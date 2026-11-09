Španjolska naredba o povlačenju maslinovog ulja dijeli proizvođače i izvoznike

Španjolsko Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i prehrane (MAPA) objavilo je rezoluciju kojom se od mlinova zahtijeva da privremeno povuku procijenjenih 188.000 metričkih tona maslinovog ulja s tržišta.

Tržištu maslinovog ulja potrebna je stabilnost kako bi se izbjegli neželjeni oscilacije cijena koje štete i proizvođačima i potrošačima. – Cristóbal Cano, glavni tajnik Unije malih poljoprivrednika (UPA)

Prema toj mjeri, španjolske mljekare moraju povući 12 posto maslinovog ulja proizvedenog tijekom berbe 2026./27. i skladištiti ga u vlastitim ili tuđim skladištima do 30. rujna 2027.

Naredba je stupila na snagu početkom studenog, s iznimkom ulja proizvedenog u listopadu.

Odluka se odnosi na sve kategorije maslinovog ulja, a mlinovi mogu odabrati hoće li zadržati ekstra djevičansko maslinovo ulje, djevičansko maslinovo ulje ili lampante ulje.

MAPA je navela da mjera "ima za cilj regulirati ponudu kako bi se poboljšalo i stabiliziralo funkcioniranje tržišta i sektora".

"Mjera ima za cilj osigurati profitabilnost poljoprivrednika, ali i zaštititi interese kupaca maslinovog ulja", dodalo je ministarstvo. "Cilj je osigurati veću stabilnost tržišta, što će koristiti i proizvođačima i potrošačima."

Prema ministarstvu, očekuje se da će Španjolska proizvesti 1,6 milijuna metričkih tona maslinovog ulja u sezoni 2026./27., što je više od 23 posto u odnosu na prethodnu sezonu. Zemlja je ušla u novu sezonu s 357.040 metričkih tona zaliha, što je također za 23 posto više nego godinu dana ranije.

"Na temelju ovih podataka, tehnički kriteriji utvrđeni u marketinškoj uredbi za aktivaciju mehanizma povlačenja proizvoda su ispunjeni, budući da zbroj prognoze za novu kampanju i zaliha prenesenih iz prethodne doseže 120 posto prosječne proizvodnje maslinovog ulja u prethodnih šest kampanja", navelo je ministarstvo.

Ministarstvo je dodalo da bi mogao izmijeniti mjeru nakon 31. prosinca 2026., ovisno o razvoju berbe.

Odluka također dolazi usred rastućih troškova proizvodnje, pri čemu lokalni mediji izvještavaju o povećanju od oko 60 posto za gorivo i 50 posto za gnojivo. Povećanja se djelomično pripisuju nestašicama povezanima s sukobom koji uključuje Iran i druge dijelove Bliskog istoka.

Četiri velika poljoprivredna saveza koji su lobirali za taj potez pozdravili su intervenciju vlade, nadajući se da će više cijene na izvoru pomoći nadoknaditi rastuće troškove proizvodnje.

"Tržištu maslinovog ulja potrebna je stabilnost kako bi se izbjegli neželjeni oscilacije cijena koje štete i proizvođačima i potrošačima. Nadamo se da će ova regulativa pomoći u rješavanju tog problema", rekao je Cristóbal Cano, glavni tajnik Udruge malih poljoprivrednika (UPA).

Francisco Elvira, voditelj sektora maslina pri Koordinaciji organizacija poljoprivrednika i stočara (COAG), tvrdio je da bi taj mehanizam pomogao spriječiti volatilnost cijena za potrošače.

"To će spriječiti ekstremne situacije poput onih u kojima se maslinovo ulje u supermarketu prodaje za devet eura ili maslinari prodaju ispod cijene proizvodnje", rekao je.

Međutim, drugi proizvođači, punači i izvoznici bili su kritičniji prema toj mjeri.

Nacionalno udruženje pakirača i rafinerija jestivih ulja (Anierac) izjavilo je da će se žaliti na rezoluciju, nazivajući je "ne najprikladnijim" načinom za rješavanje očekivanog rekordnog uroda.

Direktor Anieraca Primitivo Fernández rekao je da bi bolji pristup bio "traženje novih tržišta i prodajnih kanala" za proizvodnju maslinovog ulja koju domaće tržište ne može apsorbirati.

Jerónimo Palacios, suosnivač tvrtke Molino & Cata iz Granade, rekao je da se i proizvođači visokokvalitetnog maslinovog ulja protive toj mjeri.

Tvrdio je da bi ta politika mogla potaknuti mlinove na proizvodnju ulja niže kvalitete, budući da bi njihovo povlačenje s tržišta moglo podržati njihove cijene, istovremeno raspoređujući rizik među proizvođačima visokokvalitetnih ekstra djevičanskih maslinovih ulja.

Rafael Picó, glavni direktor udruge izvoznika Asoliva, rekao je da bi mjera mogla potkopati međunarodnu konkurentnost Španjolske, s obzirom na to da se oko 70 posto španjolske proizvodnje maslinovog ulja izvozi.

Drugi kritičari tvrde da bi vlada prvo trebala nastojati ograničiti uvoz maslinovog ulja prije nego što ukloni domaću proizvodnju s tržišta.

Prema podacima Ministarstva gospodarstva, trgovine i poduzetništva, uvoz maslinovog ulja u Španjolsku između listopada 2025. i kolovoza 2026. neznatno je premašio 230.000 metričkih tona, što je povećanje od više od 17 posto u usporedbi s istim razdobljem 2024./25.

"Nema smisla da nas prisiljavaju da skladištimo naše maslinovo ulje kako bismo spriječili pad cijena, dok se marokanskim i tuniskim proizvodima dopušta ulazak na tržište po znatno nižim cijenama", rekao je jedan nezadovoljni proizvođač za La Gaceta.