«Desde el 7 de octubre, no he podido poner un pie en mi olivar», declaró Abbas Milhem, director ejecutivo de la Unión de Agricultores Palestinos (PFU), a Olive Oil Times.

Las tierras de Milhem se encuentran en la Zona B de la Cisjordania ocupada. Según los Acuerdos de Oslo, la Zona A está bajo control civil y de seguridad palestino; la Zona B, bajo administración civil palestina, aunque Israel conserva las responsabilidades en materia de seguridad; mientras que la Zona C permanece bajo control civil y de seguridad total israelí.

Según Milhem, experiencias como la suya son cada vez más habituales entre los olivareros palestinos de toda Cisjordania.

La PFU estima que unas 140 000 familias palestinas dependen total o parcialmente del sector olivarero, incluidas unas 100 000 que poseen olivares y otras 40 000 que dependen del trabajo estacional de la cosecha.

«Aproximadamente 700 000 personas obtienen al menos parte de sus medios de vida del cultivo del olivo y la producción de aceite de oliva», afirmó Milhem.

Véase también: La tensión persistente que sufren los olivicultores israelíes seis meses después de un ataque devastador

Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), entre el 1 de septiembre y el 12 de octubre se documentaron 199 ataques de colonos relacionados con la cosecha de aceitunas. Los incidentes se saldaron con un palestino fallecido, 124 heridos y daños en más de 2.500 árboles y plantones.

La PFU, utilizando una definición más amplia, afirmó haber documentado 1.910 ataques y violaciones durante el mes de octubre, entre los que se incluyen robos, agresiones físicas y actos de vandalismo. Informó de cuatro palestinos fallecidos, más de 140 heridos, 7.346 olivos dañados y más de 50 toneladas de aceitunas robadas.

En un informe compartido con Olive Oil Times, la PFU consideró como violaciones no solo las agresiones físicas y los daños materiales, sino también los incidentes en los que se impidió a los agricultores acceder a sus olivares.

«Si los colonos de un pueblo bloqueaban la carretera e impedían a los agricultores acceder a su zona, a su olivar, para nosotros eso constituye una violación documentada», afirmó Milhem.

El sindicato señaló que recopiló sus cifras a través de una red sobre el terreno establecida antes de la cosecha de aceitunas. Junto con el Sector de Seguridad Alimentaria de las Naciones Unidas y otras organizaciones, la PFU identificó 178 pueblos con zonas de alto riesgo, organizó la asistencia en 104 de ellos y desplegó a 208 trabajadores sobre el terreno para acompañar a los agricultores, proporcionarles equipamiento y documentar los incidentes.

A finales de octubre, la PFU estimaba que el 55 % de la cosecha de aceitunas seguía siendo inaccesible o sin recolectar, especialmente en las zonas de alto riesgo.

Basándose en su evaluación de las condiciones durante la cosecha, el sindicato estimó que la producción palestina de aceite de oliva se situaría entre 10 000 y 11 000 toneladas, aproximadamente la mitad de su estimación inicial de 21 000 toneladas. La PFU citó los ataques de los colonos y las restricciones militares israelíes sobre las tierras de cultivo entre los factores que perturbaron la cosecha.

La previsión es preliminar y refleja la evaluación de la PFU, más que una cifra definitiva de producción.

Las autoridades israelíes han presentado una versión diferente de las condiciones de la cosecha y de las medidas adoptadas para facilitar la actividad agrícola.

En un comunicado del 27 de octubre, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron que se habían cosechado alrededor de 220 000 dunams en Cisjordania y que unos 100 puntos de cosecha coordinados habían funcionado bajo la protección de personal de seguridad.

Las FDI afirmaron que habían reforzado sus efectivos en Cisjordania para facilitar la cosecha y prevenir lo que describieron como «fricciones, violencia y terrorismo», y añadieron que el personal de seguridad se tomaba muy en serio la violencia y la actividad delictiva por parte de cualquier grupo.

Sin embargo, para los agricultores que necesitan autorización para acceder a sus huertos, el acceso puede estar limitado a períodos específicos o no estar disponible en absoluto.

Según datos de Peace Now citados por la OCHA, las órdenes militares israelíes emitidas antes de la cosecha de 2026 aumentaron la superficie de tierra que requiere coordinación previa por parte de los agricultores palestinos a unos 88 300 dunams, casi un 30 % más que en 2025. Un dunam equivale a 1 000 metros cuadrados.

