Plus de 400 oliviers infectés alors que l'épidémie de Xylella s'étend dans les Pouilles

Selon les experts, l'éradication du foyer de Xylella fastidiosa récemment signalé dans la région du Gargano, au nord des Pouilles, est loin d'être acquise, le nombre d'oliviers infectés ayant désormais dépassé les 400.

L’Observatoire phytosanitaire régional des Pouilles a confirmé 83 nouveaux cas d’infection par la sous-espèce pauca près de la commune de Cagnano Varano, où plusieurs centaines d’oliviers étaient déjà touchés. La bactérie aurait infecté environ 21 millions d’oliviers dans les Pouilles depuis sa première détection en 2013.

Le travail accompli est extrêmement utile, au moins en tant que mesure de confinement, mais les chances de parvenir à une éradication complète sont loin d’être certaines. C’est un combat de longue haleine. – Donato Boscia, chercheur émérite au CNR

Ces conclusions s’appuient sur 559 échantillons végétaux prélevés au cours de la campagne de surveillance de 2026 et consignés dans cinq rapports de laboratoire publiés par le Conseil national de la recherche (CNR) entre juin et septembre. Ces résultats ont incité les autorités à étendre la zone infectée délimitée et sa zone tampon environnante, où s’appliquent des mesures d’éradication spéciales.

« Dans ce cas précis, l’infection dans la zone n’a peut-être été détectée qu’une fois que le foyer était déjà bien établi. Il est possible qu’à l’avenir, nous devions nous contenter de protocoles de confinement dans cette partie de la région, car les efforts visant à éradiquer la bactérie pourraient échouer si l’infection est aussi avancée qu’elle semble l’être dans ce cas précis », a déclaré Donato Boscia, chercheur émérite au CNR, à Olive Oil Times. M. Boscia et ses collègues chercheurs étudient la Xylella en Italie depuis que sa présence a été constatée pour la première fois en 2013.

Ailleurs dans les Pouilles, les efforts d’éradication menés dans les zones du centre-nord de Giovinazzo, Bisceglie et Minervino Murge montrent des signes de succès. Aucune nouvelle infection n’ayant été détectée, les autorités ont réduit les zones tampons autour des trois foyers de 2,5 kilomètres à 1 kilomètre, réduisant ainsi la superficie soumise à une surveillance spécifique et à des exigences phytosanitaires.

Cette décision fait suite à l’analyse de 42 026 échantillons végétaux prélevés lors des campagnes de surveillance de 2025 et 2026, qui se sont tous révélés négatifs.

« Ce n’est pas le fruit du hasard, car la détection précoce du foyer s’est avérée cruciale pour limiter la propagation de la bactérie », a expliqué M. Boscia.

Il s’est montré très optimiste concernant ces trois foyers, laissant entendre que les zones touchées pourraient potentiellement être déclarées exemptes de la bactérie d’ici environ un an.

Dans ces cas, la détection précoce a été déterminante pour les efforts d’éradication. Les signalements des habitants ont aidé les autorités à identifier rapidement les infections et à intervenir. Seule une poignée d’arbres infectés avait été repérée au départ, certains ne présentant que peu ou pas de symptômes.

« La situation dans le Gargano est différente », a déclaré M. Boscia. « Dès l’année dernière, il existait un soupçon fondé que ce foyer puisse être assez avancé, la bactérie ayant été introduite plusieurs années auparavant. »

« En regardant les images de Street View, on pouvait déjà voir des oliviers présentant des symptômes assez évidents deux ou trois ans auparavant », a-t-il expliqué. « Et étant donné que la période de latence de *pauca* chez les oliviers est très longue, avec une moyenne d’environ deux ans, on pourrait émettre l’hypothèse que l’introduction de la bactérie remonte à au moins cinq ou six ans. »

« Il n’est donc pas surprenant que l’épidémie [du Gargano] soit déjà assez étendue », a déclaré M. Boscia. « Le travail mené est extrêmement utile, au moins en tant que mesure de confinement, mais les chances de parvenir à une éradication complète sont loin d’être certaines. C’est un combat de longue haleine. »

Selon M. Boscia, la modélisation incluse dans le projet de mise à jour de l’évaluation des risques liés à Xylella de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), actuellement en consultation publique, indique que le retrait des seules plantes dont l’infection est avérée est souvent insuffisant pour éradiquer des foyers établis, en particulier lorsque des infections non détectées persistent à proximité.

