L'Italia si trova ad affrontare un raccolto di olio d'oliva in calo, in un contesto caratterizzato dal calo dei prezzi e dall'aumento delle scorte

Si prevede che la produzione italiana di olio d’oliva scenda a un livello compreso tra 270.000 e 290.000 tonnellate metriche, poiché il caldo estivo riduce le rese nel Sud, mentre il calo dei prezzi e le ingenti scorte mettono sotto pressione coltivatori e frantoiani.

Si prevede che la produzione italiana di olio d’oliva subisca un calo di circa il 20% nella campagna agricola 2026/27, attestandosi tra le 270.000 e le 290.000 tonnellate metriche, poiché la minore produzione nel Sud è compensata solo in parte da una ripresa nelle regioni centrali e settentrionali.

In questo momento nelle campagne si respira un clima di apprensione. I coltivatori devono far fronte ai costi della raccolta e noi dobbiamo sperare che i prezzi rimangano remunerativi per loro. – Massimo Ragno, Monini

«La nostra indagine condotta nelle regioni italiane indica che la produzione nazionale potrebbe essere inferiore di circa il 20 per cento rispetto alla campagna appena conclusa», ha dichiarato a Olive Oil Times Massimo Ragno, responsabile del comitato e direttore acquisti di Monini.

«Un quadro veramente scientifico richiederebbe una rete nazionale di oliveti di riferimento e un monitoraggio continuo, ma non sarebbe economicamente fattibile», ha aggiunto. «Le stime derivano da indagini sul campo e da stretti contatti con olivicoltori e frantoiani nelle diverse regioni».

Nel Sud Italia, in Puglia, la regione più grande del Paese per la produzione di olio d’oliva, si prevede una produzione compresa tra 130.000 e 140.000 tonnellate. «Il suo potenziale è molto più elevato, circa 210.000 tonnellate, ma l’estate è stata molto calda e si è protratta dalla fine di maggio fino alla prima metà di settembre», ha spiegato Ragno.

«Chi ha avuto accesso all’irrigazione si trova in una situazione notevolmente migliore rispetto agli oliveti alimentati dalla pioggia», ha aggiunto, citando gli elevati costi dell’acqua e dell’energia. «Poiché i costi sono molto elevati, alcuni coltivatori hanno scelto di irrigare meno di quanto le condizioni agronomiche avrebbero suggerito».

Anche la Sicilia e la Calabria dovrebbero registrare una produzione inferiore rispetto alla campagna precedente.

«L’anno scorso il raccolto di olive in Sicilia — non la produzione di olio d’oliva — si è attestato tra le 400.000 e le 450.000 tonnellate; quest’anno prevediamo circa 350.000 tonnellate, con 320.000-330.000 tonnellate di olive in Calabria», ha affermato Ragno.

«Non si può vedere l’olio d’oliva all’interno delle olive a occhio nudo», ha scherzato, sottolineando che il tonnellaggio delle olive non si traduce direttamente nella produzione di olio.

Dopo una promettente stagione di fioritura questa primavera, il caldo prolungato ha ridotto il numero e le dimensioni dei frutti. Tuttavia, le alte temperature hanno anche contribuito a tenere a bada le malattie fungine e la mosca dell’olivo.

«Non se ne vedono quasi da nessuna parte e le olive sono molto sane», ha affermato Ragno. Anche le prime degustazioni si sono rivelate promettenti. «C’è sicuramente il potenziale per una produzione di olio d’oliva di altissima qualità».

Si prevede che le regioni centrali e settentrionali registrino una ripresa rispetto al raccolto dello scorso anno. «Per la maggior parte di quelle regioni, lo scorso anno è stato un anno di scarso raccolto, mentre in questa stagione stiamo invece osservando un’abbondante presenza di frutti sugli alberi», ha affermato Ragno, riferendosi al ciclo naturale di alternanza di produzione dell’olivo.

I risultati migliori dovrebbero compensare in parte il calo registrato nel Sud, lasciando la produzione al di sotto del livello dello scorso anno, ma probabilmente superiore ad alcune delle prime previsioni.

L’Italia sta entrando nella campagna 2026/27 con volumi considerevoli di olio d’oliva ancora in magazzino. A fine luglio, le scorte ammontavano a circa 233.000 tonnellate, in aumento rispetto alle 162.000 tonnellate dell’anno precedente, con un incremento di oltre il 40 per cento.

«Penso che potremmo arrivare a novembre con 70.000-100.000 tonnellate di olio d’oliva italiano ancora in magazzino, probabilmente intorno alle 80.000 o 90.000 tonnellate», ha affermato Ragno. «Se la nuova produzione si attesterà tra le 270.000 e le 290.000 tonnellate, si tratterà comunque di una quantità significativa di olio».

