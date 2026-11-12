Les oléiculteurs croates saluent la décision du NYIOOC de prendre en charge les frais de douane liés aux prix remportés

Le Concours mondial d'huile d'olive du NYIOOC a annoncé des changements concernant les modalités d'expédition des récompenses aux lauréats de l'Union européenne, en introduisant de nouveaux documents douaniers et en s'engageant à prendre en charge les frais liés à l'expédition des trophées.

Cette décision fait suite à des signalements de producteurs d’huile d’olive croates qui ont dû s’acquitter de droits de douane et d’une TVA à l’importation inattendus lors de la réception des médailles et trophées qu’ils avaient remportés lors du concours international.

Lors du Concours mondial de l’huile d’olive du NYIOOC 2026, les producteurs croates ont remporté 128 récompenses sur 144 candidatures, dont 103 médailles d’or et 25 médailles d’argent. La Croatie s’est classée deuxième derrière l’Italie en nombre total de récompenses, avec un taux de réussite de près de 89 %.

Cependant, pour certains producteurs, la satisfaction d’avoir obtenu une reconnaissance internationale a été tempérée par des obstacles administratifs et des frais supplémentaires lors de la réception de leurs récompenses.

Les trophées et médailles étant expédiés depuis les États-Unis, leur valeur de fabrication doit être déclarée sur les documents douaniers. Les autorités douanières ont parfois classé ces colis comme des importations commerciales, ce qui a entraîné la facturation de droits de douane et de TVA.

En vertu du règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil, les distinctions honorifiques éligibles, y compris les médailles et trophées à caractère symbolique, peuvent être importées en franchise de droits de douane lorsque les justificatifs nécessaires sont fournis et que les envois sont à but non commercial.

Une disposition distincte, l’article 58 de la directive 2009/132/CE du Conseil, prévoit une exonération similaire de la TVA à l’importation pour les distinctions honorifiques éligibles.

Dans la pratique, cependant, il s’est parfois avéré difficile d’établir l’éligibilité à ces exonérations. Confrontés à de longues procédures de recours et au risque de voir leurs récompenses renvoyées à l’expéditeur, de nombreux producteurs ont préféré s’acquitter des redevances.

Nouvelle documentation et protection financière

À la suite d’articles de presse mettant en évidence les difficultés rencontrées par les lauréats en Croatie et dans les pays voisins, les organisateurs du NYIOOC ont décidé de revoir leurs procédures d’expédition pour les destinataires de toute l’Union européenne.

Chaque envoi comprendra désormais un certificat officiel du NYIOOC attestant de la reconnaissance internationale et identifiant le trophée correspondant. Cette documentation supplémentaire vise à aider les autorités douanières à distinguer les récompenses des marchandises commerciales.

Les organisateurs se sont également engagés à prendre en charge tous les frais de douane qui pourraient encore être prélevés sur les envois de prix.

« Grâce à ces changements, le NYIOOC prendra en charge tous les frais de douane liés aux envois de prix, afin que les producteurs n’aient pas à les payer », a déclaré Curtis Cord, directeur du Concours mondial de l’huile d’olive du NYIOOC. « Nous pensons que cette décision, associée à la nouvelle documentation douanière, épargnera à nos lauréats des coûts inutiles et des charges administratives. »

Ces mesures visent à offrir une plus grande sécurité aux lauréats en Croatie et dans d’autres pays de l’UE, notamment en Slovénie, en simplifiant le dédouanement et en protégeant les destinataires contre des frais imprévus.

Les producteurs saluent cette décision

Les oléiculteurs croates ont salué cette annonce, estimant qu’elle allégerait une charge inutile pour les producteurs dont les récompenses contribuent à promouvoir l’industrie oléicole du pays à l’international.

Ivica Vlatković, oléiculteur originaire de Novigrad en Dalmatie et l’un des participants croates les plus primés au NYIOOC, a qualifié cette décision d’avancée importante.

« Tous les oléiculteurs s’en réjouiront, car on nous facturait des frais supplémentaires pour des prix récompensant notre travail et la qualité des huiles d’olive que nous produisons », a déclaré M. Vlatković.

Il a souligné que le succès remporté lors de ce concours international apporte une reconnaissance non seulement aux producteurs individuels, mais aussi à leurs comtés, à leurs régions et au pays dans son ensemble.

« Chaque année, nous contribuons à faire reconnaître la Croatie comme un pays produisant des huiles d’olive de grande qualité parmi les nations productrices d’huile d’olive du monde entier », a-t-il déclaré.

M. Vlatković a déclaré qu’il appréciait que les organisateurs reconnaissent les efforts nécessaires pour atteindre une qualité exceptionnelle, soulignant que le concours s’appuie sur des experts sensoriels internationaux de premier plan pour évaluer les huiles.

« Il est regrettable que notre propre pays impose des droits de douane sur des récompenses qui mettent en avant la qualité de ses propres producteurs », a-t-il déclaré.