Na jezeru Garda napušteni maslinici dobivaju novi život

Na jezeru Garda, Videlle Bionatura vraća tisuće zapuštenih maslinovih stabala u proizvodnju, pritom očuvavši lokalne sorte, podržavajući istraživanja i osposobljavanje mladih radnika.

Okružen blagim moreničkim brežuljcima Valtenesija, Puegnago se nalazi svega nekoliko kilometara od jugozapadnih obala jezera Garda. Zahvaljujući ublažavajućim učincima najvećeg slatkovodnog jezera Italije, ovo područje Lombardije pruža povoljne uvjete za uzgoj vinove loze i maslina već više od tisućljeća.

Očuvanje te baštine ostaje naša motivacija i ono nas pokreće naprijed s strašću i odlučnošću koje su nadahnule projekt od samog početka. – Marco Penitenti, agronom i osnivač Videlle Bionatura

Ovdje je agronom Marco Penitenti prije 15 godina počeo obnavljati napuštene maslinike, pokrenuvši projekt koji se od tada proširio na 16.000 stabala masline.

"Sve je počelo mojom strašću prema uzgoju maslina", rekao je za Olive Oil Times. "Radio sam kao savjetnik za tvrtke na tom području i svakodnevno sam nailazio na brojne neobrađene i zapuštene maslinike. Na kraju sam odlučio kontaktirati vlasnika parcele na kojoj je bilo posađeno 250 stabala i ponuditi mu da je upravljam. Pristao je i ja sam se dao na posao njezine obnove."

Ta je prva inicijativa kasnije postala profesionalna djelatnost, postavivši temelje za Penitentinu sadašnju tvrtku, Videlle Bionatura.

Pothvat je rastao kako su sve više napuštenih maslina stavljane pod njegovu skrb. Najnovija plantaža dodana projektu obuhvaća 600 stabala koja će uskoro biti orezana i gnojena u sklopu plana oporavka čiji je cilj vratiti ih u proizvodnju u roku od dvije do tri godine.

Penitenti je rekao da napuštanje maslinika ostaje veliki izazov u Italiji, gdje nedostatak generacijske izmjene, težak teren i prepreke mehanizaciji povećavaju troškove i čine uzgoj maslina sve teže održivim.

Najnovija plantaža dodana projektu oporavka koji vodi Videlle Bionatura Marca Penitentija obuhvaća 600 stabala koja će uskoro biti orezana i gnojena prije nego što se vrate u proizvodnju.

"To su zasigurno skupi poslovi, ali su temeljni za razvoj teritorija i zajednice", rekao je Penitenti. "Ovdje u Valtenesiju, kao i drugdje, uzgoj maslina nije samo stvar proizvodne vrijednosti. Također ima značajnu ulogu u okolišu krajolika oblikovanog ljudskom aktivnošću, pomažući u sprječavanju erozije tla."

"Štoviše, masline treba očuvati kao prepoznatljiv obilježje ovog područja, koje je poznato turističko odredište", dodao je. "I na kraju, ali ne i manje važno, uzgoj maslina podržava društveno tkivo ljudi čiji su životi povezani s njim, uključujući poljoprivrednike, tehničare, mlinare, dobavljače i mnoge druge."

Uskoro mu se u vođenju tvrtke pridružila supruga Maria Cristina Plodari, koja sada nadgleda odnose s klijentima i komunikacije.

Par, sada roditelji dvoje tinejdžerske djece, Daniele i Sofe, rezervirao je nekoliko mjesta u svom timu za mlade ljude s malo ili nimalo prethodnog radnog iskustva.

Od 10 ljudi koje Videlle Bionatura zapošljava tijekom cijele godine, četvero ima 18 ili 19 godina i stječe svoje prvo profesionalno iskustvo. Livia je odgovorna za punjenje boca i sljedivost u lancu opskrbe, dok Stefano i Chris rade u nasadima zajedno s Paolom, koji trenutno obavlja školsku praksu.

"Naš je cilj opremiti ih stručnim znanjem potrebnim za samostalan rad i izgradnju karijere u uzgoju maslina usmjerenom na kvalitetu", rekao je Penitenti. "To je zaista iskustvo koje ih oblikuje za obje strane. Dok mi njima pružamo obuku i smjernice, oni unose novi život u tvrtku."

Kako bi istaknuo sorte s jezera Garda, Marco Penite proizvodi niz jednodomnih maslinovih ulja iz svojih obnovljenih nasada, uključujući autohtone sorte Casaliva, Gargnà i Trepp, uz Leccino.

"Donose puno otvoreniji način razmišljanja, izvanredne digitalne vještine i jedinstven osjećaj vitalnosti, svježine i strasti, zajedno s istinskom željom da ostave svoj trag i ostvare svoje ambicije", dodao je. "To je obostrano obogaćujuća razmjena, a oni nas motiviraju jednako kao što mi podržavamo njih."