Más del 40 % de la zona recién designada se encuentra en la gobernación de Jenin, en el norte de Cisjordania, donde se establecieron unos 12 asentamientos durante el año anterior.

La OCHA señaló que la autorización no garantiza necesariamente a los agricultores tiempo suficiente ni condiciones adecuadas para completar la cosecha. La PFU denunció restricciones en más de 54 localidades agrícolas durante el mes de octubre, entre las que se incluyen el bloqueo de la cosecha, expulsiones de los campos, arrasamientos con excavadoras y la incautación de tierras agrícolas.

Un miembro de las fuerzas israelíes se encuentra en un olivar mientras los palestinos recogen aceitunas en la aldea de Abu Falah, en Cisjordania. (Foto: Itai Ron/picture-alliance/dpa/AP Images)

La OCHA también documentó denuncias según las cuales las fuerzas israelíes acompañaron a los colonos durante incidentes relacionados con tierras agrícolas palestinas.

En Deir Abu Mash’al, en la gobernación de Ramala, al norte de Jerusalén, los colonos habrían recolectado aceitunas de tierras de propiedad palestina en la Zona B en múltiples ocasiones, acompañados por fuerzas israelíes que impedían a los propietarios acercarse a sus olivares.

«Más allá del daño inmediato y las pérdidas económicas, estas condiciones merman la capacidad de los agricultores para acceder a sus tierras, cultivarlas y protegerlas», señaló la OCHA.

PFU informó de incidentes similares relacionados con la denegación de acceso, expulsiones y robos de cosechas en varias aldeas de Cisjordania.

En Kharas, en la provincia de Hebrón, informó de que se expulsó a los agricultores de sus tierras y se les robó la cosecha de aceitunas. En Ramin, en la provincia de Tulkarm, registró agresiones y expulsiones, robos de cosechas y de equipamiento, y el bloqueo del acceso a las tierras.

Reuters documentó de forma independiente casos de colonos que recogían aceitunas de árboles palestinos y transportaban la cosecha a un asentamiento cercano para su prensado. También informó de que circulaban llamamientos entre los colonos israelíes animando a la gente a recolectar aceitunas de tierras a las que los palestinos ya no podían acceder.

El periódico israelí Israel Hayom informó en octubre de que una fuente de alto rango de las fuerzas de seguridad israelíes describió dicha recolección como «robo de la cosecha» y subrayó que las restricciones impuestas a los agricultores palestinos no autorizaban a los israelíes a llevarse las aceitunas.

Las opiniones también difieren entre los funcionarios israelíes y las figuras religiosas sobre la situación de las aceitunas recolectadas en tierras a las que los agricultores palestinos no pueden acceder.

El rabino Dov Lior, una destacada figura religiosa vinculada al movimiento de colonos, argumentó que los israelíes podían recolectar aceitunas de los olivares a los que se impedía el acceso a los palestinos, ya que se podía considerar que los propietarios habían renunciado a la cosecha.

Un portavoz del Gobierno israelí, en declaraciones recogidas por Reuters, también rebatió que la recolección de los colonos en esos olivares constituyera en sí misma un robo, al tiempo que señaló que las personas no deben tomarse la justicia por su mano.

La cosecha de 2026 se ha desarrollado en medio de una expansión de los asentamientos israelíes y de cambios en el acceso a la tierra documentados por organizaciones europeas e israelíes.

Según el informe de 2025 de la Unión Europea sobre los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada, se erigieron 86 nuevos asentamientos durante el año, un récord histórico y más del triple del récord anterior de 26 establecidos en 2023. De los nuevos asentamientos, 58 fueron clasificados como «explotaciones agrícolas».

La UE describió el año 2025 como un hito que marca una «evolución cualitativa» en la política de asentamientos israelí, en la que la planificación, el desarrollo de infraestructuras, la administración de tierras y la regularización de los asentamientos se combinan cada vez más en una estrategia territorial más amplia.

Un estudio de las organizaciones israelíes Peace Now y Kerem Navot, citado por la UE, estimó que los asentamientos agrícolas controlaban efectivamente más de 1,07 millones de dunams a finales de 2025, lo que equivale a alrededor del 18 % de Cisjordania.

Solo en 2025, se añadieron aproximadamente 300 000 dunams al territorio sobre el que los colonos ejercían control a través de los asentamientos agrícolas. Según el informe de la UE, estos asentamientos se han convertido en un factor clave en el desplazamiento de la población palestina.

Las autoridades israelíes también han expresado su apoyo a la ampliación y legalización de los asentamientos agrícolas.

