Finska osvojila svjetsko prvenstvo u branju maslina u Hrvatskoj

Natjecatelji iz deset zemalja okupili su se na hrvatskom otoku Braču na proslavi tradicionalne berbe maslina, a Finska je osvojila glavnu nagradu.

Finska je iznenađujuće osvojila deveto Svjetsko prvenstvo u branju maslina na hrvatskom otoku Braču, nadmašivši timove iz devet drugih zemalja unatoč tome što nema vlastitu tradiciju uzgoja maslina.

Finski tim ubrao je 55,4 kilograma maslina za samo 45 minuta, završivši ispred Češke Republike i Poljske u natjecanju koje spaja tradicionalnu berbu maslina s međunarodnim turizmom i prijateljskim rivalstvom.

Prvenstvo se održalo u Postiri, slikovitom obalnom gradiću s oko 1500 stanovnika. Događaj je započeo u četvrtak službenom prezentacijom timova u hotelu Pastura, a natjecanje je uslijedilo u petak ujutro u masliniku sv. Josipa s pogledom na grad.

"Stvaramo brend destinacije koji ne oponaša, već nadahnjuje", izjavila je za Olive Oil Times Ivana Jelinčić, direktorica Turističke zajednice Postira.

"Ponosni smo što je naš mali gradić postao središte tako divnog događaja, koji slavi i promiče kulturu maslina i maslinovog ulja kroz nezaboravna iskustva i mnoga prijateljstva sklopljena ovdje tijekom godina", dodala je.

Organizirano uz podršku Turističke zajednice Postira, općine, Poljoprivredne zadruge Postira i Aldura Sporta, prvenstvo je pomoglo da se ovo malo ribarsko i poljoprivredno mjesto nađe na međunarodnoj turističkoj karti.

Deset timova natječe se za naslov

Ovogodišnje natjecanje okupilo je 40 sudionika koji su predstavljali deset timova: Finsku, Švedsku, Srbiju, Litvu, Poljsku, Češku Republiku, Sjedinjene Američke Države, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i međunarodni tim digitalnih nomada.

Svaki tim imao je četiri natjecatelja: dvije žene i dva muškarca. Budući da ove godine nije nastupio branitelj naslova Francuska, naslov je bio upitan.

Hrvatska je nastupila s timom poznatih sportaša i zabavljača, uključujući dugoprugašicu Dinu Levačić, hrvatsku televizijsku novinarku Ivanu Šilović, olimpijskog vaterpolista Tomislava Paškvalina i repera Antea Casha.

Natjecatelji iz deset zemalja sudjelovali su na devetom Svjetskom prvenstvu u branju maslina u Postirama u Hrvatskoj, a 40 natjecatelja natjecalo se u timovima od po četiri člana.

"Dobro smo koordinirani i konkurentni", rekla je Levačić na pitanje može li domaća prednost nadoknaditi ograničeno iskustvo tima u branju maslina.

Paškvalin, držeći šaku svježe ubrane masline, naglasio je povezanost događaja s hrvatskom baštinom.

"Ovo je prekrasna priča o našoj hrvatskoj maslinici, našem naslijeđu i tradiciji", rekao je. "Kad to postane ovakav sportski događaj, fantastično je. Ne može biti bolje."

Brendan O'Hara, koji predstavlja Sjedinjene Američke Države, bio je jednako entuzijastičan.

"Zaljubili smo se u ovo iskustvo", rekao je. "Također se nadamo i dobrom rezultatu."

Nevena Marinovski iz Srbije pozdravila je povoljne uvjete nakon što su prognoze upućivale na suprotno.

"Spremne smo. Divno je i vrijeme nam je bilo naklonjeno", rekla je. "Prekrasan, sunčan dan unatoč lošim prognozama."

Tradicionalna berba pod pritiskom

Natjecatelji su se suočili s zahtjevnim izazovom: ubrati što više maslina za točno 45 minuta, koristeći samo ruke i bez mehaničke opreme.

U skladu s lokalnom tradicijom, sudionici su prikupljali masline u sakete, tradicionalne jutene pregače za branje, prije nego što su ih prebacili u kutije svojih timova.