Ragno ha attribuito l’accumulo delle scorte in parte al divario di prezzo insolitamente ampio emerso durante la precedente campagna agricola tra l’olio d’oliva italiano e quello prodotto in altre parti dell’Unione Europea.

«C’è stato un momento in cui l’olio d’oliva europeo era sceso a circa 4–4,50 euro al chilogrammo, mentre quello italiano si attestava ancora tra i 7 e gli 8 euro», ha spiegato. «Quella differenza è diventata troppo ampia e ha reso difficile per molti operatori vendere l’olio d’oliva italiano».

Ragno ha sottolineato che mantenere un premio per l’olio d’oliva italiano rimane essenziale per premiare la qualità e sostenere i produttori. Tuttavia, ha avvertito che un divario di prezzo eccessivo rispetto alle origini concorrenti può indebolire la domanda.

«Abbiamo sempre sostenuto una politica basata sul valore perché solo il valore e la qualità possono proteggere il prodotto», ha affermato. «Ma quando la differenza diventa eccessiva rispetto a quanto accade sul mercato internazionale, possono sorgere problemi. Da tempo assistiamo a una contrazione dei consumi di olio d’oliva italiano, che solo di recente ha iniziato ad attenuarsi grazie al calo dei prezzi».

La correzione dei prezzi è stata sostanziale. Secondo l’Ismea, l’istituto italiano per i servizi sui mercati agricoli e alimentari, i prezzi medi all’origine dell’olio extravergine di oliva sono scesi a 4,86 euro al chilogrammo in agosto, il 49,3% in meno rispetto allo stesso mese del 2025. Alla terza settimana di settembre, l’Ismea ha riportato che i prezzi dell’olio extravergine di oliva spagnolo si attestavano a 3,67 euro al chilogrammo.

Il calo ha creato difficoltà crescenti per olivicoltori e frantoiani con l’avvicinarsi della raccolta. «Ora nelle campagne c’è un po’ di timore», ha affermato Ragno. «Gli olivicoltori devono far fronte ai costi della raccolta, e noi dobbiamo sperare che i prezzi rimangano remunerativi per loro».

«Se la resa delle olive è buona, gli operatori possono pagare di più e compensare il lavoro dei coltivatori», ha aggiunto. «Ma se le rese sono basse e l’olio d’oliva che ne deriva costa 7 o 8 euro al chilogrammo, mentre quello europeo viene venduto a prezzi molto più bassi, allora la situazione si complica».

Le associazioni italiane dei frantoiani AIFO e AFP hanno recentemente segnalato che ingenti quantità di olio d’oliva invenduto stanno immobilizzando il capitale circolante in Puglia, riducendo la liquidità a disposizione dei frantoi proprio all’inizio del nuovo raccolto.

Le associazioni hanno chiesto alle autorità regionali di consentire ai frantoi di utilizzare il valore delle loro scorte di olio d’oliva nell’ambito dello strumento a breve termine del programma «Puglia Moltiplica» per ottenere finanziamenti a breve termine.

Hanno avvertito che una liquidità insufficiente potrebbe limitare la capacità dei frantoi di acquistare le olive durante la raccolta e di pagare puntualmente gli agricoltori.

In questo contesto, il governo italiano ha chiesto alla Commissione europea di attivare la Riserva agricola dell’UE, citando la persistente pressione al ribasso sui prezzi alla produzione, l’aumento delle scorte e gli elevati costi di produzione.

Il governo ha inoltre annunciato il «Documento di Accompagnamento Elettronico Olivicolo» (DAO), un nuovo documento di tracciabilità digitale progettato per integrarsi con il sistema SIAN e il Registro Telematico dell’Olio d’Oliva.

La misura mira a rafforzare la tracciabilità e a rendere più rigorosi i controlli sui movimenti delle olive e dell’olio d’oliva. Inoltre, ridurrebbe il termine per la registrazione delle operazioni da sei a tre giorni e dovrebbe diventare operativa nella campagna agricola 2027/28.

«Orgoglio Olivicolo», un comitato di coltivatori e frantoiani che si batte per misure di sostegno più incisive, ha accolto con favore l’iniziativa come un passo avanti, ma ha affermato che continuerà le manifestazioni e altre iniziative per ottenere un maggiore sostegno pubblico al settore.

Con l’inizio della raccolta in diverse zone, i dati definitivi sulla produzione potrebbero ancora variare, in particolare se temperature più fresche e precipitazioni migliorassero le dimensioni dei frutti prima della raccolta.

«Abbiamo bisogno di un po’ di tempo più fresco e di un po’ di pioggia», ha affermato Ragno. «Se le condizioni rimangono favorevoli, c’è la possibilità di raccogliere e produrre oli di ottima qualità».