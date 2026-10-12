समीक्षा संज्ञानात्मक गिरावट को कम करने में जैतून के तेल की भूमिका की पड़ताल करती है

एक नए वैज्ञानिक समीक्षा में यह जांच की गई है कि एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल और भूमध्यसागरीय आहार सूजन, ऑक्सीडेटिव तनाव और रक्तवाहिनी संबंधी जोखिम को कम करके संज्ञानात्मक कार्य को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं।

एक हालिया शोध समीक्षा यह जांचती है कि भूमध्यसागरीय आहार का पालन और एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून तेल का सेवन संज्ञानात्मक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

730,000 प्रतिभागियों के मेटा-विश्लेषणों और हालिया मैग्नेटिक रेज़ोनेंस इमेजिंग साक्ष्यों के आधार पर, शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि जिन कई तंत्रों के माध्यम से जैतून का तेल का सेवन और भूमध्यसागरीय आहार हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं और सूजन को कम करते हैं, वे हल्की संज्ञानात्मक हानि, अल्जाइमर रोग और संवहनी मनोभ्रंश के प्रभावों को भी कम करते हैं।

डेटा का विश्लेषण करते हुए, शोधकर्ताओं ने कार्डियोवैस्कुलर जोखिम कारकों पर भूमध्यसागरीय आहार का पालन करने के प्रभावों, एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून तेल के सूजन-रोधी और एंटीऑक्सीडेंट प्रभावों, स्ट्रोक की रोकथाम में जैतून तेल की भूमिका, और कई अन्य स्वास्थ्य मापदंडों की जांच की।

"संक्षेप में, यह अध्ययन दर्शाता है कि जैतून के तेल और भूमध्यसागरीय आहार में सूजन-रोधी पॉलीफेनॉल और अन्य घटक होते हैं जो संवहनी जोखिम कारकों को कम करने के लिए एक प्रणालीगत प्रतिक्रिया पैदा करते हैं, साथ ही मनोभ्रंश की शुरुआत को रोकने में मदद करने के लिए सीधे न्यूरोप्रोटेक्टिव (तंत्रिका-संरक्षणात्मक) प्रभाव भी प्रदान करते हैं," अध्ययन के प्रमुख लेखक और बास्क कंट्री विश्वविद्यालय में छठे वर्ष के मेडिकल छात्र, एइटोर गोंजालेज-सिदाद ने कहा,

हालांकि, शोधकर्ताओं ने बुजुर्गों में उम्र से जुड़ी संज्ञानात्मक गिरावट में एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल की सहायक पोषण संबंधी भूमिका की पुष्टि करने के लिए अतिरिक्त प्लेसबो-नियंत्रित नैदानिक परीक्षणों की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने लिखा, "भविष्य के शोध को यह निर्धारित करना चाहिए कि अतिरिक्त कुंवारी जैतून के तेल और इसके पॉलीफेनोल्स को अलग करके इन तंत्रों को नैदानिक प्रथाओं में कैसे लागू किया जाए।"

संज्ञानात्मक ह्रास में हृदय संबंधी स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की भूमिका से शुरू करते हुए, शोधकर्ताओं ने पाया कि अतिरिक्त कुंवारी जैतून के तेल के साथ भूमध्यसागरीय आहार का पालन करने वाले रोगियों में उच्च रक्तचाप और मोटापे का जोखिम कम था, ये दोनों हृदय संबंधी रोग और संज्ञानात्मक ह्रास से जुड़े संवहनी रोग के लक्षणों से दृढ़ता से जुड़े हैं।

इसके अलावा, शोधकर्ताओं ने संकेत दिया कि भूमध्यसागरीय आहार सीधे हृदय रोग के प्रमुख कारणों में से एक, एथेरोस्क्लेरोसिस, के मुख्य रोगजनक कारकों को प्रभावित करता है, जो संवहनी मनोभ्रंश के विकास में एक मौलिक भूमिका निभाता है।

रक्तचाप कम करके, लिपिड प्रोफाइल में सुधार करके, और सूजन कम करके भूमध्यसागरीय आहार का पालन यह हासिल करता है।

शोधकर्ताओं ने रक्तवाहिनी स्वास्थ्य पर भूमध्यसागरीय आहार और एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल की भूमिका की भी जांच की, जिसके बिगड़ने का सीधा संबंध रक्तवाहिनी डिमेंशिया से होता है, जो अल्जाइमर रोग के बाद डिमेंशिया का दूसरा सबसे आम प्रकार है।

वैज्ञानिक साहित्य के अनुसार, मस्तिष्क-रक्तवाहिनी रोग, जिसमें स्ट्रोक, पुरानी मस्तिष्कीय इस्कीमिया, और सबकॉर्टिकल इस्कीमिया छोटे रक्तवाहिनी रोग शामिल हैं, संवहनी मनोभ्रंश का प्राथमिक कारण है।

