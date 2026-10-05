La produzione greca di olio d'oliva è pronta a riprendersi, ma i prezzi bassi frenano l'ottimismo

Dopo una stagione precedente deludente, si prevede che la produzione greca di olio d’oliva registri una ripresa significativa, anche se i produttori avvertono che i prezzi bassi potrebbero vanificare i benefici di un raccolto più abbondante.

Si prevede che la produzione greca di olio d’oliva registri una ripresa nella campagna agricola 2026/27, dopo il raccolto deludente della scorsa stagione; alcune stime del settore indicano una resa nazionale di circa 300.000 tonnellate.

Se le previsioni dovessero avverarsi, la Grecia registrerebbe il raccolto più abbondante dal 2022/23, quando il Paese produsse oltre 330.000 tonnellate metriche di olio d’oliva.

Queste prospettive ottimistiche seguono una stagione caratterizzata da basse rese, in cui le infestazioni di parassiti hanno causato danni significativi alle olive in diverse regioni, costringendo alcuni produttori a concludere la raccolta prima del solito.

Nel Peloponneso meridionale, gli ulivi appaiono sani e carichi di frutti.

«Prevediamo un raccolto eccezionale nella nostra zona», ha affermato Nikolaos Souretis, proprietario di un frantoio della città costiera di Kyparissia, nella Messenia occidentale.

In altre zone della regione, la raccolta è già iniziata in alcune zone intorno alla cittadina di Chora, nella Messenia centrale.

Gli agricoltori locali coltivano la varietà endemica Mavroelia, le cui olive maturano generalmente prima rispetto alla maggior parte delle altre cultivar greche. La raccolta della Koroneiki, la varietà predominante della regione, dovrebbe iniziare alla fine di ottobre.

Le prime stime indicano che la produzione complessiva di olio d’oliva della Messenia potrebbe superare le 60.000 tonnellate in questa campagna agricola.

«Prevediamo un raccolto abbondante nella nostra zona, a condizione che si svolga senza gravi contrattempi», ha dichiarato a Olive Oil Times Giorgos Kokkinos, presidente dell’associazione locale dei produttori di olio d’oliva Nileas.

«Un aumento delle precipitazioni e dell’umidità nei prossimi due mesi, ad esempio, significherebbe che i parassiti dell’olivo come il Gloeosporium troverebbero terreno fertile per moltiplicarsi», ha aggiunto.

Al di là dei volumi di produzione, tuttavia, una delle principali preoccupazioni per i produttori greci è che i prezzi dell’olio d’oliva all’origine rimangano significativamente al di sotto dei 5 euro al litro.

Kokkinos ha affermato che le scorte riportate dall’anno scorso vengono attualmente vendute a circa 3,40 euro al litro. Ha aggiunto che anche i prezzi alla produzione per il nuovo raccolto sembrano deboli e probabilmente si aggireranno intorno ai 4 euro al litro per l’olio extravergine di oliva.

Ha osservato che i prezzi alla fonte in Grecia saranno influenzati in una certa misura dalla produzione in Spagna, di gran lunga il più grande produttore mondiale di olio d’oliva e un punto di riferimento per i prezzi all’ingrosso globali.

«Una produzione spagnola abbondante eserciterebbe pressione sul settore dell’olio d’oliva greco, riducendo la domanda estera di oli freschi e incidendo anche sui prezzi», ha affermato.

Nella vicina Laconia, i produttori prevedono anch’essi una resa significativamente maggiore quest’anno. La scorsa stagione, la regione ha prodotto solo circa la metà della propria capacità produttiva complessiva, pari a circa 30.000 tonnellate.

Tuttavia, i prezzi bassi all’origine stanno pesando anche sui produttori locali, poiché le aspettative di un aumento dell’offerta sollevano timori di un’ulteriore pressione al ribasso sui prezzi.

«Se i prezzi rimangono al di sotto dei cinque euro al litro, specialmente qui dove le nostre olive Athinolia richiedono più attenzione rispetto ad altre varietà, penso che metà degli oliveti della zona verrà presto abbandonata», ha dichiarato Panagiotis Batzakis, presidente dell’associazione Agioi Apostoloi nella parte orientale della regione.

