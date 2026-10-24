Le alte temperature e lo stress idrico causano un raccolto di olive scarso in Cile

Nel 2026 il Cile ha prodotto 16.600 tonnellate metriche di olio d'oliva, con un calo del 17% rispetto all'anno precedente, poiché le condizioni meteorologiche sfavorevoli e la riduzione della superficie coltivata a oliveto hanno inciso negativamente sulla produzione.

Secondo i dati forniti dall’associazione di categoria ChileOliva, la produzione di olio d’oliva in Cile è scesa del 17% durante la difficile vendemmia del 2026, attestandosi a 16.600 tonnellate metriche.

Questo calo conferma la tendenza alle fluttuazioni produttive registrata nelle ultime sei stagioni, con rese che oscillano tra le 20.000 tonnellate o più e le 15.000-16.500 tonnellate.

La superficie olivicola del Cile continua a diminuire, attestandosi ora a circa 19.700 ettari, in calo rispetto agli oltre 22.000 del 2018. Ciò è dovuto principalmente alla scarsità d’acqua e alla variabilità climatica, che rendono difficile lo sviluppo di nuovi progetti. – José Manuel Reyes, Direttore commerciale, Alonso Olive Oil

I dati di ChileOliva mostrano che la produzione media annua negli ultimi cinque anni è stata di 17.820 tonnellate, in calo rispetto alle 21.700 tonnellate del quinquennio precedente.

Secondo Gabriela Moglia, direttrice generale di ChileOliva, i fattori climatici hanno in gran parte determinato il calo di quest’anno, con alcune regioni colpite più duramente di altre.

“Nel Cile settentrionale si sono registrati cali significativi della produzione e l’analisi climatica ha rivelato un accumulo medio-basso di ore di freddo invernale”, ha dichiarato a Olive Oil Times. “Questa condizione ha limitato la capacità degli olivi di soddisfare i propri fabbisogni fisiologici, un problema aggravato dalla limitata disponibilità di acqua per l’irrigazione”.

La mancanza di ore di freddo e la disponibilità limitata di acqua hanno colpito più duramente Coquimbo, a circa 400 chilometri a nord di Santiago, dove si concentra il 16 per cento degli oliveti del Paese.

«In altre zone più a sud, nel Cile centro-meridionale, il calo è stato minore ed è attribuito a episodi di stress termico durante l’inverno e nei periodi in cui gli alberi erano in fase di crescita attiva», ha aggiunto Moglia.

Claudio Lovazzano, responsabile marketing del più grande produttore di olio d’oliva del Cile, ha affermato che Olivos del Sur ha aumentato la produzione del 28% nel 2026 nonostante le «condizioni meteorologiche difficili», tra cui «temperature molto elevate in estate e gelate durante la raccolta».

Al di là delle condizioni climatiche, ha attribuito la minore produzione a Coquimbo al fatto che molti oliveti della regione sono entrati in un «anno di riposo» nel ciclo naturale di alternanza della produzione degli olivi.

José Manuel Reyes, direttore commerciale della pluripremiata Alonso Olive Oil nella regione di O’Higgins, ha dichiarato che nel 2026 l’azienda ha prodotto il 7,6% in meno di olio rispetto al 2025.

«La minore carica di frutti è stata dovuta principalmente alle condizioni climatiche durante la fioritura», ha spiegato. «Inoltre, dopo una stagione 2025 altamente produttiva, ci aspettavamo già un anno con un raccolto più scarso. Ciò che ci ha aiutato a compensare il calo è stata una resa di estrazione più elevata: abbiamo ottenuto frutti di migliore qualità con un buon contenuto di olio».

Reyes ha affermato che il calo della produzione era in qualche modo prevedibile dopo un «anno eccezionale» come il 2025. Ha attribuito il calo a lungo termine della produzione cilena in parte alla riduzione della superficie degli oliveti produttivi.

«La superficie olivicola del Cile continua a diminuire, attestandosi ora a circa 19.700 ettari, in calo rispetto agli oltre 22.000 del 2018», ha affermato. «Ciò è dovuto principalmente alla scarsità d’acqua e alla variabilità climatica, che rendono difficile lo sviluppo di nuovi progetti».

Reyes ha affermato che la scarsità d’acqua e la crescente variabilità climatica rimangono le sfide più significative che il settore dell’olio d’oliva cileno deve affrontare.

«A ciò si aggiungono i crescenti costi di produzione, in particolare per la manodopera e l’energia, e un contesto commerciale più complesso», ha aggiunto. «In questo contesto, ritengo che l’efficienza e l’attenzione alla qualità siano fondamentali per garantire che il Cile rimanga competitivo sul mercato globale».

Moglia ha fatto eco a queste preoccupazioni, identificando la variabilità climatica come la sfida principale che i produttori devono affrontare.

«La sfida principale è stata mantenere la produttività nonostante la variabilità climatica, che ha influito direttamente sul raccolto e ha comportato una riduzione dei chilogrammi di frutti per ettaro», ha spiegato. «Per far fronte a questa situazione, è essenziale monitorare le temperature (ore di freddo, gelo e stress termico) e le precipitazioni, attuare strategie di irrigazione efficaci e pianificare i raccolti in base a criteri di qualità e resa».

Tuttavia, non tutti i produttori hanno segnalato un calo. Viera Martínez Vasquez, responsabile commerciale di Hacienda Choromba, ha dichiarato che l’azienda, situata nella regione metropolitana vicino a Santiago, ha registrato un raccolto «relativamente normale».

