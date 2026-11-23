« La grande qualité de l’huile d’olive libanaise est incontestable, et elle devrait être connue dans le monde entier », a déclaré à Olive Oil Times Dalia Yassine, fondatrice de la marque primée Olivello, située dans le sud du Liban.

Ses propos interviennent alors que le gouvernement accorde un regain d’attention au secteur oléicole libanais. Le ministre de l’Agriculture, Nizar Hani, a appelé à la mise en place d’une initiative nationale visant à soutenir les oléiculteurs, à garantir la qualité des produits et à lutter contre la fraude.

Cela devient extrêmement coûteux, à tel point que je ne sais pas si je pourrai réellement continuer cette activité l’année prochaine. – Karim Arsanios, fondateur de Solar

Selon les responsables du Haut Conseil agricole libanais, la récolte d’olives de cette saison devrait dépasser de plus de 30 % celle de la saison dernière. Les rendements en huile s’améliorant à mesure que la récolte avance, le Conseil et le ministère prévoient désormais une production de 30 000 tonnes d’huile d’olive pour la campagne 2026/27.

Si ces prévisions se confirment, elles marqueraient une reprise substantielle par rapport aux dernières saisons, ramenant la production libanaise au niveau enregistré en 2022/23 par le Conseil oléicole international.

Les agriculteurs du sud du Liban, où les oliveraies représentent traditionnellement 30 à 40 % de la production nationale d’olives, ont été gravement touchés par les opérations militaires israéliennes. L’inflation et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont également fait grimper les coûts de production agricole dans tout le pays.

La frontière avec Israël étant fermée, le Liban dépend des points de passage avec la Syrie pour son commerce terrestre. Le pays ne dispose d’aucun réseau ferroviaire opérationnel et, dans certaines régions, le réseau électrique ne fournit de l’électricité que quelques heures par jour. Les chaînes d’approvisionnement dépendent fortement du transport routier, tandis que Beyrouth reste la principale porte d’entrée maritime. L’instabilité régionale a également compliqué le transport maritime international.

Karim Arsanios, fondateur de l’entreprise primée Solar, située dans le nord du Liban, a déclaré que le coût de production d’une huile d’olive de haute qualité devenait insurmontable.

Les ouvriers récoltent les olives à la main sur les pentes escarpées des oliveraies de Solar, dans le nord du Liban. Le fondateur Karim Arsanios explique que la hausse des coûts de main-d’œuvre menace la viabilité des méthodes de récolte traditionnelles et pourrait contraindre ce producteur primé à envisager la mécanisation. (Photo : Solar)

« Cela devient extrêmement coûteux, à tel point que je ne sais pas si je serai réellement en mesure de poursuivre cette activité l’année prochaine », a déclaré M. Arsanios à Olive Oil Times.

« Chaque année, les salaires des ouvriers augmentent de 30 %, et j’emploie 40 personnes pendant trois semaines, voire plus », a-t-il ajouté, faisant référence à la récolte de Solar, au cours de laquelle les olives sont cueillies à la main et triées une à une.

L’approche de Solar en matière de production d’huile d’olive haut de gamme est axée sur la protection de l’écosystème local et de la biodiversité des sols. Cependant, la hausse des coûts de main-d’œuvre pourrait contraindre l’entreprise à modifier ses méthodes de récolte.

« Je pense que soit je vais devoir commencer à récolter à la machine, ce qui serait moins coûteux, soit je ne sais pas », a-t-il déclaré.

« Il n’y a aucune aide de la part du gouvernement, et les affaires ne marchent plus aussi bien qu’avant à cause de l’inflation ; les gens ne dépensent plus », a déclaré Arsanios. « Je vais donc devoir réduire les coûts de mon côté, et si je le fais, je pourrai faire baisser le prix pour le consommateur. »

Le ministère de l’Agriculture a souligné la nécessité d’élargir les débouchés commerciaux. Hani a appelé à une meilleure reconnaissance de l’huile d’olive libanaise grâce à une identification plus claire de son origine géographique, à des marques fiables et à un marketing amélioré afin d’aider les consommateurs à comprendre d’où provient l’huile qu’ils achètent.

M. Hani a également appelé à l’adoption de meilleures pratiques tout au long de la chaîne de production et à une part plus importante d’huile d’olive classée « vierge » ou « extra vierge ».

Il a identifié l’augmentation de la consommation intérieure comme une autre priorité, la consommation actuelle étant estimée à environ quatre litres par personne et par an. En octobre, M. Hani a rencontré des responsables du Conseil oléicole international à Madrid afin de discuter d’une coopération renforcée dans ce secteur.

Les exportations offrent une alternative au marché intérieur en difficulté, mais les producteurs affirment que la vente à l’étranger comporte ses propres défis.

Solar exporte actuellement des quantités limitées vers les États-Unis, la France et le Royaume-Uni. L’entreprise recourt au fret aérien pour des envois d’environ 400 à 500 bouteilles, le fret maritime étant généralement plus économique pour les volumes plus importants.

