Il provvedimento spagnolo sul ritiro dell’olio d’oliva divide produttori ed esportatori

Il Ministero dell’Agricoltura, della Pesca e dell’Alimentazione (MAPA) spagnolo ha pubblicato una delibera che impone ai frantoi di ritirare temporaneamente dal mercato circa 188.000 tonnellate metriche di olio d’oliva.

Il mercato dell’olio d’oliva ha bisogno di stabilità per evitare le temute oscillazioni dei prezzi che danneggiano sia i produttori che i consumatori. – Cristóbal Cano, segretario generale dell’Unione dei Piccoli Agricoltori (UPA)

In base a tale provvedimento, i frantoi spagnoli devono ritirare il 12% dell’olio d’oliva prodotto durante la campagna 2026/27 e immagazzinarlo nei propri impianti o in quelli di terzi fino al 30 settembre 2027.

Il provvedimento è entrato in vigore all’inizio di novembre, escludendo l’olio prodotto nel mese di ottobre.

Si applica a tutte le categorie di olio d’oliva, consentendo ai frantoi di scegliere se trattenere olio extravergine, olio vergine o olio lampante.

Il MAPA ha affermato che la misura «mira a regolare l’offerta per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato e del settore».

«La misura mira a garantire la redditività degli agricoltori e a tutelare anche gli interessi degli acquirenti di olio d’oliva», ha aggiunto il ministero. «L’obiettivo è garantire una maggiore stabilità del mercato, a vantaggio sia dei produttori che dei consumatori».

Secondo il ministero, la Spagna dovrebbe produrre 1,6 milioni di tonnellate di olio d’oliva nella campagna 2026/27, con un aumento di oltre il 23 per cento rispetto alla stagione precedente. Il Paese ha avviato la nuova campagna con 357.040 tonnellate di scorte, anch’esse superiori del 23 per cento rispetto all’anno precedente.

«Sulla base di questi dati, i criteri tecnici stabiliti nel regolamento di commercializzazione per l’attivazione del meccanismo di ritiro del prodotto sono soddisfatti, poiché la somma delle previsioni per la nuova campagna e delle scorte riportate dalla precedente raggiunge il 120% della produzione media di olio d’oliva delle sei campagne precedenti», ha scritto il ministero.

Il ministero ha aggiunto che potrebbe modificare la misura dopo il 31 dicembre 2026, a seconda di come si evolverà la raccolta.

La decisione arriva inoltre in un contesto di aumento dei costi dei fattori di produzione, con i media locali che segnalano aumenti del 60% circa per il carburante e del 50% per i fertilizzanti. Tali aumenti sono in parte attribuibili alle carenze legate al conflitto che coinvolge l’Iran e altre zone del Medio Oriente.

I quattro principali sindacati agricoli che hanno esercitato pressioni a favore di questa iniziativa hanno accolto con favore l’intervento del governo, sperando che prezzi più elevati all’origine contribuiscano a compensare l’aumento dei costi di produzione.

«Il mercato dell’olio d’oliva ha bisogno di stabilità per evitare le temute oscillazioni dei prezzi che danneggiano sia i produttori che i consumatori. Speriamo che questa normativa contribuisca a risolvere la questione», ha affermato Cristóbal Cano, segretario generale dell’Unione dei Piccoli Agricoltori (UPA).

Francisco Elvira, responsabile del settore olivicolo presso il Coordinamento delle Organizzazioni di Agricoltori e Allevatori (COAG), ha sostenuto che il meccanismo contribuirebbe a prevenire la volatilità dei prezzi per i consumatori.

«Impedirà situazioni estreme come vedere l’olio d’oliva a nove euro al supermercato o gli olivicoltori che vendono sottocosto», ha affermato.

Tuttavia, altri produttori, imbottigliatori ed esportatori si sono mostrati più critici nei confronti della misura.

L’Associazione Nazionale dei Confezionatori e Raffinatori di Oli Alimentari (Anierac) ha dichiarato che presenterà ricorso contro la risoluzione, definendola «non il modo più appropriato» per affrontare il previsto raccolto eccezionale.

Il direttore dell’Anierac, Primitivo Fernández, ha affermato che un approccio migliore sarebbe quello di «cercare nuovi mercati e sbocchi» per la produzione di olio d’oliva che il mercato interno non è in grado di assorbire.

Jerónimo Palacios, cofondatore dell’azienda Molino & Cata con sede a Granada, ha dichiarato che anche i produttori di olio d’oliva di alta qualità si oppongono alla misura.

Ha sostenuto che la politica potrebbe incoraggiare i frantoi a produrre oli di qualità inferiore, poiché il loro ritiro dal mercato potrebbe sostenere i prezzi, distribuendo al contempo il rischio tra i produttori di oli extravergini di oliva di alta qualità.

Rafael Picó, direttore generale dell’associazione degli esportatori Asoliva, ha affermato che la misura potrebbe minare la competitività internazionale della Spagna, dato che circa il 70% della produzione nazionale di olio d’oliva viene esportata.

Altri critici hanno sostenuto che il governo dovrebbe innanzitutto cercare di frenare le importazioni di olio d’oliva prima di ritirare la produzione nazionale dal mercato.

Secondo i dati del Ministero dell’Economia, del Commercio e delle Imprese, le importazioni spagnole di olio d’oliva tra ottobre 2025 e agosto 2026 hanno superato di poco le 230.000 tonnellate metriche, con un aumento di oltre il 17% rispetto allo stesso periodo del 2024/25.

«Non ha senso costringerci a immagazzinare il nostro olio per impedire il calo dei prezzi, mentre si permette ai prodotti marocchini e tunisini di entrare sul mercato a prezzi molto più bassi», ha dichiarato a La Gaceta un produttore scontento.