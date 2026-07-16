Ricercatori italiani segnalano progressi nella ricerca di ulivi resistenti alla Xylella

Nuovi programmi di selezione e prove sul campo stanno individuando varietà di olivo che potrebbero contribuire a ripristinare la coltivazione nelle zone della Puglia devastate dalla Xylella.

I nuovi programmi di selezione, la ricerca genomica e le sperimentazioni sul campo in Italia stanno offrendo nuove speranze nella lotta contro la Xylella fastidiosa.

A più di un decennio dall’inizio della diffusione del batterio che ha trasformato il paesaggio della Puglia meridionale, la comunità scientifica italiana sta riportando risultati che suscitano un cauto ottimismo. Una gamma sempre più ampia di strumenti potrebbe contribuire a ricostruire la coltivazione dell’olivo nella regione più colpita del Paese.

Non esistono scorciatoie né soluzioni miracolose contro la Xylella. La risposta sta in un approccio multidisciplinare che riunisca ricerca, innovazione e competenze scientifiche. – Andrea Rocchi, presidente del Consiglio per la Ricerca e l’Economia Agraria (CREA)

Nonostante la perdita di oltre 21 milioni di ulivi da quando la Xylella fastidiosa è stata identificata per la prima volta in Puglia e il continuo rilevamento di nuovi focolai, la Puglia rimane la principale regione produttrice di olio d’oliva d’Italia.

Nelle ultime settimane, i ricercatori italiani hanno presentato i progressi compiuti nell’ambito di diversi progetti finanziati dal Piano Straordinario per la Riqualificazione dell’Olivicoltura in Puglia.

Insieme alla recente nomina di un commissario nazionale per migliorare il coordinamento della risposta italiana alla Xylella fastidiosa, i progetti segnalano un graduale passaggio dalla gestione dell’emergenza al recupero a lungo termine della coltivazione dell’olivo.

Un’area di ricerca combina il miglioramento genetico dell’olivo con una gestione agronomica sostenibile. Attraverso il progetto Genforagris, coordinato dal Consiglio per la Ricerca e l’Economia Agraria (CREA), i ricercatori mirano a selezionare nuovo materiale genetico che coniughi la resistenza al batterio con la produttività, la qualità dell’olio d’oliva e l’adattamento a condizioni ambientali sempre più difficili.

Anziché affidarsi esclusivamente a condizioni sperimentali controllate, i ricercatori stanno valutando i genotipi candidati nel cuore dell’area infetta del Salento.

«Il materiale genetico utilizzato nel progetto è costituito da piantine clonate ottenute da diversi incroci intervarietali», ha dichiarato a Olive Oil Times Samanta Zelasco, coordinatrice del progetto presso il CREA. «Da oltre nove anni queste piante crescono in un oliveto sperimentale situato nel cuore dell’area infettata dalla Xylella fastidiosa, dove sono state esposte a un’elevata pressione infettiva».

Le piante vengono monitorate due volte all’anno, in aprile e in novembre, mediante test molecolari condotti secondo protocolli diagnostici riconosciuti a livello internazionale e sviluppati dall’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante.

Zelasco ha precisato che i genotipi candidati vengono valutati anche in base a caratteristiche che vanno oltre la loro risposta alla Xylella, tra cui la crescita vegetativa, la produttività e la resilienza alla siccità e ad altri agenti patogeni che colpiscono la coltivazione dell’olivo.

«Tra i genotipi in fase di selezione, alcuni hanno dimostrato un’eccellente adattabilità e una buona resistenza agli stress ambientali e/o agli agenti patogeni, tra cui la macchia del pavone, la cercosporiosi e il nodulo dell’olivo, nonché alla mosca dell’olivo», ha affermato.

Zelasco ha aggiunto che i ricercatori stanno valutando anche la qualità dell’olio d’oliva prodotto da questi genotipi.

I ricercatori del CREA hanno recentemente annunciato di aver identificato circa 30 genotipi di olivo con una ridotta presenza batterica, tra cui nove in cui non è stata rilevata alcuna carica batterica. Tuttavia, Zelasco ha messo in guardia dal interpretare il risultato come prova che quei nove genotipi siano necessariamente i più promettenti.

«Ho deliberatamente evitato di porre l’accento sui nove genotipi privi di carica batterica rilevabile», ha affermato. «Potrebbero semplicemente non essere ancora stati infettati, oppure la concentrazione batterica potrebbe essere ancora al di sotto della soglia di rilevabilità. Nel corso di tre anni di monitoraggio, abbiamo osservato genotipi che inizialmente risultavano completamente negativi diventare successivamente positivi».

I ricercatori stanno invece ponendo maggiore enfasi sui genotipi che mantengono costantemente popolazioni batteriche molto basse nel tempo.

«I genotipi con carichi batterici molto bassi si sono dimostrati straordinariamente stabili durante tutto il periodo di monitoraggio», ha affermato Zelasco. «Sono questi che consideriamo particolarmente promettenti».

Oltre alla selezione genetica, Genforagris sta studiando pratiche agronomiche volte a ripristinare la fertilità del suolo e a migliorare la sostenibilità a lungo termine della produzione olivicola nel Salento, dove il batterio è stato individuato per la prima volta.

Tra gli approcci in fase di sperimentazione vi è il reimmissione nel suolo dei sottoprodotti dell’industria olivicola attraverso il compostaggio in azienda. I ricercatori hanno affermato che questa pratica rimane sottoutilizzata nonostante i suoi riconosciuti benefici per l’aumento della materia organica e il miglioramento della salute del suolo.

La fase successiva del progetto si concentrerà sulla propagazione dei genotipi più promettenti e sulla creazione di nuovi frutteti di valutazione in contesti diversi.

Uno dei siti previsti è il programma agricolo della scuola secondaria Presta-Columella di Lecce, che sta già collaborando con i partner del progetto a diverse attività sperimentali.

«Dopo la creazione di nuovi campi sperimentali in diverse aree, saranno necessari altri cinque-otto anni per ottenere risposte affidabili sulle prestazioni dei nuovi genotipi», ha affermato Zelasco.

Le prove contribuiranno a determinare se il materiale selezionato combini in modo coerente la resistenza o la tolleranza alla Xylella con le caratteristiche agronomiche necessarie per la coltivazione commerciale.

Sebbene promettente, Genforagris è solo una componente di un più ampio sforzo scientifico in corso in Italia.

Tra gli altri progetti figurano Novixgen, che ha identificato oltre 200 genotipi promettenti di olivo e marcatori genetici associati alla resistenza, e Omibreed, che studia i meccanismi molecolari alla base della resistenza utilizzando approcci genomici e multi-omici.

Un’altra iniziativa, ANCoSIX, sta testando peptidi antimicrobici, batteriofagi e trattamenti basati sulle nanotecnologie contro l’agente patogeno.

«Non esistono scorciatoie o soluzioni miracolose contro la Xylella. La risposta sta in un approccio multidisciplinare che riunisca ricerca, innovazione e competenze scientifiche», ha affermato il presidente del CREA Andrea Rocchi durante la presentazione degli ultimi risultati dell’istituto.

Per Zelasco, la ricerca rimane aperta.

«C’è ancora molto da scoprire sull’interazione tra la pianta e l’agente patogeno», ha affermato. «Il campo che stiamo studiando rappresenta un eccellente laboratorio a cielo aperto».