Karim Arsanios, fondateur de Solar, producteur d’huile d’olive primé, situé dans le nord du Liban. M. Arsanios explique que la hausse des coûts de production et des frais d’expédition rend de plus en plus difficile le maintien de la production d’huile d’olive haut de gamme de l’entreprise et son expansion sur les marchés internationaux. (Photo : Solar)

M. Arsanios a indiqué que les surcoûts liés au carburant, les droits de douane et autres frais d’expédition ont contribué à une augmentation d’environ 35 % des coûts de transport. Même en bénéficiant de remises grâce à un compte d’entreprise auprès de transporteurs internationaux, a-t-il ajouté, les exportations à petite échelle sont devenues de plus en plus difficiles à justifier financièrement.

Selon lui, la sensibilisation des consommateurs s’améliore, notamment aux États-Unis, mais de nombreux acheteurs ont encore du mal à distinguer les huiles haut de gamme des alternatives moins chères.

« J’ai l’impression que la plupart des gens dans le monde ne comprennent pas vraiment ce qu’est une huile d’olive extra-vierge de très haute qualité », a déclaré M. Arsanios.

L’entreprise a noué une relation commerciale avec la société new-yorkaise Gohar World et continue de rechercher des distributeurs pour étendre sa présence sur le marché américain.

Malgré ces pressions commerciales, Solar et Olivello, tous deux lauréats des médailles d’or du NYIOOC, ont fait état de résultats encourageants pour la dernière récolte.

« La nouvelle récolte a été satisfaisante, car les olives étaient très saines et vertes », a déclaré M. Arsanios.

M. Arsanios a précisé que les précipitations avaient affecté les caractéristiques sensorielles d’une partie de l’huile d’olive produite, même si les lots récoltés avant les pluies les plus abondantes ont donné d’excellents résultats.

« Je pense que l’huile d’olive dont je dispose est également excellente cette année », a-t-il ajouté.

Il a expliqué qu’environ 15 % des olives récoltées sont exclues de la production haut de gamme. Plutôt que d’être jetées, elles sont vendues ou pressées séparément, et une partie de l’huile ainsi obtenue est fournie à des restaurants locaux.

Yassine a fait état de résultats similaires dans le sud, où Olivello participe également à un programme de replantation d’oliviers en collaboration avec le ministère de l’Agriculture.

« Lorsque nous réalisons une vente, nous achetons un olivier et le plantons sur des terres où nous pouvons aider les agriculteurs », a déclaré Yassine.

Olivello exploite son propre moulin et stocke son huile d’olive fraîchement produite dans des cuves en acier inoxydable, dans des conditions contrôlées.

Bien que les oliviers d’Olivello dans la région de Jezzine n’aient pas été directement touchés par les frappes israéliennes, de nombreuses autres oliveraies du sud du Liban ont été endommagées, brûlées ou déracinées.

Yassine a déclaré que ces dégâts et les restrictions d’accès aux terres menaçaient les agriculteurs dont la subsistance dépend de la culture de l’olivier. « Ma priorité absolue est désormais d’aider le Sud », a-t-elle déclaré.

Les autorités libanaises et les organisations internationales ont répertorié l’ampleur des dégâts. Selon les chiffres présentés par Hani fin octobre, les opérations militaires israéliennes ont touché environ 56 000 hectares de terres agricoles dans le sud du Liban.

Karim Arsanios, fondateur de Solar, explique que la hausse des coûts de main-d’œuvre met à mal les pratiques traditionnelles de récolte, alors même que la dernière récolte a donné des résultats encourageants. (Photo : Solar)

Selon Yassine, « le ministère de l’Agriculture travaille d’arrache-pied dans tous les domaines de l’agriculture au Liban. Il se concentre désormais sur l’huile d’olive et les oliviers, ainsi que sur les moyens d’aider les agriculteurs. »

Le ministère a également indiqué avoir distribué aux producteurs du matériel de récolte des olives fonctionnant sur batterie.

Yassine a déclaré que cette situation avait renforcé sa détermination à mettre la croissance d’Olivello au service d’autres producteurs. « Nous devons nous entraider », a-t-elle ajouté.

Tout comme Solar, Olivello est confrontée à une hausse des coûts, notamment ceux du carburant et des intrants agricoles, alors que le Liban continue de subir de fortes pressions économiques.

Yassine a précisé qu’Olivello vendait actuellement principalement au Liban, mais recevait des demandes de renseignements de la part de clients potentiels aux États-Unis, au Qatar et au Koweït. Elle s’efforce de nouer des relations avec des distributeurs susceptibles de commercialiser l’huile d’olive extra vierge de l’entreprise sur de nouveaux marchés.

« J’ai le sentiment que l’exportation est la seule solution, mais là encore, les prix sont tellement élevés que je ne sais pas comment je vais m’adapter », a déclaré M. Arsanios.

Il estime qu’il est particulièrement important de gagner la confiance des consommateurs sur un marché où les craintes liées à la fraude et à la falsification de l’huile d’olive peuvent compliquer les décisions d’achat.

« Je pense que le moyen le plus direct et le plus sûr [d’acheter de l’huile d’olive de haute qualité] est de connaître personnellement le producteur qui effectue réellement le travail », a-t-il déclaré.