Le projet d’évaluation des risques phytosanitaires de l’EFSA indique que l’élargissement du rayon d’élimination des plantes-hôtes pourrait améliorer les chances d’éradication, bien que l’efficacité de telles mesures dépende des conditions épidémiologiques et paysagères locales.

M. Boscia a évoqué le foyer récemment découvert à Taurianova, en Calabre, où les autorités régionales ont adopté un rayon d’intervention plus large de 80 mètres, contre le minimum de 50 mètres prévu par la réglementation européenne.

Le foyer de Taurianova a également été découvert à la suite de signalements de riverains ayant remarqué des symptômes suspects sur des oliviers.

Pour M. Boscia, ce cas souligne l’importance croissante de la participation du public à la surveillance phytosanitaire, une approche qu’il a qualifiée de « science citoyenne ».

« Quelle que soit l’importance des ressources et des effectifs déployés par les services phytosanitaires régionaux, le territoire est si vaste et il y a tant de plantes à surveiller qu’ils ne peuvent pas tout couvrir », a déclaré M. Boscia. « Si un foyer n’est pas détecté à temps, cela ne signifie pas que les autorités ont fait preuve de négligence. Le territoire est tout simplement trop vaste, et la participation active du public est également nécessaire. »

Au-delà des développements observés dans le sud de l’Italie, M. Boscia a indiqué que l’expérience acquise depuis 2013 modifie également la compréhension qu’ont les scientifiques de la présence et de la répartition de Xylella en Europe.

Ce qui semblait au départ être l’introduction exceptionnelle d’un agent pathogène végétal hautement destructeur s’est progressivement révélé être une situation plus complexe impliquant différentes sous-espèces et souches, avec des effets très variables sur leurs plantes hôtes.

Il a cité l’exemple de Xylella fastidiosa subsp. multiplex, qui a été détectée dans plusieurs pays européens, dont la France et le Portugal, avec parfois des effets limités, voire presque indétectables, sur les plantes infectées.

Selon M. Boscia, certaines infections ont pu passer inaperçues pendant des années, voire des décennies, car elles ne produisaient que peu de symptômes significatifs. Dans de tels cas, la découverte récente d’infections ne signifie pas nécessairement que la bactérie n’est arrivée que récemment dans une région.

« Nous la détectons parce que nous la recherchons », a-t-il déclaré.

La récente identification de Xylella fastidiosa au Luxembourg illustre la manière dont la surveillance continue de mettre en évidence la présence de cette bactérie sur de nouveaux territoires européens.

Le 12 octobre, les autorités luxembourgeoises ont confirmé la présence de Xylella fastidiosa subsp. fastidiosa dans des vignes situées à trois endroits de la région viticole de la Moselle, ce qui a conduit à la mise en place de zones infectées et de zones tampons.

Pour M. Boscia, la situation épidémiologique de plus en plus hétérogène soulève la question de savoir si la même approche réglementaire est appropriée pour des foyers impliquant des souches bactériennes, des plantes hôtes et des niveaux de dégâts sensiblement différents.

Il a souligné que les règles phytosanitaires européennes avaient été élaborées en grande partie en réponse à l’impact dévastateur de la première épidémie survenue dans les Pouilles.

« Nous disposons désormais d’un ensemble unique de règles européennes qui ne fait pas la distinction entre les différentes variantes de la bactérie ni entre les différentes situations épidémiologiques », a déclaré M. Boscia. « Dans certains cas, ces règles sont adaptées, voire insuffisantes. Dans d’autres, elles peuvent s’avérer excessivement strictes, et leur application à la lettre pourrait causer plus de dégâts que la bactérie elle-même. »

« C’est pourquoi nous nous trouvons aujourd’hui à un stade très délicat », a-t-il ajouté, faisant référence à la consultation publique en cours de l’EFSA. « Elle servira de base à une réévaluation de la réglementation européenne dans les mois à venir, en collaboration avec les États membres. Les données accumulées au fil des ans ont complètement bouleversé notre compréhension de la situation », a conclu M. Boscia.