शोधकर्ताओं ने पाया कि भूमध्यसागरीय आहार का पालन इस्कीमिक और हेमोरेजिक स्ट्रोक की रोकथाम से जुड़ा हुआ है, जो बदले में संवहनी मनोभ्रंश की घटनाओं को कम करता है, और यह भी कहा कि भूमध्यसागरीय आहार इन चयापचय मापदंडों में सुधार करके मस्तिष्क के रक्त वाहिकाओं की अखंडता और कार्य को बनाए रखने में मदद करता है।

शोधकर्ताओं ने इस सुरक्षा में एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल की विशिष्ट भूमिका पर और प्रकाश डाला, यह देखते हुए कि 239 इस्केमिक स्ट्रोक रोगियों के एक प्रेक्षण अध्ययन में, भूमध्यसागरीय आहार का पालन करने वालों की तुलना में एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल के साथ पूर्ण धमनी पुनर्प्रवाह की दर अधिक पाई गई।

इस निष्कर्ष से पता चला कि एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल ने अकेले भूमध्यसागरीय आहार से प्राप्त प्रभावों से अलग, अनूठे संवहनी प्रभाव पैदा किए।

अलग से, शोधकर्ताओं ने ऑक्सीडेटिव तनाव में कमी को उन सबसे महत्वपूर्ण तंत्रों में से एक के रूप में पहचाना है, जिनके माध्यम से भूमध्यसागरीय आहार और एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल का सेवन संज्ञानात्मक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालता है।

उन्होंने उल्लेख किया कि ऑक्सीडेटिव तनाव मस्तिष्क की उम्र बढ़ने और न्यूरोडीजेनेरेशन में एक प्रमुख योगदानकर्ता है, जो इसे संज्ञानात्मक गिरावट को धीमा करने के उद्देश्य से हस्तक्षेपों के लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाता है।

वैज्ञानिक साहित्य ने यह पहचाना है कि स्ट्रोक और सेरेब्रल इस्कीमिया, जो तब होता है जब मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, ऑक्सीडेटिव तनाव और माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन को और बढ़ा सकता है, ये प्रक्रियाएं तंत्रिका क्षति और अल्जाइमर रोग से जुड़ी होती हैं।

अपने विश्लेषण के माध्यम से, शोधकर्ताओं ने पाया कि भूमध्यसागरीय आहार अपने एंटीऑक्सीडेंट यौगिकों, जिसमें विटामिन सी और ई शामिल हैं, के माध्यम से इन प्रभावों का मुकाबला करने में मदद कर सकता है, जो ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करते हैं और बेहतर संज्ञानात्मक परिणामों से जुड़े हैं।

शोधकर्ताओं ने ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने, एंडोथीलियल फ़ंक्शन को बढ़ाने, और मस्तिष्क की छोटी धमनियों की बीमारी में शामिल सूजन की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने में ओलिक एसिड, हाइड्रॉक्सीटाइरोसोल और ओलियोकैंथल की भूमिका पर प्रकाश डाला, जो संवहनी मनोभ्रंश के रोगजनन से "गहराई से संबंधित" है।

उन्होंने आगे कहा कि कमर की परिधि, ट्राइग्लिसराइड्स, उपवास ग्लूकोज, उच्च-घनत्व लिपोप्रोटीन (एचडीएल), और प्रणालीगत सूजन कारकों पर एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल के सकारात्मक प्रभाव भी सेरेब्रोवास्कुलर जोखिम में कमी से सीधे जुड़े हुए हैं।

शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल माइटोकॉन्ड्रियल स्वास्थ्य को बढ़ाने वाले एक शक्तिशाली तत्व के रूप में कार्य करता है, जो चूहे के मॉडलों में एटीपी उत्पादन को बढ़ाता है और संज्ञानात्मक स्कोर में सुधार करता है।

इसके अलावा, उन्होंने यह भी जोड़ा कि भूमध्यसागरीय आहार का पालन करने से सूजन कम होने और एंडोथीलियल फ़ंक्शन में सुधार होने के कारण रक्तस्रावी स्ट्रोक का खतरा कम होता है। स्ट्रोक संवहनी मनोभ्रंश के प्रमुख कारणों में से एक है।

विशेष रूप से अतिरिक्त कुंवारी जैतून के तेल के सेवन और संज्ञानात्मक हानि की भूमिका को देखते हुए, शोधकर्ताओं ने आगे पुष्टि की कि मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड , एंटीऑक्सीडेंट और अतिरिक्त कुंवारी जैतून के तेल में पाए जाने वाले पॉलीफेनोल्स से भरपूर आहार से होने वाली सूजन-रोधी प्रक्रियाएं, इंटरल्यूकिन-6 को काफी कम कर देती हैं, जो अल्जाइमर रोग से जुड़ा एक प्रो-इंफ्लेमेटरी साइटोकाइन है।

अनुसंधानकर्ताओं ने कहा कि यह दर्शाते हुए कि संज्ञानात्मक स्वास्थ्य के साथ एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल के सकारात्मक संबंध कैसे परस्पर जुड़े हुए हैं, ये यौगिक माइटोकॉन्ड्रियल कार्य को बेहतर बनाते हैं, जो ऑक्सीडेटिव तनाव को भी कम करता है और एंडोथीलियल कार्य में सुधार करता है।

