría de los olivares siguen los esquemas tradicionales de plantación de seis por seis y seis por siete metros. Una parte más reducida, plantada en la década de los noventa, presenta espaciamientos más densos de seis por tres y cinco por tres metros. La empresa también ha establecido algunos olivares intensivos con diferentes variedades en fase de evaluación, que sirven como parcelas de ensayo para la investigación.

La típica plantación mixta de los olivares más antiguos exige que los trabajadores identifiquen y recolecten árboles específicos según la variedad para producir cada aceite monovarietal. Esto, unido a la fragmentación del terreno y a la frecuente presencia de pendientes pronunciadas y terrazas antiguas, requiere una planificación cuidadosa y un trabajo adicional para coordinar al personal, la maquinaria y el equipo.

Como miembro de una cooperativa local de olivareros, la empresa procesa actualmente sus aceitunas en la almazara del grupo. El siguiente paso es instalar su propia almazara y completar todo el ciclo de producción de forma interna.

Otra de las actividades de la empresa es la recuperación de viñedos abandonados, a partir de los cuales produce vino y vinagre balsámico. Junto con sus aceites de oliva, la empresa ofrece estos productos en experiencias educativas para los visitantes, que incluyen catas guiadas, rutas de senderismo y picnics entre los olivares.

«Una de las misiones fundamentales de la empresa es fomentar una cultura del aceite de oliva de calidad y su vínculo con el respeto por el medio ambiente», afirmó Penitenti. «Nuestros olivares forman parte de un ecosistema delicado y frágil, y es nuestra responsabilidad preservarlo para las generaciones futuras».

«Seguimos recibiendo llamadas de toda la zona del lago de Garda de propietarios que solicitan nuestra ayuda y nos ofrecen olivares en alquiler», señaló Penitenti. «Contamos con los recursos y la mano de obra necesarios para apoyar este tipo de iniciativa, aunque, por el momento, la expansión del proyecto se está volviendo cada vez más difícil, principalmente debido a las características del terreno y a la fragmentación de la tierra».

«Restaurar un olivar abandonado de 1.000 árboles, por ejemplo, requiere una inversión significativa y entre dos y tres años de trabajo», añadió. «Una empresa consolidada puede absorber esos costes como parte de su presupuesto anual, pero para un joven agricultor que empieza de cero, las barreras son mucho mayores».

«Nuestro objetivo es, por lo tanto, llevar a cabo los trabajos iniciales de restauración y, con el tiempo, transferir la gestión de algunos de estos bosquecillos a jóvenes agricultores o nuevas empresas dispuestas a preservar y potenciar su valor», afirmó Penitenti. «Salvaguardar este patrimonio sigue siendo nuestra motivación, y es lo que nos impulsa a seguir adelante con la pasión y la determinación que inspiraron el proyecto desde el principio».