Natjecatelji su, radeći isključivo rukama, imali samo 45 minuta da uberu što više maslina, skupljajući plodove u tradicionalne jutene pregače.

Po isteku vremena, masline su odmjerene pod nadzorom glavnog kontrolora iz Poljoprivredne zadruge Postira.

Rezultati su bili tajni, a težine su mogle vidjeti samo kontroler i kapetani timova. Konačni poredak ostao je neotkriven do svečanosti dodjele nagrada u subotu navečer u Hotelu Pastura.

Iznenađujuća pobjeda Finske

Kada su objavljeni rezultati, Finska je okrunjena svjetskim prvakom, što je bio neočekivan ishod za zemlju poznatiju po šumama, jezerima i dugim zimama nego po uzgoju maslina.

"Oduševljeni smo i volimo Postiru, Brač i Hrvatsku", rekao je kapetan finskog tima Petri Utriainen.

"Ove smo godine željeli popraviti četvrto mjesto od prošle godine, ali pobjedu nismo ni usudili nadati se. U Finskoj nemamo ni jedno stablo masline, a sada smo svjetski prvaci. Nevjerojatno je!"

Češka Republika zauzela je drugo mjesto s 48,4 kilograma, a slijedi je Poljska s 46,6 kilograma. Sva tri medaljirana tima dolaze iz zemalja bez značajne tradicije uzgoja maslina.

Finska je sa svojom berbom od 55,4 kilograma bila sedam kilograma ispred Češke Republike, koja je osvojila drugo mjesto s 48,4 kilograma. Poljska je zauzela treće mjesto s 46,6 kilograma.

Bosna i Hercegovina zauzela je četvrto mjesto s 43,6 kilograma, tijesno ispred Hrvatske s 43,2 kilograma i Litve s 43,0 kilograma.

Sjedinjene Američke Države zauzele su sedmo mjesto s 42,4 kilograma, a slijede ih Srbija s 38,0 kilograma, Švedska s 34,4 kilograma i tim digitalnih nomada s 31,6 kilograma.

Sva tri mjesta na postolju pripala su zemljama bez značajnih tradicija uzgoja maslina, što naglašava međunarodnu privlačnost neobičnog natjecanja.

Proslava maslinarske baštine Brača

Osim natjecanja, organizatori su priredili aktivnosti kojima su sudionike upoznali s bračkom kulturom maslinovog ulja, poljoprivrednim tradicijama i povijesnim znamenitostima.

Subotnji program uključivao je posjet Muzeju masline i maslinovog ulja u Škripima i šetnju kroz Dol, tradicionalno selo poznato po svojoj prepoznatljivoj arhitekturi i ruralnoj baštini.

Aktivnosti su odražavale širi cilj događaja: promicanje poljoprivrednog identiteta otoka, razvoj agroturizma i jačanje veza među sudionicima iz različitih zemalja.

Češka Republika zauzela je drugo mjesto s 48,4 kilograma, a slijedi je Poljska s 46,6 kilograma. Sva tri medaljirana tima dolaze iz zemalja bez značajnih tradicija uzgoja maslina.

"Ne bih mogao biti ponosniji", rekao je Jelinčić nakon svečanosti dodjele nagrada. "Postira je malo mjesto sa samo 1500 stanovnika, no kroz ovaj događaj uspjeli smo doprijeti do svakog kutka svijeta, dijeleći priču o Postiri i uzgoju maslina na tako energičan, zanimljiv i radosan način."

Prvo održano 2017. godine, Svjetsko prvenstvo u branju maslina razvilo se u prepoznatljiv međunarodni događaj. Godine 2019. dobilo je nagradu od Mreže kreativnog turizma (Creative Tourism Network) za najbolje iskustvo kreativnog turizma.

Prvenstvo ilustrira kako stoljetna poljoprivredna praksa može postati temelj prepoznatljivog turističkog iskustva, privlačeći posjetitelje u malu mediteransku zajednicu, istovremeno čuvajući njezinu vezu s uzgojem maslina.

Za Finsku je natjecanje završilo neočekivanim svjetskim naslovom. Za Postiru je to označilo još jedno uspješno izdanje događaja koji nastavlja upoznavati posjetitelje iz cijelog svijeta s otočnom baštinom uzgoja maslina.