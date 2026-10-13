Le différend budgétaire au sein de l'UE oppose les pays du Nord aux principaux producteurs d'huile d'olive

L'Allemagne et cinq autres pays de l'UE plaident en faveur d'un budget réduit, tandis que 17 États membres avertissent que de nouvelles réductions des crédits agricoles mettraient en péril les agriculteurs.

Le prochain budget à long terme de l’Union européenne, initialement proposé à un peu moins de 2 000 milliards d’euros, fait l’objet de coupes importantes qui pourraient réduire encore davantage le financement accordé aux agriculteurs de l’Union.

Sous la pression de l'Allemagne et d'autres États membres de l'UE, l'Irlande, qui assure actuellement la présidence tournante de l'Union, a proposé de réduire les dépenses pour la période 2028-2034 de 159 milliards d'euros, soit près de 8 %.

Ce n’est pas le moment pour l’Europe de revoir ses ambitions à la baisse . – Lettre commune de 17 États membres de l’UE

Les réductions proposées pourraient également affecter le financement des agriculteurs dans le cadre de la prochaine Politique agricole commune (PAC) de l’UE, ce qui ne ferait qu’ajouter aux inquiétudes concernant la baisse des aides agricoles.

L’Allemagne est à la tête d’une coalition de six pays, surnommée les « frugaux », qui comprend également le Danemark, la Suède, les Pays-Bas, l’Autriche et la Finlande. À eux six, ces pays contribuent à hauteur d’environ 40 % au budget de l’UE.

Dans une lettre adressée au gouvernement irlandais, les dirigeants de ces six pays ont fait valoir que le prochain budget de l’UE devait être fixé à un niveau « pouvant être financé de manière réaliste ».

Ils ont également appelé à réorienter les fonds provenant des domaines de dépenses traditionnels, notamment la cohésion et l’agriculture, vers d’autres priorités au sein de l’Union à 27.

« Le financement devrait être axé sur des investissements communs dans les domaines de la sécurité et de la défense, de la compétitivité, de l’innovation et de la lutte contre l’immigration clandestine », indique la lettre.

Dans le cadre du projet de budget de l’UE pour la période 2028–2034, les fonds destinés à l’agriculture seraient intégrés dans un Fonds de partenariat national et régional (FPNR) plus large, d’un montant de 865 milliards d’euros.

Sur ce montant, 295,7 milliards d’euros seraient consacrés aux paiements directs aux agriculteurs, soit nettement moins que les 386,6 milliards d’euros alloués aux subventions agricoles dans le cadre de l’actuelle PAC 2021-2027.

Si la réduction de 8 % du budget global de l’UE proposée est adoptée, le financement agricole devrait baisser de près de 3 %, poursuivant ainsi un déclin, observé depuis plusieurs décennies, de la part de la PAC dans les dépenses de l’UE.

Dans les années 1980, les dépenses agricoles représentaient environ 70 % du budget de l’Union. Cette part est depuis tombée à environ 30 %.

Les coupes proposées ont également mis en évidence les divergences entre les pays du nord de l’UE, qui cherchent à limiter les dépenses, et les États membres du sud et de l’est, qui souhaitent préserver les financements destinés à l’agriculture et au développement régional.

Un groupe de 17 États membres du sud et de l’est, dont l’Espagne, l’Italie, la Grèce et le Portugal — les plus grands producteurs d’huile d’olive de l’UE —, s’est opposé aux réductions préconisées par les pays partisans de la rigueur budgétaire.

Connu sous le nom des « Amis de la cohésion », ce groupe a exhorté la présidence irlandaise de l’UE à maintenir le financement agricole dans le cadre de la prochaine PAC.

« Ce n’est pas le moment pour l’Europe de revoir ses ambitions à la baisse », ont écrit ces pays dans une lettre commune adressée au gouvernement irlandais. « La politique de cohésion et la politique agricole commune sont des politiques de longue date, mais leurs objectifs sont plus pertinents que jamais. »

La position du groupe a également été exposée dans une déclaration publiée par le gouvernement slovène.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a également mis en garde contre des réductions substantielles du prochain budget à long terme de l’Union.

« Je tiens à mettre en garde contre des coupes importantes », a déclaré Mme von der Leyen lors d’un discours devant le Parlement européen à Strasbourg. « Cela risquerait de porter gravement atteinte aux priorités essentielles sur lesquelles nous nous sommes tous mis d’accord. »

Ce débat budgétaire intervient alors que les agriculteurs européens sont confrontés à une pression croissante due à la baisse des prix agricoles et à la hausse des coûts de production.

Selon Eurostat, les prix obtenus par les agriculteurs pour leurs produits agricoles ont baissé de 5,8 % au deuxième trimestre 2026 par rapport à la même période de l’année précédente, marquant ainsi le troisième trimestre consécutif de baisse en glissement annuel.

Dans le même temps, les prix moyens des intrants agricoles, notamment l’énergie, les aliments pour animaux et les engrais, ont augmenté de 4,7 % sur la même période, réduisant encore davantage les marges des exploitations agricoles.

Des analystes politiques ont laissé entendre que les responsables de l’UE cherchaient à finaliser un accord sur le prochain budget à long terme avant la fin de l’année, en amont des élections prévues dans plusieurs États membres en 2027.

«Ils veulent conclure l’accord avant l’élection présidentielle [en France] car ils savent que la situation pourrait évoluer», a déclaré un responsable du Rassemblement national, parti d’extrême droite de l’opposition française.