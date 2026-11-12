Višestoljetna maslina odaje počast pokojnom kustosu na Venecijanskom bijenalu

Višestoljetna maslina stoji u središtu instalacije Thtea Eshetua Vrt slomljenih srca, izložene na 61. međunarodnoj umjetničkoj izložbi La Biennale di Venezia, koja se održava u Giardinima, Arsenale i na lokacijama diljem Venecije od 9. svibnja do 22. studenoga 2026.

Jedan od najvećih svjetskih umjetničkih događaja, ovo izdanje Venecijanske bijenale kustosira Koyo Kouoh pod naslovom In Minor Keys. Predstavlja 111 umjetnika iz 99 zemalja i žiri sastavljen isključivo od žena, na čelu sa Solange Oliveira Farkas.

Ovo je također djelo o snažnom prisustvu, jer je priroda moćna sila koja opstaje. – Theo Eshetu, video umjetnik i filmaš

"Ovo je prvi rad koji sam stvorio u kojem video ostaje nevidljiv, iako nije potpuno odsutan. U svojoj srži, to je refleksija o odsutnosti", rekao je Eshetu za Olive Oil Times.

Video umjetnik i filmaš Eshetu rođen je 1958. godine u Londonu. Dio života proveo je u Etiopiji, Senegalu, Nizozemskoj i bivšoj Jugoslaviji, a sada živi između Berlina u Njemačkoj i Rima u Italiji. Njegov rad, koji obuhvaća videoinstalacije, eksperimentalne filmove, fotografije i dokumentarce, nalazi se u nekoliko zbirki, uključujući Muzej moderne umjetnosti (MoMA), Metropolitan Museum of Art (The Met) i Nacionalni muzej afričke umjetnosti Smithsonian.

Vrt slomljenih srca prikazuje maslinu visoku 4,5 metra postavljenu na rotirajuću pozornicu, na koju se projiciraju preeksponirane video slike istog stabla dok svira nježna melodija iz kutije za glazbu.

"Sudjelovao sam na mnogim izložbama koje je kurirala Koyo i bio sam joj također vrlo blizak prijatelj", rekao je Eshetu o pokojnoj umjetničkoj direktorici Odjela za vizualne umjetnosti Venecijanskog bijenala, koja je preminula 10. svibnja 2025., gotovo točno godinu dana prije otvaranja izložbe. "Nakon njezine gubitka više nisam željela nastaviti s idejom koju sam prvotno predložila. Umjesto toga, željela sam razmisliti o njezinoj odsutnosti, a time sam odlučila odsutnom učiniti i sebe kao video umjetnicu."

Široko priznata kao vodeća figura na međunarodnoj sceni suvremene umjetnosti, Kouoh je rođena u Kamerunu, a odrasla je u Švicarskoj. Osnovala je RAW Material Company u Dakaru u Senegalu, a kasnije je bila izvršna direktorica Muzeja suvremene afričke umjetnosti Zeitz (Zeitz MOCAA) u Cape Townu u Južnoj Africi.

Projekt In Minor Keys autorice Kouoh njezina je ekipa, koju su činili Gabe Beckhurst Feijoo, Marie Hélène Pereira, Rasha Salti, Siddhartha Mitter i Rory Tsapayi, dovršila posmrtno.

Maslina odabrana zbog svog izražajnog oblika dobiva novi život u instalaciji Thoa Eshetua, gdje njezin rast postaje dio umjetničkog djela. (Fotografija: Anna Faragona)

"Ovo je također djelo o snažnoj prisutnosti, jer je priroda moćna sila koja opstaje", istaknuo je Eshetu. "Radio sam na seriji vrtova i tijekom priprema za Veneciju rekao sam Koyou da ću stvoriti jedan. Kada sam odlučio promijeniti smjer, odabrao sam predstaviti samo maslinu kao utjelovljenje apsolutne suštine vrta."

Eshetu je rekao da je namjeravao istražiti vrt kao prostor u korijenu naše svijesti, iz kojeg su proizašle naše kulture, i kao tajno mjesto iz kojeg proizlazi mašta. Dok tradicija govori o rajskom vrtu iz kojeg su ljudi izbačeni, njegova je namjera bila predstaviti povratak u vrt kao mjesto iscjeljenja, prostor u kojem se može slušati što priroda može otkriti o ljudskom stanju.

"Maslina, posebice, sposobna je otključati mnoštvo značenja, nudeći nešto jedinstveno svakom pojedincu", dodao je Eshetu. "Tako, bez potrebe za otvorenom umjetničkom intervencijom, stablo samo može komunicirati sa svima. Ono nosi mnoga značenja, od kojih je najpoznatije mir. To je biljka koja nadilazi kulture, imajući duboko značenje za kršćane, muslimane i Židove, kao i za mnoge druge zajednice i tradicije diljem svijeta."

Suština Eshetuova rada oduvijek je bila povezivanje različitih kultura. Bilo kroz vizualne elemente, tematiku ili teme, njegov pristup potiče međukulturalni i interdisciplinarni dijalog. Odabir masline u skladu je s tom umjetničkom praksom te je, u duhu toga, odlučio ne otkriti podrijetlo stabla.

