Na Sardiniji otkrivena nova Plava zona, gdje žene žive iznimno dugo

Istraživači su identificirali novu žarišnu točku dugovječnosti u središnjoj Sardiniji, gdje iznimne stope preživljavanja među ženama izdvajaju to selo od izvorne Plave zone otoka.

Smještena u regiji Marghine u središnjoj Sardiniji, Bolotana ima iznimnu koncentraciju stogodišnjaka, s stopama deset puta višim od sardinskog prosjeka i jedanaest puta višim od američkog. Dugovječnost je osobito izražena među ženama, čije stope preživljavanja u kasnoj dobi konkuriraju onima najdugovječnijih populacija na svijetu.

Mnogi ljudi u našoj zajednici još uvijek slijede način života usko povezan s ruralnim tradicijama i ritmovima sela. – Giacomo Nieddu, Terracuza

Nakon sudjelovanja u istraživanju koje je proučavalo demografske čimbenike iza ove izvanredne dugovječnosti, istraživač Dan Buettner identificirao je to malo planinsko selo u pokrajini Nuoro kao novu Plavu zonu.

Plave zone su regije poznate po iznimnoj dugovječnosti, u kojima stanovnici dosežu 100. godinu života znatno češće od prosjeka i imaju niže stope kroničnih bolesti, što vjerojatno odražava zdravu prehranu i stil života.

Izraz je nastao u pionirskom demografskom istraživanju Giannija Pesa sa Sveučilišta u Sassariju i Michela Poulaina sa Sveučilišta u Lovanju, koji su koristili plava kruga za označavanje sardinskih zajednica dugovječnih stanovnika na karti tijekom ranih faza svojih istraživanja. Buettner se kasnije udružio s ta dva istraživača i drugim znanstvenicima kako bi istražili žarišta dugovječnosti diljem svijeta.

Istraživački tim je 2004. godine prvi put identificirao klaster od 14 općina diljem Barbagije i Ogliastre, u središnje-istočnoj Sardiniji, zbog njihove iznimne dugovječnosti i zdravih obrazaca života, proglasivši to područje prvom Plavom zonom na svijetu.

"Nova sardinska Plava zona Bolotana je posebna i nalazi se otprilike 110 kilometara od prve identificirane prije više od 20 godina", rekao je Pes, koautor studije s Buettnerom.

"Za naše istraživanje dobili smo demografske podatke iz općinskog matičnog ureda, a povijesne župne matice koristili smo kao neovisni izvor za unakrsnu provjeru podataka", objasnio je Pes.

"Konkretno, matične knjige rođenih povezane su s kasnijim matičnim i, kada su bile dostupne, župnim knjigama korištenjem usklađenosti anagrafskih podataka, roditeljstva, obiteljskih odnosa i drugih identifikacijskih informacija. Genealoške vremenske crte dodatno su rekonstruirane prema potrebi kako bi se isključila povezanost s braćom i sestrama ili istovrsnim rođacima."

Novoimenovana Plava zona Bolotana smještena je u planinskoj regiji Marghine u središnjoj Sardiniji. (Fotografija: Giacomo Nieddu, Terracuza)

Studija se prvenstveno usredotočila na razdoblje od 2021. do 2025. godine, kada je Bolotana imala prosječan broj stanovnika od 2.266, uključujući deset osoba u dobi od 100 ili više godina. To je predstavljalo otprilike 442 stogodišnjaka na 100.000 stanovnika, pri čemu je najizraženija prednost dugovječnosti zabilježena kod žena.

Istraživači su također analizirali podatke iz 2020. godine kako bi uzeli u obzir potencijalne učinke bolesti Covid-19 i proveli usporedbu usklađenu s razdobljem koja obuhvaća razdoblje od 2015. do 2019. godine.

Otkrili su da su žene koje su navršile 70 godina imale dodatni očekivani životni vijek od 20,85 godina, dok je 13,83 posto žena koje su doživjele tu dob doživjelo 100. Obje su te brojke premašile prosjeke i najviše godišnje vrijednosti zabilježene u pokrajini Nuoro i Italiji tijekom istog razdoblja.

Procjene životne dobi žena u Bolotani također su se svrstale iznimno visoko u odnosu na međunarodne pokazatelje iz baze podataka Human Mortality Database, zauzevši drugo mjesto odmah iza Hong Konga prema oba pokazatelja.

Sve u svemu, žene u Bolotani pokazale su jedan od najpovoljnijih međunarodno zabilježenih profila preživljavanja u kasnoj životnoj dobi. Njihova je vjerojatnost preživljavanja od 70. do 100. godine bila više od tri puta veća od one kod žena u Sjedinjenim Američkim Državama.

Istraživači su primijetili da prednost Bolotane u dugovječnosti, koja je pretežno ženska od 2021. do 2025. godine, kontrastira s obrascem koji se povijesno promatrao u izvornoj Sardinijskoj plavoj zoni, gdje je iznimna dugovječnost bila osobito izražena među muškarcima, a razlika između spolova relativno mala.