«Non abbiamo registrato un calo della produzione», ha affermato. «Prevediamo una produzione inferiore per la prossima stagione in alcune zone, in particolare quelle con temperature più basse, dove ci aspettiamo di raccogliere un numero leggermente inferiore di chilogrammi di olive. Ma la stagione appena trascorsa è stata positiva per noi in termini di produzione».

Martínez Vasquez ha convenuto che la mancanza di nuovi impianti di olivi sta contribuendo al calo a lungo termine della produzione cilena di olio d’oliva. Tuttavia, ha aggiunto che l’Hacienda Choromba prevede di piantare altri 100 ettari di olivi entro la fine dell’anno.

«Piantiamo circa 100 ettari per portare il nostro totale a 700», ha detto. «Ci stiamo espandendo, ma questo perché stiamo rimuovendo alcuni alberi di noce e sostituendoli con ulivi».

Nonostante il calo della produzione, ChileOliva ha riferito che le esportazioni di olio d’oliva hanno raggiunto un livello record nella prima metà del 2026, con un valore di quasi 35 milioni di dollari (31 milioni di euro), in crescita del 32% rispetto all’anno precedente.

Sebbene l’andamento della produzione abbia contribuito in parte a tale aumento, Moglia ha affermato che l’olio d’oliva cileno è sempre più riconosciuto come un prodotto di alta qualità.

Gli Stati Uniti e il Brasile sono rimasti le principali destinazioni delle esportazioni cilene, rappresentando complessivamente l’80% delle esportazioni in volume e l’82% in valore. La Spagna si è classificata al terzo posto.

«Il nostro mercato principale è il Brasile», ha dichiarato Lovazzano. «Lì, i prezzi al dettaglio dei prodotti europei sono scesi molto rapidamente all’inizio del 2026, ma siamo riusciti a recuperare una parte consistente dei nostri volumi di esportazione nella seconda metà dell’anno».

Anche Alonso Olive Oil è stata tra le aziende che hanno registrato un aumento delle esportazioni quest’anno.

«Quest’anno abbiamo aumentato le nostre esportazioni. I nostri mercati principali sono gli Stati Uniti, il Messico, il Giappone e Taiwan», ha dichiarato Reyes. «Stiamo registrando una crescita particolarmente positiva in tutti questi mercati, dove i consumatori apprezzano sempre di più gli oli di alta qualità con una consolidata reputazione internazionale».

Ha aggiunto che l’azienda non ha risentito del dazio del 12,5% imposto dagli Stati Uniti sulle esportazioni di olio d’oliva cileno a luglio.

«Finora non abbiamo riscontrato alcun impatto. Poiché operiamo nel segmento di alta gamma, i nostri consumatori sono meno sensibili al prezzo», ha affermato. «Ciononostante, la situazione attuale ci ha spinto a diversificare e a ridurre la nostra dipendenza da un unico mercato, rafforzando la nostra presenza in Europa e in Asia. Gli Stati Uniti rimangono per noi un mercato strategico, vista la nostra storia in quel Paese e il profilo dei suoi consumatori».

Anche Moglia ha convenuto sul fatto che i dazi statunitensi non abbiano influito in modo significativo sugli esportatori cileni di olio d’oliva.

«Ma ovviamente si tratta di una questione complessa per i prodotti cileni, e il governo sta lavorando per risolverla», ha affermato.

Nel frattempo, Lovazzano ha dichiarato che i dazi statunitensi hanno influito sulle esportazioni di Olivos del Sur, conferendo all’azienda un leggero vantaggio rispetto ai concorrenti europei ma mettendola in una posizione di svantaggio rispetto ai produttori di altri paesi.

«Questo ci offre l’opportunità di competere con la Spagna, il principale fornitore di olio d’oliva degli Stati Uniti», ha dichiarato. «Tuttavia, paesi come la Tunisia e il Marocco hanno ottenuto una maggiore penetrazione nel mercato grazie a dazi più bassi o addirittura pari a zero».

«Per questo motivo, sebbene gli Stati Uniti rimangano per noi un mercato molto strategico, stiamo anche cercando di rafforzare i nostri rapporti con paesi come il Canada», ha aggiunto Lovazzano.

Martínez Vasquez ha affermato che gli Stati Uniti rappresentano un mercato importante anche per Hacienda Choromba, che vende circa la metà del proprio olio d’oliva sfuso agli imbottigliatori statunitensi.

Pur concordando sul fatto che i dazi non rappresentassero un ostacolo rilevante, ha affermato che l’incertezza su potenziali aumenti o riduzioni rendeva più difficile strutturare gli accordi.

Hacienda Choromba vende l’altra metà del proprio olio d’oliva imbottigliato in Cile, dove, secondo Martínez Vasquez, una recessione tecnica, a seguito di due trimestri consecutivi di contrazione economica, ha pesato sulla spesa dei consumatori.

«Tutto è diventato molto più costoso e il costo della vita è aumentato in modo significativo», ha affermato Martínez Vasquez. «L’inflazione rimane un problema importante. Di conseguenza, il consumo di olio d’oliva – mi riferisco ai prodotti confezionati venduti al dettaglio nei supermercati – è diminuito».

«Di conseguenza, la categoria ha subito una contrazione in termini di acquisti da parte dei consumatori», ha aggiunto. «Gli stipendi delle persone semplicemente non bastano più come una volta, quindi il loro potere d’acquisto è diminuito. E quando si tratta di acquistare l’olio d’oliva, spesso la gente pensa: “Farei meglio a comprare un olio diverso da quello d’oliva, come l’olio di colza o di girasole, perché costa meno”».