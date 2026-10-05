La récolte plus abondante en Espagne pourrait entraîner des fluctuations sur les marchés

L'Espagne prévoit une hausse de 23 % de sa production d'huile d'olive, qui devrait atteindre 1,6 million de tonnes en 2026/27 ; une récolte plus importante pourrait entraîner la mise en place d'un nouveau mécanisme de régulation du marché.

L'Espagne devrait produire 1,603 million de tonnes d'huile d'olive au cours de la campagne agricole 2026/27, soit une hausse de 23 % par rapport à la récolte précédente, selon les premières prévisions officielles publiées par le ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation.

« Soit nous parvenons à préserver la récolte, soit nous risquons d’en perdre une grande partie. » – Jesús Cózar, UPA Andalucía

Le ministère a qualifié la récolte attendue de «moyenne à élevée», ce qui marque un rebond significatif par rapport aux quelque 1,298 million de tonnes produites en 2025/26. Cette récolte avait initialement été estimée à environ 1,37 million de tonnes avant que des conditions météorologiques défavorables ne réduisent la production finale d’environ 5 %.

« Ces premières prévisions reflètent les conditions climatiques de la saison », a déclaré le ministre de l’Agriculture, Luis Planas. « Elles constituent une garantie d’approvisionnement et de stabilité pour le marché intérieur et nos exportations. »

Les conditions printanières favorables expliquent en grande partie l’augmentation attendue de la production espagnole d’huile d’olive. Des températures douces et des précipitations abondantes ont favorisé la floraison et la nouaison dans les principales régions oléicoles du pays.

Le ministère a toutefois souligné que ces prévisions restaient préliminaires. Les températures estivales élevées ont particulièrement affecté les oliveraies pluviales, tandis que les conditions météorologiques des premières semaines de la nouvelle campagne influenceront le développement des fruits, les rendements en huile et la production finale.

Beaucoup dépendra de l’Andalousie, première région productrice d’huile d’olive au monde, qui devrait représenter près des quatre cinquièmes de la production espagnole.

Tant le ministère national que le gouvernement régional prévoient une production andalouse de 1,261 million de tonnes. Jaén, la plus grande province productrice du pays, devrait représenter 575 000 tonnes, soit 36 % du total espagnol et 45,6 % de la production andalouse.

Córdoba devrait produire 339 700 tonnes, suivie de Séville avec 142 000 tonnes.

Ramón Fernández-Pacheco, ministre andalou de l’Agriculture, a déclaré que ces prévisions régionales constituaient un indicateur important pour les marchés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la région.

« La saison actuelle a été marquée par un hiver très pluvieux, ce qui a favorisé le développement des cultures, même si des températures bien supérieures à la moyenne ont limité le potentiel de production », a-t-il déclaré.

Les organisations agricoles ont globalement qualifié ces prévisions andalouses de plausibles, mais elles soulignent les conditions très différentes entre les oliveraies irriguées et celles dépendant des précipitations, et indiquent que les précipitations pourraient encore déterminer la part de la récolte attendue qui parviendra aux moulins.

Francisco Elvira, responsable du secteur oléicole au sein de la COAG Andalucía, a qualifié ces prévisions de raisonnables, tout en avertissant qu’une persistance du temps sec pourrait faire chuter la production finale bien en deçà des estimations actuelles.

Le secrétaire général de l’UPA Andalucía, Jesús Cózar, a établi une distinction similaire entre les oliveraies irriguées, qui sont généralement entrées en bonne condition dans la phase finale de développement des fruits, et les oliveraies pluviales, qui présentent un stress hydrique nettement plus important.

« Nous sommes dans une phase décisive pour l’olivier », a déclaré M. Cózar en septembre. « La récolte peut être préservée, ou nous risquons d’en perdre une grande partie. »

L’Unión de Uniones a mis l’accent sur les dégâts que les précipitations ne peuvent plus compenser. L’organisation a indiqué que la chaleur estivale intense avait déjà provoqué la chute de certains olives des arbres et que l’amélioration des conditions météorologiques pourrait profiter aux fruits restants, mais ne permettrait pas de rattraper ces pertes.

« Les températures estivales ont été élevées, et les oliviers ont laissé tomber certains fruits car ils ne pouvaient pas les supporter », a expliqué Anastasio Yébenes, responsable des secteurs agricoles au sein de l’organisation. « Ce qui est déjà tombé ne peut pas être récupéré. »

L’expérience de la campagne précédente incite également à la prudence. Des pluies répétées et des vents violents ont retardé la récolte et entraîné des pertes de fruits dans certaines régions, l’Espagne ayant finalement produit environ 5 % d’huile d’olive en moins que prévu initialement.

En dehors de l’Andalousie, la Castille-La Manche devrait rester la deuxième région productrice d’Espagne, avec 152 555 tonnes, soit une hausse de 10 % par rapport à l’année dernière. L’Estrémadure suit avec 97 300 tonnes, en hausse de 24 %.

La production devrait baisser dans plusieurs régions productrices de moindre importance, notamment la Catalogne, l’Aragon, Murcie, la Navarre, Madrid et les îles Baléares.

L’Espagne disposait encore de plus de 475 000 tonnes d’huile d’olive à la fin du mois d’août, selon les données de marché citées par les représentants du secteur. Les ventes de septembre réduiront ce volume avant que les stocks de report définitifs ne soient établis.

ASAJA Jaén a estimé que les stocks à l’entrée de la nouvelle campagne pourraient s’élever à environ 350 000 tonnes, tandis que la COAG a tablé sur environ 374 000 tonnes.

Si ces estimations et les prévisions de production nationale se confirment, l’Espagne pourrait entamer la saison avec près de deux millions de tonnes d’huile d’olive issues de la production nationale et des stocks de report, sans tenir compte des importations.

Ces volumes pourraient également déterminer si l’Espagne active un mécanisme de régulation du marché permettant de retirer temporairement de l’huile d’olive du marché en cas d’offre excédentaire.

En juillet, le ministère de l’Agriculture a lancé une consultation publique sur les règles applicables à la campagne agricole 2026/27, en vertu de l’article 167 bis du règlement de l’Union européenne relatif à l’organisation commune des marchés.

Selon les règles proposées, ce mécanisme pourrait être activé si les stocks d’ouverture, ajoutés à la production prévue, atteignent au moins 120 % du niveau moyen combiné enregistré au cours des six campagnes précédentes.

L’huile pourrait alors être temporairement retirée du marché jusqu’à la campagne agricole suivante ou affectée à des usages non alimentaires.

Le COAG estime que les prévisions de production actuelles et le report de stock attendu pourraient suffire à déclencher ce mécanisme et a appelé à un financement soutenu par le gouvernement pour aider les coopératives et les moulins à couvrir les coûts de stockage de l’huile retirée.

Sur la base de son estimation de 374 000 tonnes de stocks de report, l’organisation a suggéré qu’environ 10 % de la production pourrait devoir être temporairement retenue.

L’UPA et l’ASAJA ont également indiqué que les chiffres définitifs de production et de stocks de report pourraient remplir les conditions requises pour envisager cette mesure, bien qu’aucune décision n’ait encore été prise.

M. Planas a confirmé que le gouvernement évaluerait en octobre les estimations régionales actualisées des récoltes ainsi que les chiffres définitifs des stocks reportés, et déciderait au cours de la première quinzaine de novembre s’il y avait lieu d’activer ce mécanisme.

« Nous suivons la situation de très près et l’analysons avec une rigueur absolue », a-t-il déclaré. « Il s’agit d’une mesure extraordinaire, appliquée dans des circonstances extraordinaires. »