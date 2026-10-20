I produttori spagnoli di olio d'oliva chiedono controlli sull'offerta per stabilizzare i prezzi

Mentre la Spagna si prepara a un raccolto di olive potenzialmente eccezionale, i coltivatori esortano il governo a ritirare dal mercato l’olio in eccesso per stabilizzare i prezzi in calo, suscitando l’opposizione degli imbottigliatori e degli esportatori.

Il presidente di DCoop, la più grande cooperativa agricola spagnola, si è unito a quattro importanti organizzazioni agricole nel richiedere un meccanismo di stabilizzazione del mercato per sostenere i prezzi dell’olio d’oliva in calo, mentre il principale produttore mondiale si prepara a un raccolto eccezionale.

All’inizio di ottobre, l’Associazione dei Giovani Agricoltori (Asaja), il Coordinamento delle Organizzazioni di Agricoltori e Allevatori (COAG), l’Unione dei Piccoli Agricoltori e Allevatori (UPA) e le Cooperative Agroalimentari Spagnole hanno esortato il Ministero dell’Agricoltura, Pesca e Alimentazione (MAPA) a ritirare dal mercato l’olio d’oliva in eccedenza per allineare maggiormente l’offerta alla domanda.

Secondo la Commissione Nazionale per i Mercati e la Concorrenza (CNMC), l’autorità indipendente spagnola garante della concorrenza, «la misura sarà attivata quando le scorte iniziali, sommate alla produzione, raggiungeranno almeno il 120 per cento della media dei due livelli di commercializzazione più elevati delle ultime sei stagioni. Il ritiro non potrà superare il 20 per cento della produzione stimata».

Siamo giunti a un punto in cui molti olivicoltori semplicemente non riescono a guadagnarsi da vivere con gli attuali prezzi dell’olio d’oliva. – Antonio Luque, presidente di DCoop

Nella sua valutazione, la CNMC ha avvertito che la misura «comporta rischi per la concorrenza e per i consumatori», sostenendo che qualsiasi decisione di attivarla dovrebbe basarsi «su un’analisi di mercato completa».

Tuttavia, il presidente della DCoop, Antonio Luque, ha dichiarato ad Agropopular di ritenere che l’attivazione del meccanismo «non danneggi nessuno, ma vada a vantaggio di tutti».

«L’idea è quella di ritirare dal mercato, in via obbligatoria, una parte dell’olio d’oliva che prevediamo possa costituire un surplus in questa stagione, con i costi finanziati dagli stessi produttori», ha affermato.

«Purtroppo, i prezzi dell’olio d’oliva sono già bassi e continuano a scendere», ha aggiunto Luque. «Continuano a diminuire perché il Ministero dell’Agricoltura non ha attuato questa misura. Potremmo utilizzarla per arrestare tale tendenza al ribasso. Ritengo che potrebbe alleviare le difficoltà che gli olivicoltori stanno affrontando a causa di questi prezzi».

Secondo i dati di Infaoliva, i prezzi dell’olio extravergine di oliva all’origine sono scesi del 35% negli ultimi 12 mesi, passando da 4,90 a 3,19 euro al chilogrammo. I prezzi dell’olio vergine e dell’olio lampante hanno registrato un calo più moderato, entrambi pari al 17%.

A fronte dell’aumento dei costi di produzione, tra cui il gasolio e la manodopera, Asaja, COAG, UPA e le cooperative agroalimentari spagnole hanno avvertito che gli attuali prezzi alla fonte sono scesi al di sotto del costo di produzione per molti olivicoltori.

«Siamo giunti a un punto in cui molti olivicoltori semplicemente non riescono a guadagnarsi da vivere con gli attuali prezzi dell’olio d’oliva», ha affermato Luque.

Le autorità spagnole prevedono che la produzione di olio d’oliva potrebbe raggiungere 1,6 milioni di tonnellate nella campagna agricola 2026/27, con un aumento del 23% rispetto alla stagione precedente. I dati del MAPA mostrano inoltre che la Spagna ha iniziato la nuova campagna agricola con 175.745 tonnellate di scorte di olio d’oliva.

I produttori e le organizzazioni agricole temono che il consumo interno e le esportazioni, che insieme hanno raggiunto 1,33 milioni di tonnellate nella campagna agricola 2025/26, non crescano a sufficienza per assorbire l’offerta aggiuntiva, esercitando un’ulteriore pressione al ribasso sui prezzi.

Luque ha sostenuto che trattenere temporaneamente l’olio in eccedenza potrebbe anche contribuire a stabilizzare i prezzi in caso di un raccolto scarso l’anno successivo.

«Allo stesso tempo, ciò potrebbe contribuire a prevenire situazioni di carenza», ha affermato. «In altre parole, se riportassimo parte delle scorte di olio d’oliva all’anno successivo e non avessimo piogge sufficienti o un buon raccolto, potremmo evitare un forte aumento dei prezzi. Potremmo invece mantenere un prezzo più ragionevole per i consumatori, garantendo al contempo un prezzo più accettabile per i produttori».

Tuttavia, l’associazione degli imbottigliatori Anierac e l’associazione degli esportatori Asoliva si oppongono al ritiro dell’olio d’oliva dal mercato, sostenendo che la misura di stabilizzazione proposta «non è sufficientemente giustificata».

Le due organizzazioni hanno invece esortato il ministero a valutare l’andamento del raccolto prima di decidere se intervenire. Hanno inoltre chiesto una strategia a più lungo termine per aumentare il consumo interno e la domanda internazionale di olio d’oliva spagnolo.

La CNMC ha espresso preoccupazioni simili, avvertendo che limitare la quantità di olio d’oliva disponibile potrebbe minare la concorrenza e danneggiare i consumatori.

«Misure restrittive come questa potrebbero avere effetti molto negativi sulla concorrenza e sui consumatori», ha affermato l’autorità di vigilanza. «Limiteranno la quantità di prodotto disponibile sul mercato. Influiranno sui prezzi, sulla qualità e sulla varietà dell’offerta. Comprometteranno il funzionamento competitivo della catena del valore».