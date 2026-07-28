L'Italia inasprisce le norme sulle miscele vendute come olio extravergine di oliva

L'Italia ha vietato la commercializzazione sul mercato interno delle miscele contenenti olio di oliva vergine come olio extravergine, suscitando il sostegno delle associazioni di agricoltori e le obiezioni legali degli imbottigliatori.

Con una nuova interpretazione delle norme vigenti, il governo italiano ha sconvolto il mercato dell’olio d’oliva ridefinendo i confini della categoria dell’olio extravergine.

Le misure annunciate dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste mirano a preservare l’olio extravergine di oliva come prodotto di alta qualità.

Una circolare ministeriale vieta la vendita in Italia di prodotti etichettati come olio extravergine di oliva qualora siano ottenuti dalla miscelazione di olio extravergine di oliva con olio vergine di qualità inferiore.

In base alla nuova interpretazione, tali miscele non possono essere commercializzate come olio extravergine anche se soddisfano i requisiti chimici e sensoriali stabiliti dalla normativa italiana ed europea.

Poiché alcuni dei loro componenti provengono da olio di qualità inferiore, le miscele devono invece essere classificate ed etichettate come olio d’oliva vergine.

La miscelazione di oli d’oliva vergini ed extravergini era stata precedentemente considerata ammissibile in base all’interpretazione prevalente, poiché le normative dell’Unione Europea non vietano esplicitamente tale pratica.

Il ministero ha sostenuto che la vendita di tali miscele come olio extravergine potrebbe indurre in errore i consumatori. Tuttavia, la circolare riconosce che il quadro normativo vigente non vieta espressamente tale pratica.

Secondo la norma commerciale del Consiglio Oleicolo Internazionale, gli oli d’oliva vergini sono ottenuti dalle olive esclusivamente con mezzi meccanici o altri mezzi fisici.

Non possono essere sottoposti ad alcun trattamento se non il lavaggio, la decantazione, la centrifugazione e la filtrazione.

L’olio extravergine di oliva deve avere un’acidità libera non superiore a 0,8 grammi per 100 grammi e soddisfare una serie di altri requisiti fisico-chimici e organolettici.

L’olio d’oliva vergine, al contrario, può avere un’acidità libera fino a 2 grammi per 100 grammi ed è soggetto a requisiti organolettici diversi.

L’acidità libera è un parametro chimico fondamentale utilizzato per determinare la qualità e la classificazione dell’olio d’oliva.

Misura la percentuale di acidi grassi liberi, principalmente acido oleico, rilasciati quando i trigliceridi si degradano a causa di danni al frutto, attacchi di parassiti, molitura ritardata o altri fattori.

Sebbene l’acidità libera non sia percepibile al palato, livelli più bassi sono generalmente associati a frutti sani e a una lavorazione e un trattamento accurati.

La questione sollevata dall’iniziativa italiana non è nuova in Europa.

A gennaio, la Corte dei conti europea ha affermato che le norme dell’UE in materia di controlli sull’olio d’oliva non sono sempre chiare.

La Corte ha specificatamente invitato la Commissione europea a chiarire le norme che disciplinano le miscele di oli vergini di oliva provenienti da diverse annate o categorie.

La Commissione ha accolto la raccomandazione e si è impegnata a discutere la questione con esperti e autorità nazionali nel corso del 2026 per determinare quale forma debba assumere tale chiarimento.

Le principali organizzazioni agricole italiane hanno appoggiato la decisione del ministero.

«La pubblicazione della circolare è certamente ben accolta, poiché mette ordine in una situazione che era assurdo continuare a tollerare, in cui un prodotto di qualità inferiore veniva trasformato in uno di categoria superiore», ha dichiarato a Olive Oil Times David Granieri, presidente di Unaprol e vicepresidente di Coldiretti.

«Il vero mistero è come un prodotto di qualità inferiore potesse essere trasformato in qualcos’altro», ha aggiunto.

Secondo Granieri, il dibattito è intrecciato con più ampie carenze in materia di tracciabilità, trasparenza e controlli di qualità nel mercato europeo dell’olio d’oliva individuate dalla Corte dei conti.

Anche Copagri sostiene il principio alla base della circolare, sebbene abbia sollevato dubbi sulla sua base giuridica.

«Dal punto di vista concettuale, sono pienamente d’accordo», ha dichiarato a Olive Oil Times Tommaso Battista, presidente dell’organizzazione.

