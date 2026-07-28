L'Italie renforce la réglementation relative aux mélanges commercialisés sous l'appellation « huile d'olive extra vierge »

L'Italie a interdit la commercialisation sur son territoire de mélanges contenant de l'huile d'olive vierge sous l'appellation « extra vierge », une mesure qui a reçu le soutien des organisations agricoles mais a suscité des objections juridiques de la part des embouteilleurs.

En réinterprétant les règles existantes, le gouvernement italien a provoqué une véritable onde de choc sur le marché de l'huile d'olive en redéfinissant les critères de la catégorie « extra vierge ».

Les mesures annoncées par le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et des Forêts visent à préserver l'huile d'olive extra vierge en tant que produit de haute qualité.

Une circulaire ministérielle interdit la vente en Italie de produits étiquetés « huile d’olive extra vierge » lorsqu’ils sont obtenus par mélange d’huile d’olive extra vierge et d’huile d’olive vierge de qualité inférieure.

En vertu de cette nouvelle interprétation, ces mélanges ne peuvent pas être commercialisés sous l’appellation « extra vierge », même s’ils répondent aux exigences chimiques et sensorielles fixées par la législation italienne et européenne.

Comme certains de leurs composants proviennent d’une huile de qualité inférieure, ces mélanges doivent être classés et étiquetés comme de l’huile d’olive vierge.

Le mélange d’huiles d’olive vierges et extra vierges était auparavant considéré comme autorisé selon l’interprétation en vigueur, car la réglementation de l’Union européenne n’interdit pas explicitement cette pratique.

Le ministère a fait valoir que la vente de ces mélanges sous l’appellation « extra vierge » pouvait induire les consommateurs en erreur. Toutefois, la circulaire reconnaît que le cadre réglementaire existant n’interdit pas expressément cette pratique.

Selon la norme commerciale du Conseil oléicole international, les huiles d’olive vierges sont obtenues à partir d’olives uniquement par des procédés mécaniques ou d’autres procédés physiques.

Elles ne peuvent subir aucun autre traitement que le lavage, la décantation, la centrifugation et la filtration.

L’huile d’olive extra vierge doit présenter une acidité libre ne dépassant pas 0,8 gramme pour 100 grammes et répondre à toute une série d’autres exigences physico-chimiques et organoleptiques.

L’huile d’olive vierge, en comparaison, peut présenter une acidité libre allant jusqu’à 2 grammes pour 100 grammes et est soumise à des exigences organoleptiques différentes.

L’acidité libre est un paramètre chimique clé utilisé pour déterminer la qualité et la classification de l’huile d’olive.

Elle mesure le pourcentage d’acides gras libres, principalement l’acide oléique, libérés lorsque les triglycérides se décomposent en raison de dommages subis par les fruits, d’attaques de ravageurs, d’un broyage tardif ou d’autres facteurs.

Bien que l’acidité libre ne soit pas perceptible au goût, des niveaux plus faibles sont généralement associés à des fruits sains ainsi qu’à une manipulation et une transformation soignées.

La question soulevée par l’initiative italienne n’est pas nouvelle en Europe.

En janvier, la Cour des comptes européenne a déclaré que les règles de l’UE régissant les contrôles de l’huile d’olive n’étaient pas toujours claires.

La Cour a spécifiquement appelé la Commission européenne à clarifier les règles régissant les mélanges d’huiles d’olive vierges issues de différentes années de récolte ou de différentes catégories.

La Commission a accepté cette recommandation et s’est engagée à discuter de la question avec des experts et les autorités nationales au cours de l’année 2026 afin de déterminer la forme que devrait prendre cette clarification.

Les principales organisations agricoles italiennes ont soutenu la décision du ministère.

«La publication de cette circulaire est certainement une bonne nouvelle, car elle met de l’ordre dans une situation qu’il était absurde de continuer à tolérer, où un produit de qualité inférieure était transformé en un produit de catégorie supérieure», a déclaré à Olive Oil Times David Granieri, président d’Unaprol et vice-président de Coldiretti.

« Le véritable mystère réside dans la manière dont un produit de qualité inférieure a pu être transformé en autre chose », a-t-il ajouté.

Selon M. Granieri, ce débat est étroitement lié aux faiblesses plus générales en matière de traçabilité, de transparence et de contrôles de qualité sur le marché européen de l’huile d’olive, mises en évidence par la Cour des comptes.

Copagri soutient également le principe qui sous-tend la circulaire, bien qu’elle ait soulevé des questions quant à sa base juridique.

