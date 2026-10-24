Visoke temperature i vodni stres dovode do slabog uroda maslina u Čileu

Čile je 2026. proizveo 16.600 metričkih tona maslinovog ulja, što je pad od 17 posto u odnosu na prethodnu godinu, jer su nepovoljni vremenski uvjeti i smanjenje površina pod maslinama opteretili proizvodnju.

Proizvodnja maslinovog ulja u Čileu pala je za 17 posto tijekom izazovne berbe 2026., na 16.600 metričkih tona, prema podacima industrijske udruge ChileOliva.

Pad nastavlja trend fluktuacija proizvodnje u proteklih šest sezona, pri čemu su prinosi naizmjenično bili između 20.000 tona ili više i 15.000 do 16.500 tona.

Podsada maslina u Čileu nastavlja opadati i sada iznosi približno 19.700 hektara, u odnosu na više od 22.000 u 2018. godini. To je uglavnom zbog nestašice vode i klimatske promjenjivosti, što otežava razvoj novih projekata. – José Manuel Reyes, komercijalni direktor, Alonso Olive Oil

Podaci ChileOlive pokazuju da je prosječna godišnja proizvodnja u posljednjih pet godina iznosila 17.820 tona, što je pad u odnosu na 21.700 tona u prethodnom petogodišnjem razdoblju.

Prema riječima Gabriele Moglia, glavne direktorice ChileOlive, klimatski su čimbenici uvelike uzrokovali ovogodišnji pad, pri čemu su neke regije pogođene teže od drugih.

"U sjevernom Čileu zabilježen je značajan pad proizvodnje, a klimatska analiza otkrila je srednju do nisku akumulaciju zimskih sati hladnoće", rekla je za Olive Oil Times. "Ovo stanje ograničilo je sposobnost maslina da zadovolje svoje fiziološke potrebe, problem koji je dodatno pogoršala ograničena dostupnost vode za navodnjavanje."

Nedostatak sati hladnoće i ograničena dostupnost vode najviše su pogodili regiju Coquimbo, otprilike 400 kilometara sjeverno od Santiaga, koja obuhvaća 16 posto maslinika u zemlji.

"U drugim područjima južnije, u središnje-južnom Čileu, pad je bio manji i pripisuje se epizodama toplinskog stresa tijekom zime i u razdobljima kada su stabla bila u aktivnom rastu", dodala je Moglia.

Claudio Lovazzano, voditelj marketinga najvećeg čileanskog proizvođača maslinovog ulja, rekao je da je Olivos del Sur povećao proizvodnju za 28 posto u 2026. godini unatoč "izazovnim vremenskim uvjetima", uključujući "vrlo visoke ljetne temperature i mrazove tijekom berbe".

Osim klimatskih uvjeta, nižu proizvodnju u regiji Coquimbo pripisao je tome što su mnoge maslinike ušle u "izvan-berbu" u prirodnom naizmjeničnom ciklusu plodonošenja masline.

José Manuel Reyes, komercijalni direktor nagrađivanog Alonso Olive Oil u regiji O'Higgins, rekao je da je tvrtka proizvela 7,6 posto manje ulja u 2026. nego u 2025. godini.

"Manji prinos plodova uglavnom je posljedica klimatskih uvjeta tijekom cvatnje", rekao je. "Osim toga, nakon vrlo produktivne sezone 2025., već smo očekivali godinu s manjim prinosom. Ono što nam je pomoglo nadoknaditi pad bila je veća iskoristivost pri ekstrakciji: dobili smo kvalitetnije plodove s dobrim udjelom ulja."

Reyes je rekao da je pad proizvodnje bio donekle očekivan nakon "izvanredne godine" 2025. Dugoročni pad čileanske proizvodnje dijelom je pripisao smanjenju površine produktivnih maslinika.

"Površina pod maslinicima u Čileu nastavlja se smanjivati i sada iznosi otprilike 19.700 hektara, u odnosu na više od 22.000 u 2018. godini", rekao je. "To je uglavnom zbog nestašice vode i klimatske promjenjivosti, što otežava razvoj novih projekata."

Reyes je rekao da su nestašica vode i sve veća klimatska promjenjivost i dalje najznačajniji izazovi s kojima se suočava čileanski sektor maslinovog ulja.

"To se dodatno pogoršava rastućim troškovima proizvodnje, osobito za radnu snagu i energiju, te složenijim trgovinskim okruženjem", rekao je. "U tom kontekstu vjerujem da su učinkovitost i usmjerenost na kvalitetu ključni za osiguravanje konkurentnosti Čilea na globalnom tržištu."

Moglia je izrazila slične zabrinutosti, navodeći klimatsku promjenjivost kao glavni izazov s kojim se suočavaju proizvođači.

"Glavni je izazov bilo održavanje produktivnosti usprkos klimatskim promjenama, koje su izravno utjecale na usjev i rezultirale manjim brojem kilograma plodova po hektaru", rekla je. "Kako bi se to riješilo, ključno je pratiti temperature (sati mraza, mraz i toplinski stres) i oborine, provoditi učinkovite strategije navodnjavanja i planirati berbu na temelju kriterija kvalitete i prinosa."

Međutim, nisu svi proizvođači prijavili pad. Viera Martínez Vasquez, komercijalna direktorica hacijende Choromba, rekla je da je tvrtka, smještena u metropolitanskoj regiji blizu Santiaga, imala "relativno normalnu" berbu.

