La forte hausse de la demande de financement témoigne de la croissance du secteur de l'huile d'olive au Monténégro

Pour la deuxième année consécutive, le programme national de financement du Monténégro destiné à moderniser son secteur oléicole a été épuisé plusieurs mois avant la date prévue, ce qui témoigne d’une demande croissante d’investissements dans les oliveraies du pays.

L'appel à projets 2026 consacré aux investissements dans la production oléicole primaire devait rester ouvert du 20 avril au 30 octobre. Or, le ministère de l'Agriculture l'a clôturé le 12 juin, la demande ayant dépassé les fonds disponibles. En 2025, ce même programme avait été clôturé le 7 août pour la même raison.

« Notre mission consiste à moderniser nos méthodes de production, et non à modifier ou à détruire ce que les générations précédentes nous ont légué. » – Ćazim Alković, Association des oléiculteurs de Bar

Les investissements éligibles en 2026 comprenaient l’irrigation, la réhabilitation d’oliveraies négligées, la remise en culture de terres en friche et la certification du matériel végétal. Les investissements pouvaient aller de 500 à 10 000 €, l’aide publique couvrant jusqu’à 60 % des coûts. Les producteurs bio enregistrés et les femmes enregistrées en tant que chefs d’exploitation agricole pouvaient chacun bénéficier de 10 points de pourcentage supplémentaires d’aide.

« La production d’huile d’olive est aujourd’hui très populaire au Monténégro », a déclaré à Olive Oil Times Marija Markoč, directrice générale de la Maison de l’Olive à Stari Bar. « Des personnes qui ont réussi dans d’autres secteurs d’activité, des dirigeants d’entreprises privées, aiment également s’impliquer dans l’agriculture et la production d’olives. »

Mme Markoč a précisé qu’une partie de ces investissements se concentrait dans le centre du Monténégro, où de nouvelles plantations d’oliviers semi-intensives s’étendent dans des zones traditionnellement consacrées aux légumes, aux vignobles et à d’autres cultures fruitières.

Des ouvriers trient des olives fraîchement récoltées chez Odiva au Monténégro, où les investissements dans la production et la transformation modernes contribuent à renforcer le secteur de l’huile d’olive du pays. (Photo : Odiva)

Elle a ajouté que des exigences de qualité plus strictes avaient également contribué à faire évoluer les mentalités des producteurs. Le Monténégro a adopté sa loi actuelle sur l’oléiculture et l’huile d’olive en 2014 et l’a modifiée en 2016 afin d’aligner davantage les règles nationales sur les normes de l’Union européenne, alors que le pays progresse vers son adhésion à l’UE.

Mme Markoč a expliqué que de nombreux oléiculteurs et mouliniers s’étaient initialement opposés à ces exigences plus strictes, car ils ne disposaient ni du matériel ni des connaissances techniques nécessaires.

« Ils n’étaient pas prêts », a-t-elle déclaré. « Ils n’avaient pas le matériel. Ils n’avaient pas les connaissances. »

Au fil du temps, les producteurs ont commencé à récolter des fruits sains directement sur les arbres plutôt que d’attendre qu’ils tombent, tandis que les moulins ont adopté des centrifugeuses, l’extraction à froid et des normes d’hygiène plus strictes.

« Dans le centre du Monténégro, en particulier autour de Podgorica, Zeta, Tuzi et Danilovgrad, de nouvelles oliveraies sont plantées, des installations de transformation modernes sont construites et des principes modernes de culture et de production d’huile d’olive sont adoptés », a déclaré Ćazim Alković, président de l’Association des oléiculteurs de Bar, à Olive Oil Times.

« Parallèlement, sur la côte monténégrine, où la culture de l’olivier est une tradition séculaire, nous constatons des évolutions positives dans la restauration d’oliveraies négligées et des améliorations des techniques de production. »

Malgré ces progrès, M. Markoč a indiqué que la rentabilité de l’oléiculture traditionnelle restait un défi.

Des rangées d’oliviers dans les oliveraies d’Odiva au Monténégro. L’entreprise gère plus de 13 500 arbres et a investi dans la production et la transformation modernes de l’huile d’olive. (Photo : Odiva)

« En fin de compte, cela doit être rentable », a-t-elle déclaré. « Avec l’oléiculture traditionnelle, cela ne peut pas être très rentable car notre variété locale est sujette à l’alternance de production, et il est très difficile de mettre en place de nombreuses autres mesures techniques en raison de ces terrains vallonnés et en pente, des infrastructures insuffisantes et de la très petite taille des oliveraies. »

M. Alković a indiqué que, bien que l’appel à projets national de 2025 consacré à l’oléiculture ait été sursouscrit, certains programmes de soutien locaux à Bar n’ont pas toujours épuisé leurs budgets.

En tant que membre du comité de suivi de l’IPARD III au Monténégro, il a indiqué que certains fonds du programme restaient inutilisés au cours de la période prévue et étaient reportés sur les années suivantes.

L’IPARD, l’Instrument d’aide de préadhésion pour le développement rural, fournit un financement de l’Union européenne pour les investissements dans le développement agricole et rural des pays candidats.

Le premier appel à projets de la mesure 3 de l’IPARD III, lancé en 2024, a mis à disposition 7,2 millions d’euros d’aides publiques pour des investissements dans la transformation alimentaire, y compris la transformation des olives. L’Union européenne a fourni 75 % du financement, le reste provenant du budget national du Monténégro.

