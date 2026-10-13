Švicarski uzgajivači maslina pretvaraju kućne berbe u rastuću tradiciju

U južnoj Švicarskoj inicijativa koju vode volonteri pretvara masline iz privatnih vrtova u lokalno prešano maslinovo ulje, istovremeno potičući nove sadnje i bolje prakse uzgoja.

Uvoz švicarskog maslinovog ulja porastao je za otprilike 20 posto tijekom proteklog desetljeća, unatoč godišnjim fluktuacijama, s oko 15.000 metričkih tona 2016. na 17.939 metričkih tona 2025., prema podacima SwissImpeza. Uvoz je dosegao vrhunac od više od 19.000 metričkih tona 2020. godine.

Claudio Premoli, predsjednik udruge Amici dell'Olivo ("Prijatelji masline") u kantonu Ticino, na jugu Švicarske, rekao je da službene trgovinske brojke možda ne obuhvaćaju svu potrošenu maslinovo ulje u regiji.

"Također treba uzeti u obzir da mnogi potrošači prelaze granicu u Italiju kako bi kupili namirnice jer je tamo jeftinije", rekao je za Olive Oil Times. "Mnoge boce maslinovog ulja koje Švicarci kupuju u inozemstvu ne ulaze u službenu statistiku uvoza."

U Ticinu je, rekao je Premoli, poraslo i zanimanje za maslinovo ulje. Inicijativa udruge za zajedničko branje, koja je sada u svom desetom izdanju, prikuplja masline iz vrtova i drugih malih privatnih posjeda gdje se veći dio plodova tradicionalno ostavljao neubrani.

"Do prije deset godina vrlo je malo ljudi u Ticinu koristilo svoje masline, bilo za maslinovo ulje ili čak za konzerviranje u slanici", rekao je Premoli. "Maslina je uglavnom bila ukrasna biljka u vrtu. Netko je možda imao dva ili tri stabla, ali ona su i dalje bila ukrasna. Masline se nisu brale. Ostajale su na stablu, a zatim su opale. Osim što su se bacile, ostavljanjem plodova na tlu ljudi su također unosili maslininu mušicu u vlastite vrtove."

Inicijativa je započela 2017. godine sa samo dva sudionika, koji su dostavili 28 kilograma maslina, što je dalo četiri litre ulja.

Sudjelovanje je sljedeće godine poraslo na 13 ljudi, koji su donijeli 156 kilograma. Godine 2022. 66 sudionika dostavilo je više od jedne tone maslina, u prosjeku oko 16 kilograma svaki. Berba je dala otprilike 118 litara ulja.

Proizvodnja maslinovog ulja u Ticinu ostaje ograničena. Godine 2020. lokalne mljekare preradile su oko 18,3 tone maslina i proizvele približno 2000 litara ulja.

Proizvodnja oštro varira iz godine u godinu. U 2023. mlinovi su preradili 4,5 metričkih tona maslina. U 2024. godini ta je brojka porasla na 11,7 metričkih tona, što je dalo otprilike 870 litara maslinovog ulja. Udruga je relativno niski prinos ulja te godine pripisala obilnim padalinama tijekom sazrijevanja i dijela berbe.

Premoli se nada da će ovogodišnja berba dosegnuti razinu iz 2024. godine.

"Imamo velike nade za ovu sezonu u Ticino jer gotovo da nema maslinine mušice, a ovo je godina s obilnim rodom", rekao je, misleći na prirodni ciklus naizmjeničnog rađanja masline. "Ako se nastavi trend koji smo primijetili u posljednjih pet ili šest godina, u našim rokovima obilja ima vrlo malo maslinine mušice, dok u rokovima oskudice, kada je maslina manje, imamo puno. Za nas ova godina izgleda vrlo dobro."

Sve masline donirane kroz zajedničku berbu se objedinjuju i zajedno se melju. Doprinositelji dobivaju boce dobivenog ulja, a ne ulje proizvedeno odvojeno od njihovih vlastitih plodova. U praksi ne postoji minimalna količina potrebna za sudjelovanje.