"Nismo doživjeli pad proizvodnje", rekla je. "Predviđamo nižu proizvodnju u nekim područjima u nadolazećoj sezoni, osobito onima s nižim temperaturama, gdje očekujemo da ćemo pokupiti nešto manje kilograma maslina. No, ova prošla sezona bila je dobra za nas u pogledu proizvodnje."

Martínez Vasquez složila se da nedostatak novih nasada maslina doprinosi dugoročnom padu proizvodnje čileanskog maslinovog ulja. Međutim, rekla je da Hacienda Choromba planira posaditi još 100 hektara maslina do kraja godine.

"Posadit ćemo oko 100 hektara kako bismo došli do ukupno 700," rekla je. "Širimo se, ali to je zato što uklanjamo neke stabla oraha i zamjenjujemo ih maslinama."

Unatoč padu proizvodnje, ChileOliva je izvijestila da je izvoz maslinovog ulja u prvoj polovici 2026. dosegao rekordnu razinu, procijenjen na gotovo 35 milijuna dolara (31 milijun eura), što je porast od 32 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Iako su proizvodni trendovi pridonijeli dijelu tog porasta, Moglia je rekla da se čileansko maslinovo ulje sve više prepoznaje kao visokokvalitetan proizvod.

Sjedinjene Države i Brazil ostali su glavne izvozne destinacije Čilea, čineći zajedno 80 posto izvoza po količini i 82 posto po vrijednosti. Španjolska je bila na trećem mjestu.

"Naše glavno tržište je Brazil", rekao je Lovazzano. "Tamo su maloprodajne cijene europskih proizvoda vrlo brzo pale početkom 2026., ali uspjeli smo povratiti znatan dio naših izvoznih volumena u drugoj polovici godine."

Tvrtka Alonso Olive Oil također je bila među tvrtkama koje su ove godine zabilježile povećan izvoz.

"Ove smo godine povećali izvoz. Naša glavna tržišta su Sjedinjene Države, Meksiko, Japan i Tajvan", rekao je Reyes. "Bilježimo posebno pozitivan rast na svim tim tržištima, gdje potrošači sve više cijene premium maslinova ulja s utvrđenom međunarodnom reputacijom."

Dodao je da tvrtku nije pogodila carina od 12,5 posto koju su Sjedinjene Države u srpnju uvele na izvoz čileanskog maslinovog ulja.

"Do sada nismo primijetili nikakav utjecaj. Budući da poslujemo u premium segmentu, naši su potrošači manje osjetljivi na cijenu", rekao je. "Unatoč tome, trenutna situacija potaknula nas je na diversifikaciju i smanjenje ovisnosti o jednom tržištu jačanjem naše prisutnosti u Europi i Aziji. Sjedinjene Države ostaju strateško tržište za nas, s obzirom na našu povijest ondje i profil njihovih potrošača."

Moglia se složio da američke carine nisu značajno utjecale na izvoznike čileanskog maslinovog ulja.

"Ali naravno, to je složeno pitanje za čileanske proizvode i vlada radi na njegovom rješavanju", rekla je.

U međuvremenu je Lovazzano rekao da su američke carine utjecale na izvoz tvrtke Olivos del Sur, dajući joj blagu prednost nad europskim konkurentima, ali je stavljajući u nepovoljan položaj u odnosu na proizvođače iz drugih zemalja.

"To nam daje priliku da se natječemo sa Španjolskom, glavnim dobavljačem maslinovog ulja u SAD-u", rekao je. "Međutim, zemlje poput Tunisa i Maroka ostvarile su veću prodor na tržište zahvaljujući nižim ili čak nultim carinama."

"Iz tog razloga, iako SAD za nas ostaje vrlo strateško tržište, također nastojimo ojačati naše odnose s državama poput Kanade", dodala je Lovazzano.

Martínez Vasquez je rekao da su Sjedinjene Države također važna tržišna destinacija za Hacienda Chorombu, koja otprilike polovicu svoje maslinovog ulja prodaje na veliko američkim puniteljima.

Iako se složila da carine nisu velika prepreka, rekla je da je neizvjesnost oko mogućih povećanja ili smanjenja otežala strukturiranje poslova.

Hacienda Choromba prodaje drugu polovicu svog maslinovog ulja u bocama u Čileu, gdje je, prema riječima Martínez Vazqueza, tehnička recesija, nakon dva uzastopna tromjesečja gospodarskog pada, opteretila potrošačku moć.

"Sve je postalo mnogo skuplje, a troškovi života znatno su porasli", rekla je Martínez Vasquez. "Inflacija ostaje veliki problem. Kao rezultat toga, potrošnja maslinovog ulja – govorim o pakiranim maloprodajnim proizvodima koji se prodaju u supermarketima – opala je."

"Kao rezultat toga, kategorija se smanjila u pogledu onoga što potrošači kupuju s polica", dodala je. "Plaće ljudi jednostavno ne traju kao prije, pa im je kupovna moć smanjena. A kada je riječ o kupnji maslinovog ulja, ljudi često misle: 'Bolje bi mi bilo kupiti neko drugo ulje, poput ulja kanole ili suncokreta, jer je jeftinije.'"