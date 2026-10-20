Španjolski proizvođači maslinovog ulja zagovaraju kontrolu opskrbe radi stabilizacije cijena

Dok se Španjolska priprema za potencijalno izdašnu berbu maslina, uzgajivači pozivaju vladu da povuče višak ulja s tržišta kako bi stabilizirala padajuće cijene, izazivajući protivljenje punitelja i izvoznika.

Predsjednik DCoopa, najveće španjolske poljoprivredne zadruge, pridružio se četirima vodećim poljoprivrednim organizacijama u pozivu na mehanizam stabilizacije tržišta za podršku cijenama maslinovog ulja koje padaju dok se najveći svjetski proizvođač priprema za izvanrednu berbu.

Početkom listopada, Udruga mladih poljoprivrednika (Asaja), Koordinacija poljoprivrednih i stočarskih organizacija (COAG), Savez malih poljoprivrednika i stočara (UPA) i Španjolske agroprehrambene zadruge pozvale su Ministarstvo poljoprivrede, ribaštva i prehrane (MAPA) da povuče višak maslinovog ulja s tržišta kako bi ponuda bolje odgovarala potražnji.

Prema Nacionalnoj komisiji za tržišta i konkurenciju (CNMC), španjolskom neovisnom tijelu za zaštitu konkurencije, "mjera će se aktivirati kada početne zalihe plus proizvodnja dosegnu najmanje 120 posto prosjeka dviju najviših razina plasmana u posljednjih šest sezona. Povlačenje ne smije prelaziti 20 posto procijenjene proizvodnje."

Dosegnuli smo točku u kojoj mnogi uzgajivači maslina jednostavno ne mogu zaraditi za život po trenutačnim cijenama maslinovog ulja. – Antonio Luque, predsjednik, DCoop

U svojoj procjeni CNMC je upozorio da mjera "predstavlja rizik za konkurenciju i potrošače", tvrdeći da svaka odluka o njezinoj aktivaciji treba biti utemeljena "na sveobuhvatnoj analizi tržišta".

Međutim, predsjednik DCoopa Antonio Luque rekao je za Agropopular da vjeruje kako aktiviranje mehanizma "ne šteti nikome, a koristi svima."

"Ideja je obvezno povući s tržišta dio maslinovog ulja za koji očekujemo da bi ove sezone mogao biti višak, a trošak financiraju sami proizvođači", rekao je.

"Nažalost, cijene maslinovog ulja su već niske i nastavljaju padati", dodao je Luque. "Nastavljaju padati jer Ministarstvo poljoprivrede nije provelo ovu mjeru. Mogli bismo je iskoristiti kako bismo zaustavili taj silazni trend. Vjerujem da bi to moglo ublažiti teškoće s kojima se maslinari suočavaju zbog ovih cijena."

Prema podacima Infaolive, cijene ekstra djevičanskog maslinovog ulja na podrijetlu pale su za 35 posto u posljednjih 12 mjeseci, s 4,90 na 3,19 eura po kilogramu. Cijene djevičanskog i lampante maslinovog ulja pale su umjerenije, svaka za 17 posto.

S rastućim troškovima ulaznih materijala, uključujući dizel i radnu snagu, Asaja, COAG, UPA i španjolske agroprehrambene zadruge upozorile su da su trenutačne cijene na podrijetlu pale ispod troškova proizvodnje za mnoge uzgajivače.

"Dosegnuli smo točku u kojoj mnogi uzgajivači maslina jednostavno ne mogu zaraditi za život pri trenutnim cijenama maslinovog ulja", rekao je Luque.

Španjolske vlasti predviđaju da bi proizvodnja maslinovog ulja mogla doseći 1,6 milijuna metričkih tona u berbi 2026./27., što je povećanje od 23 posto u odnosu na prethodnu sezonu. Podaci MAPA-e također pokazuju da je Španjolska u novu berbu ušla s 175.745 metričkih tona zaliha maslinovog ulja.

Proizvođači i poljoprivredne organizacije boje se da domaća potrošnja i izvoz, koji su zajedno dosegli 1,33 milijuna tona u berbi 2025./26., neće rasti dovoljno da apsorbiraju dodatnu ponudu, što će dodatno vršiti pritisak na pad cijena.

Luque je tvrdio da bi privremeno zadržavanje viška ulja također moglo pomoći u stabilizaciji cijena u slučaju loše žetve sljedeće godine.

"Istovremeno bi to moglo pomoći spriječiti nestašice", rekao je. "Drugim riječima, ako prenesemo određene zalihe maslinovog ulja u sljedeću godinu i ne bude dovoljno kiše ili ne bude dobrog uroda, mogli bismo izbjeći nagli porast cijena. Umjesto toga, mogli bismo održati razumniju cijenu za potrošače, istovremeno osiguravajući prihvatljiviju cijenu za proizvođače."

Međutim, udruga punitelja Anierac i udruga izvoznika Asoliva protive se povlačenju maslinovog ulja s tržišta, tvrdeći da predložena mjera stabilizacije "nije dovoljno opravdana".

Umjesto toga, dvije su organizacije pozvale ministarstvo da procijeni kako će se berba razvijati prije nego što odluči hoće li intervenirati. Također su pozvale na dugoročniju strategiju za povećanje domaće potrošnje i međunarodne potražnje za španjolskim maslinovim uljem.

CNMC je izrazio slične zabrinutosti, upozorivši da bi ograničavanje dostupne količine maslinovog ulja moglo potkopati konkurenciju i naštetiti potrošačima.

"Ovakve restriktivne mjere mogle bi imati vrlo negativne učinke na konkurenciju i potrošače", priopćio je nadzorni organ. "Ograničile bi količinu proizvoda dostupnu na tržištu. Utjecale bi na cijene, kvalitetu i raznolikost ponude. Poremetile bi konkurentno funkcioniranje lanca vrijednosti."