En febrero de 2026, el ministro de Defensa, Israel Katz, anunció que estaba trabajando para legalizar unos 140 asentamientos agrícolas no autorizados, con el apoyo del primer ministro, Benjamin Netanyahu, y del ministro de Hacienda, Bezalel Smotrich.

Katz afirmó que la iniciativa reforzaría los asentamientos israelíes al tiempo que «debilitaría los esfuerzos de los palestinos por establecerse en la región».

PFU informó de que solo durante el mes de octubre se establecieron siete nuevos asentamientos.

Mientras tanto, Peace Now y Kerem Navot constataron que los colonos habían tomado el control de al menos otros 11 520 dunams con fines agrícolas mediante el arado, la siembra y la denegación del acceso de los palestinos a sus tierras. También se habían abierto cientos de kilómetros de nuevas carreteras de tierra en toda Cisjordania.

La expansión también ha afectado a zonas fuera del Área C. El informe de la UE documentó un notable aumento de la actividad de los colonos y de la violencia en el Área B durante 2025, mientras que Peace Now y Kerem Navot estimaron que alrededor del 4,4 % de las tierras sometidas al control de los colonos a través de puestos de pastoreo ya se encontraban dentro de las Áreas A y B.

El territorio afectado por los asentamientos agrícolas incluye terrenos con diferentes clasificaciones jurídicas y regímenes de propiedad.

Según Peace Now y Kerem Navot, solo alrededor del 40 % del territorio controlado a través de los asentamientos agrícolas está definido por la Administración Civil israelí como terreno estatal. El resto incluye terrenos palestinos de propiedad privada, terrenos de dotación religiosa (waqf) y terrenos no cartografiados.

Al mismo tiempo, la UE informó de que Israel declaró 25 959 dunams en Cisjordania como terrenos estatales entre 2023 y 2025, lo que supone casi la mitad de todos los terrenos a los que se ha otorgado esa clasificación desde los acuerdos de Oslo relativos a Cisjordania en 1995. Según la UE, estas declaraciones pueden facilitar la creación de nuevos asentamientos.

La Administración Civil israelí considera que la clasificación y la gestión de las tierras estatales forman parte del régimen jurídico que aplica en la Zona C y mantiene procedimientos para la asignación de dichas tierras tanto a los asentamientos israelíes como a la vivienda y la agricultura palestinas.

La clasificación de las tierras, la propiedad y el permiso para cultivar o cosechar son cuestiones distintas, aunque cada una de ellas puede afectar a la capacidad de los agricultores para utilizar las tierras agrícolas.

Para la cosecha de 2026, la prensa israelí informó de que, por primera vez, no se permitiría a los palestinos recolectar aceitunas en terrenos clasificados como terrenos estatales, incluidas las zonas en las que habían recolectado en años anteriores.

La recolección en terrenos palestinos reconocidos como de propiedad privada continuaría, siempre que se llevara a cabo una coordinación previa en materia de seguridad en las zonas sensibles.

Las autoridades de seguridad israelíes afirmaron que las restricciones tenían por objeto reducir los puntos de fricción entre palestinos y colonos israelíes.

Milhem señaló que las clasificaciones actuales no reflejan plenamente la historia del uso agrícola en Cisjordania.

Algunas tierras, administradas históricamente como propiedad pública o estatal bajo el dominio otomano, británico y jordano, señaló, habían sido, no obstante, cultivadas por agricultores palestinos durante generaciones.

«El Gobierno se encargaba de organizar la titularidad, pero los agricultores las utilizaban para cultivar, trabajar la tierra y producir alimentos desde hacía más de un siglo», afirmó.

Milhem sostiene que el uso actual que hace Israel de la clasificación puede crear una vía a través de la cual las tierras cultivadas por palestinos acaben siendo asignadas a los asentamientos israelíes. Su explicación pone de relieve la distinción entre el uso agrícola de larga data y la propiedad reconocida formalmente, que pueden conllevar derechos diferentes en el marco del sistema administrativo.

Para las familias de agricultores palestinas, la preocupación inmediata sigue siendo el impacto económico de una cosecha interrumpida.

«La única fuente de ingresos que les quedaba a los palestinos era prácticamente el sector agrícola, y dentro de este, la cosecha de aceitunas», explicó Milhem a Olive Oil Times.

Dado que una parte significativa de la cosecha ha quedado inaccesible o sin recolectar, añadió: «Esto puede complicar realmente la situación de cientos de miles de personas y agricultores en Palestina».