« Sur le fond, je suis tout à fait d’accord », a déclaré Tommaso Battista, président de l’organisation, à Olive Oil Times.

Il a indiqué que cette mesure pourrait contribuer à renforcer la lutte contre la falsification et la fraude.

« Nous savons que dans certains contextes, dans certains moulins, l’huile vierge peut même résulter d’un mélange d’huile lampante et d’huile vierge », a déclaré M. Battista.

L’huile «lampante» est une catégorie d’huile d’olive vierge impropre à la consommation humaine directe et qui doit être raffinée avant de pouvoir être commercialisée pour la consommation.

L’allégation de M. Battista portait sur l’utilisation frauduleuse de cette huile dans des produits ensuite vendus dans des catégories supérieures.

« C’est peut-être une affirmation forte, mais je peux vous assurer que cela se produit dans certains cas », a-t-il déclaré. « Et puis, si cette huile vierge, qui contient déjà un peu d’huile lampante, est mélangée à de l’huile extra vierge, elle pourrait même devenir de l’huile extra vierge. Il est clair que cela est inacceptable. »

M. Battista décrivait des pratiques qui, selon lui, se produisent dans certains cas. Il a présenté ces allégations dans le cadre de son argumentation visant à soutenir le principe sous-jacent de la circulaire.

Il a souligné que le mélange de différentes huiles d’olive extra vierges reste une pratique normale et légitime.

De tels mélanges peuvent être utilisés, par exemple, pour adoucir le profil sensoriel d’huiles monovariétales particulièrement amères ou piquantes, afin de répondre aux préférences des consommateurs.

Parallèlement, M. Battista a indiqué que les experts juridiques de Copagri examinaient si l’interprétation du ministère pouvait s’appliquer dans le cadre réglementaire existant.

« Certains de nos experts en la matière ont mis en évidence des problèmes concernant sa validité juridique », a-t-il déclaré.

Cette incertitude est au cœur des objections soulevées par le secteur italien de l’huile d’olive.

Dora Desantis, présidente du groupe «huile d’olive» au sein d’Assitol, l’association italienne de l’industrie des huiles alimentaires, a déclaré qu’une interdiction des mélanges d’huile d’olive vierge et d’huile d’olive extra vierge pouvait légitimement faire l’objet d’un débat.

Elle a toutefois fait valoir que toute modification devrait être apportée au niveau européen plutôt qu’au niveau national.

Selon Mme Desantis, la réglementation européenne autorise depuis longtemps le mélange d’huiles d’olive vierges et extra vierges.

Dans une déclaration transmise à Olive Oil Times, elle a indiqué que les autorités italiennes et les institutions européennes avaient déjà reconnu cette pratique.

Elle a ajouté que la circulaire elle-même reconnaît que cette interdiction ne figure pas dans le cadre réglementaire existant.

Pour les embouteilleurs, la préoccupation va au-delà de l’interprétation juridique.

Mme Desantis a averti que l’introduction de cette restriction uniquement en Italie risquait de créer des règles de fonctionnement différentes au sein du marché unique de l’UE.

Les opérateurs des autres États membres pourraient continuer à produire ces mélanges conformément aux règles en vigueur dans leur pays, tandis que les entreprises italiennes seraient soumises à une interprétation plus stricte.

Un tel scénario, a-t-elle conclu, « se traduirait par un désavantage concurrentiel pour les entreprises italiennes, sans avoir d’impact réel sur la dynamique du marché ».

Les dispositions transitoires de la circulaire établissent une distinction entre l’huile d’olive en vrac et l’huile d’olive préemballée.

Les opérateurs détenant des mélanges en vrac d’huile d’olive extra vierge et vierge dans des cuves avant l’entrée en vigueur de la circulaire doivent reclasser le produit en « huile d’olive vierge » dans le registre officiel en ligne dans un délai de 30 jours ou avant toute manipulation ou transformation ultérieure.

Une dérogation s’applique à l’huile préemballée. Les mélanges mis en bouteille et étiquetés « extra vierge » avant l’entrée en vigueur de la circulaire peuvent rester sur le marché jusqu’à épuisement des stocks existants.

Les opérateurs doivent également veiller à ce que les données figurant dans le registre numérique de l’huile d’olive reflètent la nouvelle classification.

Le non-respect de ces dispositions constitue une violation des règles de l’Union européenne régissant les pratiques loyales en matière d’information alimentaire.

La non-conformité est passible des sanctions administratives prévues par la législation italienne en matière d’informations alimentaires trompeuses, sans préjudice d’une éventuelle responsabilité pénale.