I produttori locali hanno inoltre segnalato che attualmente la domanda da parte dei commercianti e dei grandi imbottigliatori è scarsa, lasciando i serbatoi di stoccaggio pieni di olio d’oliva residuo dall’anno scorso.

Sull’isola di Lesbo, nel Mar Egeo, i produttori prevedono anch’essi un raccolto più abbondante quest’anno, sebbene la produzione rischi ora di risultare inferiore alle previsioni iniziali.

«È probabile che sull’isola otterremo solo la metà della resa inizialmente prevista», ha dichiarato Babis Papadellis, proprietario di un frantoio, all’emittente statale greca ERT.

Papadellis ha spiegato che gli ulivi dell’isola hanno subito uno stress termico a causa di un clima più caldo del solito, che ha provocato la perdita di una parte significativa del fogliame. Sebbene le recenti piogge abbiano stimolato una nuova crescita, ha aggiunto che i danni hanno ridotto la capacità degli alberi di produrre un raccolto abbondante in questa stagione.

I prezzi alla fonte a Lesbo non dovrebbero discostarsi in modo significativo da quelli del resto del Paese e rimarranno probabilmente vicini ai 4 euro al litro per l’olio extravergine di oliva a bassa acidità.

Si prevedono rese elevate anche a Creta per questa campagna agricola, uno dei centri nevralgici del settore oleicolo greco insieme al Peloponneso.

Secondo stime preliminari, gli olivi dell’isola potrebbero produrre fino al doppio della scarsa resa dello scorso anno, pari a circa 40.000 tonnellate metriche di olio d’oliva.

Kostis Kekerides, della cooperativa agricola di Zakros vicino a Lasithi, ha affermato che la produzione di olio d’oliva nella zona potrebbe superare le 1.000 tonnellate quest’anno, un dato significativamente superiore alla resa media annua di circa 300 tonnellate registrata negli ultimi anni.

«La raccolta delle olive nella nostra zona inizierà all’inizio di ottobre e probabilmente durerà fino a febbraio», ha dichiarato a Olive Oil Times. «Abbiamo avuto problemi di siccità negli ultimi tre anni agricoli, ma quest’anno la situazione sembra molto migliore grazie alle abbondanti precipitazioni nella nostra zona».

Kekerides ha spiegato che parte dell’olio d’oliva della cooperativa viene commercializzato con il marchio DOP Sitia, principalmente per l’esportazione. Tuttavia, gli operatori del settore acquistano la maggior parte della produzione annuale all’ingrosso.

«Idealmente, preferiremmo vendere tutto il nostro olio d’oliva come olio di marca, ma ciò richiederebbe innanzitutto di assicurarci un mercato per questo prodotto», ha affermato.

Altri produttori cretesi hanno fatto eco alle preoccupazioni espresse dai loro omologhi della Grecia continentale riguardo ai prezzi bassi all’origine e ai margini di profitto sempre più ridotti.

«Le spese di raccolta, i costi dei fertilizzanti e dell’irrigazione, nonché il costo dell’energia sono tutti saliti alle stelle», hanno affermato. «Se i prezzi dell’olio d’oliva rimangono a livelli che non coprono le nostre spese, non possiamo essere redditizi».

Tuttavia, l’ottimismo riguardo al raccolto 2026/27 non è diffuso in tutta la Grecia.

A Stylida, nella Grecia centrale, i produttori locali si sono uniti per protestare contro i prezzi bassi all’origine e le previsioni di un altro raccolto scarso nella regione.

I produttori hanno accusato le autorità locali di aver adottato misure inadeguate per contenere la mosca dell’olivo, che secondo loro si è proliferata nella zona e minaccia il raccolto. Hanno inoltre chiesto un prezzo minimo garantito per l’olio d’oliva, sufficiente a coprire le spese di produzione e a garantire ai coltivatori un reddito sostenibile.

«Per l’ennesimo anno, la raccolta delle olive inizierà con prezzi [alla produzione] bassi che non coprono i costi di produzione», hanno affermato due associazioni locali di produttori di olio d’oliva in un comunicato congiunto.

«[I produttori] vedono diminuire il proprio reddito e non riescono a guadagnarsi da vivere né a continuare a coltivare», hanno aggiunto le associazioni.