« Il ne suffit pas de simplement allouer des fonds, de lancer un appel à projets et d’attendre que les oléiculteurs déposent leur candidature », a déclaré M. Alković. « Il faut beaucoup plus de travail de terrain, ainsi que des entretiens individuels avec les producteurs, la présentation des mesures disponibles et une aide concrète pour préparer les dossiers et mener à bien les investissements. »

M. Markoč a précisé que les programmes locaux ne nécessitent parfois que quelques documents, tandis que les demandes IPARD de plus grande envergure peuvent prendre des mois à préparer et requièrent souvent l’intervention de consultants. La Maison des Olives, une institution publique au service des oléiculteurs de Bar, aide régulièrement les producteurs à préparer leurs dossiers.

M. Alković et M. Markoč ont tous deux identifié l’irrigation comme une priorité pour les investissements futurs.

Les olives mûrissent sur les arbres des oliveraies d’Odiva au Monténégro, où les producteurs investissent dans des méthodes de culture modernes afin d’améliorer la qualité et la productivité. (Photo : Odiva)

« L’investissement dans des systèmes d’irrigation rationnels, en particulier l’irrigation goutte à goutte, les sources d’eau, les puits et les réservoirs, doit devenir une priorité », a déclaré M. Alković.

« Cette année a vraiment montré à nos producteurs les conséquences que peut avoir le manque d’irrigation sur une oliveraie », a déclaré M. Markoč, soulignant les rendements très faibles enregistrés dans de nombreuses oliveraies traditionnelles à la suite d’une sécheresse prolongée. « Dans ces oliveraies traditionnelles, croyez-moi, personne n’irrigue. Ce serait un changement crucial. »

M. Markoč a indiqué que la modernisation avait progressé plus rapidement dans la transformation de l’huile d’olive que dans la production primaire.

« Notre objectif n’a jamais été simplement d’augmenter la production, mais de créer un système durable garantissant une qualité exceptionnelle et une compétitivité à long terme tant sur le marché national qu’international », a déclaré à Olive Oil Times Andreja Šuškavčević Novović, directrice du moulin à huile d’olive Odiva.

Odiva gère plus de 13 500 oliviers et exploite un moulin moderne qui accueille également d’autres producteurs, y compris des petits exploitants.

« Dès le début, nous étions convaincus que le développement d’un producteur individuel n’avait de sens que s’il contribuait également au développement de l’ensemble du secteur », a déclaré Mme Šuškavčević Novović.

Odiva a également bénéficié d’un soutien au titre du programme IPARD, ce qui, selon l’entreprise, a permis d’améliorer ses technologies de transformation et de stockage et d’accélérer les investissements.

« Le soutien public joue un rôle crucial, en particulier dans les secteurs qui nécessitent des investissements initiaux importants et dont la période de retour sur investissement est longue, comme la culture de l’olivier », a déclaré Mme Šuškavčević Novović.

Andreja Šuškavčević Novović, directrice du moulin à huile d’olive Odiva au Monténégro, a déclaré que les investissements publics sont essentiels pour améliorer la qualité de l’huile d’olive et renforcer la compétitivité à long terme du secteur. (Photo : Odiva)

M. Markoč a ajouté que les investissements dans les oliveraies traditionnelles devaient également porter sur la taille régulière, la fertilisation des sols, la gestion phytosanitaire et une plus grande disponibilité de matériel végétal certifié issu de variétés locales.

M. Alković a indiqué que les coopératives et autres structures collectives pourraient aider les producteurs à partager le matériel de récolte et d’élagage, à coordonner la protection des végétaux, à transformer les olives et à commercialiser leur huile.

Il a également appelé à un renforcement des investissements dans la surveillance de la mouche de l’olivier ainsi que dans les équipements mécanisés de taille et de récolte. Il a ajouté que la réhabilitation des oliveraies abandonnées devait s’accompagner d’améliorations des voies d’accès.

La pénurie de main-d’œuvre rend la mécanisation de plus en plus importante, a déclaré M. Alković, mais les équipements doivent être adaptés aux conditions locales. Les oliveraies côtières escarpées et en terrasses ne peuvent pas accueillir les mêmes machines que les plantations plus récentes.

« Il ne suffit pas de subventionner simplement l’achat de matériel », a déclaré M. Alković. « Les producteurs ont besoin d’aide pour identifier les investissements réellement justifiés dans leur contexte, ainsi que d’un accès à un accompagnement professionnel et aux technologies modernes. »

Mme Markoč a souligné que les nouvelles plantations devraient comporter une part importante de variétés d’oliviers autochtones, qu’elle considère comme essentielles pour forger une identité distinctive de l’huile d’olive monténégrine sur les marchés nationaux et internationaux.

Un ouvrier utilise un équipement moderne de transformation des olives au moulin d’Odiva au Monténégro, où les investissements dans les nouvelles technologies ont contribué à améliorer la capacité de production et l’efficacité. (Photo : Odiva)

Elle a suggéré que les variétés locales représentent 20 à 30 % des nouvelles plantations.

« Nous devons être compétitifs grâce à quelque chose d’authentique », a-t-elle déclaré. « L’authenticité provient des oliveraies traditionnelles et du profil historique de l’huile d’olive, qui est lié à nos variétés d’olives locales. »

Mme Šuškavčević Novović a indiqué que le volume de production relativement faible du Monténégro n’empêchait pas ses producteurs de rivaliser avec les régions oléicoles bien établies.

« Le Monténégro bénéficie de conditions naturelles exceptionnelles, de variétés d’oliviers autochtones et d’une longue tradition, mais il reste essentiel d’investir davantage dans l’image de marque, la normalisation de la qualité et la promotion conjointe », a-t-elle déclaré.

Pour M. Alković, la modernisation doit renforcer, et non remplacer, le patrimoine oléicole du pays.

« Notre mission consiste à moderniser nos méthodes de production, et non à modifier ou à détruire ce que les générations précédentes nous ont légué », a-t-il déclaré.