Ha affermato che la misura potrebbe contribuire a rafforzare gli sforzi contro l’adulterazione e le frodi.

«Sappiamo che in alcuni contesti, in determinati frantoi, l’olio vergine può persino essere il risultato della miscelazione di olio lampante con olio vergine», ha detto Battista.

L’olio lampante è una categoria di olio extravergine di oliva non idoneo al consumo umano diretto e che deve essere raffinato prima di poter essere commercializzato per il consumo.

L’affermazione di Battista riguardava l’uso fraudolento di tale olio in prodotti successivamente venduti in categorie superiori.

«Forse è un’affermazione forte, ma posso assicurarvi che in alcuni casi ciò accade», ha aggiunto. «E poi, se questo olio vergine, che contiene già una certa quantità di lampante, viene miscelato con l’extravergine, potrebbe addirittura diventare extravergine. Chiaramente, questo è inaccettabile».

Battista stava descrivendo pratiche che, secondo lui, si verificano in alcuni casi. Ha presentato tali affermazioni come parte della sua argomentazione a sostegno del principio alla base della circolare.

Ha sottolineato che la miscelazione di diversi oli extravergini di oliva rimane una pratica normale e legittima.

Tali miscele possono essere utilizzate, ad esempio, per ammorbidire il profilo sensoriale di oli monovarietali particolarmente amari o pungenti, in risposta alle preferenze dei consumatori.

Allo stesso tempo, Battista ha affermato che gli esperti legali di Copagri stavano valutando se l’interpretazione del ministero potesse essere applicata nell’ambito del quadro normativo vigente.

«Alcuni dei nostri esperti del settore hanno evidenziato problemi relativi alla sua validità giuridica», ha affermato.

Tale incertezza è al centro delle obiezioni sollevate dal settore olivicolo italiano.

Dora Desantis, presidente del gruppo «olio d’oliva» di Assitol, l’associazione italiana dell’industria degli oli alimentari, ha affermato che un divieto sulle miscele di olio d’oliva vergine ed extravergine potrebbe essere legittimamente discusso.

Tuttavia, ha sostenuto che qualsiasi modifica dovrebbe essere apportata a livello europeo piuttosto che nazionale.

Secondo Desantis, le norme europee consentono da tempo la miscelazione di olio d’oliva vergine ed extravergine.

In una dichiarazione inviata a Olive Oil Times, ha affermato che le autorità italiane e le istituzioni europee avevano già riconosciuto in precedenza tale pratica.

Ha aggiunto che la stessa circolare riconosce che il divieto non è previsto dal quadro normativo vigente.

Per gli imbottigliatori, la preoccupazione va oltre l’interpretazione giuridica.

Desantis ha avvertito che l’introduzione della restrizione solo in Italia potrebbe creare regole operative diverse all’interno del mercato unico dell’UE.

Gli operatori degli altri Stati membri potrebbero continuare a produrre le miscele secondo le norme applicate nei loro paesi, mentre le aziende italiane sarebbero soggette a un’interpretazione più rigorosa.

Un simile scenario, ha concluso, «si tradurrebbe in uno svantaggio competitivo per le aziende italiane, senza avere alcun impatto reale sulle dinamiche di mercato».

Le disposizioni transitorie della circolare distinguono tra olio d’oliva sfuso e preconfezionato.

Gli operatori che, prima dell’entrata in vigore della circolare, detenevano miscele sfuse di olio extravergine e vergine in cisterne devono riclassificare il prodotto come «olio vergine» nel registro online ufficiale entro 30 giorni o prima di qualsiasi ulteriore manipolazione o lavorazione.

Per l’olio preconfezionato si applica un’esenzione. Le miscele imbottigliate ed etichettate come «extra vergine» prima dell’entrata in vigore della circolare possono rimanere sul mercato fino all’esaurimento delle scorte esistenti.

Gli operatori devono inoltre garantire che i dati presenti nel registro digitale dell’olio d’oliva riflettano la nuova classificazione.

Il mancato rispetto di tali disposizioni costituisce una violazione delle norme dell’Unione Europea in materia di corrette pratiche di informazione alimentare.

La mancata conformità è soggetta alle sanzioni amministrative previste dalla legge italiana in materia di informazioni alimentari ingannevoli, fatta salva l’eventuale responsabilità penale.