बेहतर एंडोथीलियल फ़ंक्शन, बदले में, शरीर को स्वस्थ चयापचय फ़िनोटाइप में बदलता है और अन्य तंत्रों के अलावा, लिपिड चयापचय और इंसुलिन संवेदनशीलता से संबंधित जीन की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है।

संज्ञानात्मक हानि पर एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल की भूमिका पर लौटते हुए, शोधकर्ताओं ने बताया कि प्रीक्लिनिकल परीक्षणों से पता चलता है कि पॉलीफेनोल्स टॉय हाइपरफॉस्फोरिलेशन और एमाइलॉइड-बीटा एकत्रीकरण को प्रभावित कर सकते हैं, जो अल्जाइमर रोग की दो मुख्य पैथोफिजियोलॉजिकल प्रक्रियाएं हैं।

शोधकर्ताओं ने अतिरिक्त कुंवारी जैतून के तेल के पॉलीफेनोल्स और संज्ञानात्मक गिरावट के बीच संबंध की भी जांच की।

उन्होंने पाया कि हाइड्रॉक्सीटाइरोसोल, ओलियोकैंथल, ओलियोरोपेन और ल्यूटोलिन सभी को प्रीक्लिनिकल अध्ययनों में अल्जाइमर रोग की प्रमुख प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के साथ जोड़ा गया है।

अधिक विशेष रूप से, उन्होंने पाया कि ओलेओकैंथल और ओलियोरोपेन अमाइलॉइड-बीटा प्रोटीन के न्यूरोटॉक्सिक ऑलिगोमर्स और फाइब्रिल्स में असेंबली को रोकते हैं और पूर्व-निर्मित अमाइलॉइड संरचनाओं के विघटन को सुगम बनाते हैं।

ओलियोकैंथल को ऑटॉफेजिक प्रक्रिया को सक्रिय करते हुए भी दिखाया गया है, जो कोशिकीय मलबे को साफ करने और माइटोकॉन्ड्रियल कार्य में सुधार करने में मदद करती है, जिससे अल्जाइमर रोग से सुरक्षा मिलती है।

इन पॉलीफेनोल्स ने इसी तरह टॉउ फॉस्फोराइलेशन और एकत्रीकरण को कम किया है, जबकि अन्य फेनोलिक यौगिकों को माइक्रोग्लियल सक्रियण को कम करके और सूजन संबंधी साइटोकाइन के स्तर को घटाकर पुरानी न्यूरोइन्फ्लेमेशन को कम करते हुए दिखाया गया है।

इन फेनोलिक यौगिकों को p38 MAPK मार्गों को भी रोकते हुए दिखाया गया है, जो ऑक्सीडेटिव तनाव और न्यूरोडीजेनेरेशन में शामिल हैं, और अमाइलॉइड विषाक्तता चक्र को तोड़ने में मदद करते हैं, जिससे तंत्रिका कोशिकाओं की मृत्यु कम होती है।

अत्यधिक वैज्ञानिक से लेकर अधिक सामान्य तक, शोधकर्ताओं ने नींद और मूड पर भूमध्यसागरीय आहार के प्रभाव की भी जांच की।

उन्होंने पाया कि भूमध्यसागरीय आहार का अधिक पालन बेहतर नींद की गुणवत्ता और अधिक स्थिर नींद से जुड़ा था, जो "न्यूरोप्रोटेक्शन (तंत्रिका रक्षा) के लिए एक संभावित तंत्र प्रदान करता है," क्योंकि खराब नींद को संज्ञानात्मक हानि और मनोभ्रंश के जोखिम से जोड़ा गया है।

उन्होंने आगे कहा कि भूमध्यसागरीय आहार का पालन करने से सूजन और ऑक्सीडेटिव तनाव के मार्करों में सुधार होता है, जो स्लीप एपनिया पर लाभकारी प्रभाव और संज्ञानात्मक कार्य के लिए नींद के दौरान बेहतर ग्लाइम्फैटिक परिसंचरण का सुझाव देता है।

इस विषय पर और शोध आने वाले महीनों में प्रकाशित होने वाला है, शोधकर्ताओं ने कहा कि चिकित्सकों को संज्ञानात्मक हानि के जोखिम वाले लोगों के लिए उपचार कार्यक्रमों में भूमध्यसागरीय आहार को शामिल करने पर अधिक गंभीरता से विचार करना चाहिए।

उन्होंने लिखा, "भविष्य की आहार संबंधी और गैर-औषधीय रणनीतियों में, जो विशेष रूप से मनोभ्रंश के प्राथमिक जोखिम कारकों को कम करने के लिए बनाई गई हैं, चिकित्सकों को भूमध्यसागरीय आहार पर जोर देना चाहिए।"

शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला, "हालांकि भूमध्यसागरीय आहार के सामान्य लाभ अच्छी तरह से प्रलेखित हैं, फिर भी 2020 तक के सबसे हालिया डेटा को संश्लेषित करने की आवश्यकता है, जो एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल की विशिष्ट न्यूरोप्रोटेक्टिव प्रणालियों और इन हस्तक्षेपों के मापनीय नैदानिक परिणामों के साथ सहसंबंध पर है।"