Ta razlika sugerira da iznimno preživljavanje u kasnoj životnoj dobi na Sardiniji može slijediti različite demografske obrasce među zajednicama i u različitim vremenskim razdobljima.

"Takva heterogenost mogla bi odražavati razlike u sastavu kohorte, okolišne, društvene, ponašajne ili druge karakteristike specifične za populaciju", objasnio je Pes.

"Nekoliko mehanizama moglo bi vjerojatno doprinijeti zabilježenoj izraženoj prednosti preživljavanja kod žena, uključujući genetsku pozadinu, prehrambene obrasce, tjelesnu aktivnost, obiteljsku podršku, društvenu povezanost, kontinuitet boravka i pristup skrbi."

Istraživači su također pregledali povijesne ankete o prehrani i intervjuirali lokalne liječnike kako bi bolje razumjeli čimbenike načina života koji bi mogli doprinijeti dugovječnosti zajednice.

Njihovi su nalazi ukazali na to da je tradicionalna prehrana bila uglavnom biljnog podrijetla, a meso se konzumiralo samo oko pet puta mjesečno tijekom većeg dijela života stanovnika. Većina hrane bila je lokalnog podrijetla, uključujući maslinovo ulje, masline, sir i pšenicu koje su sami stanovnici proizveli.

Iako ti nalazi o načinu života nisu bili dio temeljne analize studije, pružili su kontekst za tumačenje demografskih rezultata.

"Ova demografska analiza ne može utvrditi jesu li neki od čimbenika prehrane i načina života doprinijeli opaženom obrascu ili procijeniti njihovu relativnu važnost", rekao je Pes.

"Za procjenu potencijalnih bioloških, ponašajnih i društvenih čimbenika iznimne dugovječnosti u selu bit će potrebne usporedne studije na razini pojedinaca. Sada se usredotočujemo na ovo područje istraživanja."

Lokalno stanovništvo pozdravilo je objavu da je Bolotana proglašena novom Plavom zonom. O tom je priznanju raspravljeno na sjednici općinskog vijeća, gdje je Pes službeno predao certifikat kojim se potvrđuje uvrštenje općine među svjetske Plave zone.

Maslinovo ulje je osnovna namirnica u prehrani stanovnika Bolotane, čije su prehrambene navike pretežno biljnog podrijetla. (Fotografija: Giacomo Nieddu, Terracuza)

Uz njega su bili Salvatore Pedde, predsjednik Ormìnas, kulturne udruge posvećene promicanju lokalnog područja i njegovih tradicija, i Vittorio Romerio sa Škole arhivistike, paleografije i diplomatike Državnog arhiva u Cagliari. Obojica su doprinijeli demografskom istraživanju.

"Ovo priznanje važno je za našu zajednicu jer ističe naš identitet, kulturu i tradicije", rekao je gradonačelnik Bolotane Francesco Manconi za Olive Oil Times.

"Među čimbenicima koji su doprinijeli izvanrednoj dugovječnosti naše zajednice, zdrava prehrana je nesumnjivo ključni element. Jedan od obilježja naše poljoprivredne tradicije je maslinovo ulje, koje je oduvijek zauzimalo središnje mjesto u našoj prehrani i i dalje se svakodnevno koristi kao sastojak u širokom rasponu tradicionalnih jela."

Među uzgajivačima maslina u Bolotani je Giacomo Nieddu, koji proizvodi ekstra djevičansko maslinovo ulje na imanju Terracuza na obroncima koji okružuju selo. Imanje je bilo među mjestima koja su istraživači posjetili prošle godine tijekom rada s lokalnom zajednicom.

"Ovo priznanje potvrđuje našu viziju i jača našu predanost kao proizvođača visokokvalitetnog ekstra djevičanskog maslinovog ulja, čije su zdravstvene prednosti široko priznate", rekao je Nieddu za Olive Oil Times.

Njegove maslinike, od kojih su mnoge stare stoljećima, rasprostranjene su po strmim terasama gdje se uzgoj maslina smatra oblikom "herojskog" poljoprivrednog gospodarstva. Kroz Terracuza, Nieddu vodi projekt obnove za oživljavanje napuštenih voćnjaka na tom području i očuvanje krajolika.

Tvrtka također promiče lokalne sorte maslina, uključujući bosansku, majorku i karasin, koje koristi za proizvodnju tradicionalno obrađenih stolnih maslina.

"Osim maslinovog ulja i uravnotežene prehrane, održavanje zdravog načina života je ključno", dodao je Nieddu. "Mnogi ljudi u našoj zajednici još uvijek slijede način života usko povezan s ruralnim tradicijama i ritmovima sela, što definitivno doprinosi dobrobiti ljudi."