"Ljudi često pitaju odakle stablo i time što odbijam odgovoriti, stablo može otključati širi raspon značenja", objasnio je Eshetu. "Budući da me ne zanima definirati se kroz svoje podrijetlo, ne želim otkriti ni podrijetlo stabla, kako bi ga promatrač morao promatrati onakvim kakvo jest, a ne kroz narative koji bi inače proizašli iz njegovog podrijetla ili okolnosti. Ukratko, čovjek je čovjek, a stablo je stablo."

Eshetu je rekao da ga je pri odabiru stabla privukla dvojakost koju je ono činilo da utjelovljuje kroz dva različita lica. Jedna je strana izgledala zdravo i snažno, s onim što je opisao kao nejasno mušku kvalitetu, dok je druga bila vidljivo oštećena i prizivala ženske oblike. Međudjelovanje tih različitih dimenzija činilo je narativ koji je stablo moglo razotkriti svojim kretanjem na pozornici.

"Ovo drevno stablo masline imalo je određenu karizmu", rekla je Elisabetta Margheriti, agronomkinja i komercijalna direktorica rasadnika Vivai Torsanlorenzo u Ardeji, u blizini Rima, koji je isporučio stablo i nadgledao logistiku njegova prijevoza.

Višestoljetna maslina koju je odabrao Theo Eshetu za "Vrt slomljenih srca", instalaciju na 2026. Venecijanskoj bijenali koja istražuje gubitak, obnovu i trajnu prisutnost prirode. (Fotografija: ustupio Theo Eshetu)

"Theo je u početku dobio prijedloge za neke impozantne masline, ali kada je naišao na ovu posebnu skupinu, koju su zanemarili zbog šupljih debla i oštećenih krošanja, odmah ga je privukla ova i njezini izražajni oblici", prisjetila se. "Njegova velika korijenska gruda također je predstavljala znatne logističke izazove, a manji bi stablo zasigurno bilo lakše za rukovanje. Ipak, Theo je bio potpuno očaran ovim primjerkom i odabrao ga je za svoje djelo. Bila sam oduševljena što sam dio ovog projekta. S velikim sam entuzijazmom prihvatila izazov dovođenja stabla na Venecijsku bijenale i nadziranja njegove njege tijekom izložbe. Bilo je predivno vidjeti kako oživljava."

Tijekom trajanja izložbe stablo je pustilo nove listove. Margheriti je usmjeravao vrtlara zaduženih za njegovu njegu i bio je u stalnom kontaktu s njima, primajući redovite izvještaje i fotografije koje dokumentiraju njegov razvoj.

"Osiguravanje dobrobiti stabla bio je jedan od naših glavnih ciljeva", rekao je Margheriti. "Briga o njemu predstavljala je određene izazove, osobito jer je zalijevanje moralo biti pažljivo kontrolirano kako se ne bi oštetio paviljon. Ipak, na kraju je stvorilo nove listove na vrhu i svježe izbojke iz baze. Posvetili smo znatan trud poticanju tog rasta, koji je sam po sebi bio dio umjetničkog djela. Bilo je duboko dirljivo vidjeti kako stablo ponovno počinje cvjetati tijekom izložbe. Na kraju se istaknulo kao jedno od najupečatljivijih prisustva na Venecijanskoj bijenali."

Eshetu je objasnio da je dovođenje masline u Veneciju značilo premještanje iz carstva prirode u carstvo kulture. Slično kao osoba koja putuje i vraća se preobražena iskustvom, maslina je prošla vlastito putovanje, evoluirajući iz prirodnog u kulturni objekt.

Kako bi se sačuvala uspomena na kulturnu važnost koju je stekao na Venecijanskom bijenalu, maslina će biti posađena u vrtu kulturne ustanove nakon završetka izložbe.

"U tom kontekstu, vrt je zamišljena ogradica koja nam omogućuje povratak u vrijeme prije ljudske misli, u vrijeme koje prethodi nastanku bilo koje kulture, kada su se oblikovale same korijene naših identiteta, kako bismo poslušali lekcije koje nudi priroda i, ako tako odlučimo, povjerili se inteligenciji biljaka," rekla je Eshetu. "To je povratak arhaičnom obliku svijesti, u kojem je sva priroda bila prožeta duhom. Prisutnost masline pruža temelj s kojeg možemo slušati i učiti; crpeći iz te lekcije, možemo zamisliti nove kreativne oblike i narative, nove temeljne kamenove za snalaženje u budućnosti."

"Djelo je pjesma u molskoj harmoniji", zaključio je Eshetu, odgovarajući na poziv iz Kouohinog kuratorskog teksta za Venecijsku bijenale "da prijeđemo na nižu brzinu i uskladimo se s frekvencijama molskih tonova".

"Jer, iako je često izgubljena u tjeskobnoj kakofoniji sadašnjeg kaosa koji bjesni svijetom, glazba se nastavlja", napisala je Kouoh. "Pjesme onih koji stvaraju ljepotu unatoč tragediji, melodije izbjeglica koji se oporavljaju od ruševina, harmonije onih koji liječe rane i svjetove."