"Naša je politika da svatko može doći, čak i s pola kilograma", rekao je Premoli. "Na primjer, imamo jednu stariju gospođu koja obično donese Tupperware posudu s 400, 500 ili 600 grama maslina sa svog malog stabla. Bez obzira na to koliko nam donesu, svima poklanjamo bocu maslinovog ulja od 250 mililitara."

"Oni nam daju masline, a mi njima ulje", dodao je. "Očito, ako netko donese deset kilograma, a prinos je 10 posto, ne možemo mu dati jedan litar, jer imamo troškove mljevenja, boce, etikete, filtracije, lijevka i čepa. Ali ako netko donese jedan ili dva kilograma, dobije jednu od naših malih boca, dok netko tko donese 20 kilograma može dobiti tri ili četiri."

Frantoio Atena u Mezzani, jedna od dvije aktivne mljekare za maslinovo ulje u Ticinu i postrojenje koje služi udruzi, započelo je s redovitim radom 2025. godine. Zamijenilo je mnogo manju mljekaru koja je obrađivala oko 50 kilograma maslina na sat. Novi pogon koristi Mori tehnologiju i može preraditi otprilike 150 kilograma na sat.

Satični kapacitet prerade razlikuje se od minimalne količine potrebne za pojedinačno mljevenje. Mlin prima pošiljke od oko 100 kilograma, iako je standardno cjenovno utvrđeno za 150 kilograma. Uzgajivači s manjim urodom mogu spojiti svoje masline s maslinama susjeda ili drugih proizvođača. Oni s manje od oko 50 kilograma mogu umjesto toga doprinijeti zajedničkom urodu.

Premoli je rekao da je kapacitet novog postrojenja namjerno usklađen s proizvodnjom maslina u Ticinu.

"Nema smisla imati mlin koji može preraditi 500 kilograma na sat kad nemamo sirovinu", rekao je. "Bolje je držati mlin otvorenim još nekoliko dana."

Amici dell'Olivo također potiče nove sadnje svake godine i organizira zajedničku kupnju mladih maslina, općenito starih dvije ili četiri godine. Sorte se odabiru u dogovoru s agronomom udruge kako bi odgovarale uvjetima u Ticinu, gdje masline često rastu u hladnijoj klimi i na većim nadmorskim visinama nego u glavnim maslinarskim regijama obližnje Italije.

Mlade masline spremne za distribuciju članovima udruge Amici dell'Olivo, koja organizira zajedničku kupnju sorti prilagođenih uvjetima uzgoja u švicarskoj regiji Ticino.

"Leccino je sorta najraširenija u našoj regiji", rekao je Premoli. "Također imamo Frantoio, dok se Maurino i Pendolino koriste kao oprašivači. Zatim postoje i druge sorte koje preporučujemo jer smo vidjeli da se dobro pokazuju ovdje."

Udruga također organizira tečajeve rezidbe i savjetuje uzgajivače o upravljanju stablima.

"Praktički pokrivamo cijeli proces, od sadnje do toga što ljudi trebaju raditi nakon toga, uključujući tretmane i upravljanje", rekao je Premoli. "Pratimo maslininu mušicu i potičemo ljude da uberu svoje masline i pronađu način da ih iskoriste."

Sudionici seminara o zdravstvenim prednostima ekstra djevičanskog maslinovog ulja, koji je organizirala udruga Amici dell'Olivo u švicarskoj regiji Ticino.

Godišnja kušanja maslinovih ulja iz Ticina još su jedan dio napora udruge za promicanje kulture maslinovog ulja. Ostale aktivnosti uključuju posjete regijama uzgoja maslina u Italiji, povremena kušanja ulja iz tih područja i događaje povodom Svjetskog dana masline.

"Mi smo odbor od šest ljudi i sve ovo radimo na dobrovoljnoj bazi", rekao je Premoli. "Članovi plaćaju malu članarinu i dobivaju sve informacije, uključujući mjesečni bilten. Sada imamo gotovo 400 članova, a neki od njih nemaju ni jedno maslinovo stablo."