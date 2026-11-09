Španjolska pooštrava pravila o sljedivosti za pošiljke maslinovog ulja

Španjolska je ojačala svoj sustav sljedivosti maslinovog ulja novim pravilima za poboljšanje nadzora nad domaćim pošiljkama te uvozom i izvozom maslinovog ulja i ulja od maslinovih ostataka.

Mjerama se izmjenjuju propisi o kvaliteti uvedeni 2021. godine, čime se jačaju obveze operatera uključenih u prijevoz, primanje i uvoz maslinovog ulja.

Ne počinjemo ispočetka, već poboljšavamo alat koji je Španjolsku stavio na čelo u sljedivosti maslinovog ulja. – Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i prehrane (MAPA), Španjolska

"U posljednjih pet godina mnogo smo naučili iz rada sustava REMOA i identificirali neka područja koja bi se mogla poboljšati", izjavilo je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i prehrane (MAPA) za Olive Oil Times.

Španjolska je 2021. godine uvela REMOA, svoj elektronički registar za praćenje kretanja maslinovog ulja i ulja od maslinovih koštica, kao dio šireg preustroja nacionalnih propisa o kvaliteti maslinovog ulja.

Prema MAPA-i, nove mjere imaju za cilj poboljšati točnost i pouzdanost informacija zabilježenih u cijelom lancu opskrbe, osobito za rasute pošiljke i uvoze iz zemalja izvan Europske unije.

Prema izvornoj regulativi, operateri su morali prijaviti kretanje ulja u rasutom stanju elektroničkom sustavu prije otpreme, a dokumenti koji identificiraju proizvod morali su pratiti svaku pošiljku.

Pet godina nakon uvođenja sustava, njegova primjena otkrila je praznine u informacijama dostupnim inspektorima. Neke pošiljke ostale su zabilježene kao poslane bez potvrde o dostavi, analitički dokumenti nisu dosljedno uključivani u registar i postojala je neizvjesnost oko toga koji su operateri odgovorni za izvještavanje o određenim uvozima.

Nova Kraljevska uredba 808/2026 rješava tri područja koja su identificirana kao ona kojima je potrebno poboljšanje.

Uvodi jasniju definiciju konačnog primatelja uvezenog maslinovog ulja, utvrđujući operatera odgovornog za osiguravanje da pošiljke koje ulaze u Španjolsku iz trećih zemalja ili drugih država članica EU-a imaju potrebnu dokumentaciju.

Za rasute pošiljke namijenjene drugim državama članicama EU-a, trećim zemljama ili industrijama izvan sektora maslinovog ulja, operater koji posjeduje ulje u trenutku otpreme ostaje odgovoran za obavještavanje REMOA-e.

Operatori sada moraju učitati analitička izvješća ili ekvivalentne potpisane dokumente u REMOA prilikom registracije kretanja maslinovog ulja u rasutom stanju. Prethodno su ti dokumenti pratili pošiljke, ali nisu nužno bili uključeni u elektronički registar.

Primatelji također moraju potvrditi dolazak pošiljki maslinovog ulja u rasutom stanju i provjeriti odgovaraju li isporuke prethodno prijavljenim informacijama. To omogućuje formalno zaključenje kretanja umjesto da ostanu otvorena bez potvrde isporuke.

Međutim, potvrda primitka ne znači da je primatelj prihvatio ulje kao sukladno zahtjevima za kvalitetu ili drugim primjenjivim propisima. Obveza je zabilježiti isporuku i provjeriti podudara li se s navedenim informacijama, a ne potvrđivati kvalitetu ulja.

"Do sada smo mogli imati informacije o polasku pošiljke nafte, a da nismo uvijek imali potvrdu da je kretanje dovršeno", objasnilo je Ministarstvo.

Uključivanje analitičke dokumentacije u REMOA također će inspektorima omogućiti izravan pristup informacijama koje podupiru deklariranu klasifikaciju svake pošiljke.

Promjene će zahtijevati od poduzeća koja rukuju maslinovim uljem u rasutom stanju da prilože detaljniju dokumentaciju i da vode evidenciju o primljenim pošiljkama, osobito onima koje stižu izvan Europske unije.

Propis također omogućuje nadležnim tijelima da dokumente ekvivalentne analitičkim izvješćima tretiraju kao dokaz prilikom procjene rizika i planiranja inspekcija.

Zatvaranjem tih praznina španjolske vlasti očekuju dobiti jasniju sliku o tome kako se maslinovo ulje kreće kroz opskrbni lanac i ojačati svoju sposobnost provjere njegove sljedivosti i deklarirane klasifikacije.

"Ne počinjemo ispočetka, već poboljšavamo alat koji je Španjolsku stavio na čelo u sljedivosti maslinovog ulja", zaključilo je Ministarstvo.