Tvrtka surađuje s programima poljoprivrednih znanosti Sveučilišta u Brescii i, zahvaljujući svojoj predanosti očuvanju okoliša, privukla je studente koji su farmu odabrali za temu svog diplomskog rada.

Već su dovršene dvije studije. Prva je ispitala i usporedila ugljični otisak različitih sustava obrezivanja maslina. Druga je proširila analizu na kasnije faze proizvodnje, procjenjujući ugljični otisak mljevenja i punjenja u boce.

Treći istraživački projekt provodi se u suradnji sa Sveučilištem u Padovi. Istražuje zdravlje tla u odnosu na arborikulturne prakse, s naglaskom na hranjive tvari, mikrofaunu, floru i bakterijske zajednice unutar nasada.

Očuvanje bioraznolikosti jedna je od ključnih misija tvrtke. Kako bi istaknula lokalne sorte, tvrtka proizvodi niz jednodomnih maslinovih ulja iz svojih obnovljenih nasada, uključujući autohtonu Casalivu, kao i Gargnà i Trepp, obje tipične za područje Gornjeg Garda, uz sortu Leccino.

Cilj je stvoriti posebnu oleoteku koja će predstaviti raznolikost jednokrvnih maslinovih ulja s jezera Garda.

Oslanjajući se na svoje opsežno znanje, Penitenti je tijekom radova na obnovi identificirao nekoliko stabala u blizini jezera koja su se činila drugačijima od poznatijih lokalnih sorti. Uzorke je poslao Nacionalnom istraživačkom vijeću na genetsko testiranje, koje je pokazalo da dva stabla posjeduju jedinstvene genetske profile.

Videlle Bionatura surađuje sa Sveučilištem u Brescii i, zahvaljujući svojoj predanosti očuvanju okoliša, postala je odredište za studente koji provode projekte istraživanja za diplomski rad.

Sljedeći korak bit će razmnožavanje novoidentificiranih kultivara i praćenje njihovih performansi, produktivnosti i otpornosti na trenutačne klimatske pritiske.

Uz osnovni blok od 6000 stabala, tvrtka nadzire još 10.000 stabala rasprostranjenih u manjim nasadima od 500 do 1500 stabala, koji se protežu od zaleđa do obala jezera Garda i obuhvaćaju pet općina.

Većina nasada slijedi tradicionalne sheme sadnje od šest puta šest i šest puta sedam metara. Manji dio, posađen 1990-ih, ima gušće razmaknute sadnice od šest puta tri i pet puta tri metra. Tvrtka je također uspostavila nekoliko intenzivnih nasada s različitim sortama koje su u evaluaciji, a koje služe kao pokusne parcele za istraživanja.

Tipično miješano sadnje starijih nasada zahtijeva od radnika da identificiraju i beru određena stabla prema sorti kako bi se proizvelo svako monosortno ulje. U kombinaciji s fragmentacijom zemljišta i čestom prisutnošću strmih padina i drevnih terasa, to zahtijeva pažljivo planiranje i dodatni rad za koordinaciju osoblja, strojeva i opreme.

Kao članica lokalne zadruge maslinara, tvrtka trenutno obrađuje svoje masline u zajedničkom mlinu. Sljedeći je korak postaviti vlastiti mlin i dovršiti cijeli proizvodni ciklus u vlastitoj režiji.

Drugo područje djelatnosti tvrtke je obnova napuštenih vinograda, od kojih proizvodi vino i balzamični ocat. Uz svoja maslinova ulja, tvrtka nudi te proizvode u edukativnim iskustvima za posjetitelje, uključujući vođena kušanja, planinarenja i piknike među maslinicima.

"Jedna od ključnih misija tvrtke je poticati kulturu kvalitetnog maslinovog ulja i njegovu povezanost s poštovanjem okoliša", rekao je Penitenti. "Naše maslinike dio su osjetljivog i krhkog ekosustava i naša je odgovornost sačuvati ga za buduće generacije."

"I dalje primamo pozive iz cijelog područja jezera Garda od vlasnika zemljišta koji traže našu pomoć i nude maslinike na najam", rekao je Penitenti. "Imamo resurse i radnu snagu za podržati ovakav pothvat, iako je trenutno daljnje širenje projekta sve teže, uglavnom zbog karakteristika terena i fragmentacije zemljišta."

"Obnova napuštenog nasada od 1000 stabala, na primjer, zahtijeva značajna ulaganja i dvije do tri godine rada", dodao je. "Utvrđena tvrtka može apsorbirati te troškove kao dio svog godišnjeg proračuna, ali za mladog farmera koji počinje od nule, prepreke su mnogo veće."

"Naš je cilj stoga provesti početne radove na obnovi i na kraju prenijeti upravljanje nekim od tih gajeva mladim poljoprivrednicima ili novim poduzećima koja su spremna očuvati i povećati njihovu vrijednost", rekao je Penitenti. "Očuvanje ove baštine ostaje naša motivacija i ono nas pokreće naprijed s strašću i odlučnošću koje su nadahnule projekt od samog početka."