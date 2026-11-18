L’ambasciatrice degli Stati Uniti in Croazia, Nicole McGraw, si è unita agli olivicoltori dell’Istria in occasione della raccolta di quest’anno, visitando l’azienda Agrolaguna nei pressi di Poreč per conoscere la produzione di olio d’oliva della regione e le sfide che i produttori devono affrontare dopo una stagione caratterizzata da condizioni meteorologiche estreme.

Vedere da vicino l’intero processo mi ha fatto apprezzare in modo completamente nuovo la cura, la pazienza e il duro lavoro che si celano dietro ogni goccia. – Nicole McGraw, ambasciatrice degli Stati Uniti in Croazia

La McGraw, che ha viaggiato molto in tutta la Croazia da quando ha assunto il suo incarico diplomatico, ha partecipato alla raccolta insieme ai lavoratori locali, utilizzando guanti e uno scuotitore meccanico per raccogliere i frutti dagli alberi di Leccino e Picholine.

“Ho avuto il piacere di partecipare alla raccolta delle olive”, ha dichiarato McGraw. “Ho raccolto le olive e ho visto in prima persona come vengono trasformate in olio d’oliva.”

Il suo ospite è stato Josip Barišić, direttore di produzione e capo enologo di Agrolaguna, che le ha illustrato i metodi di coltivazione e lavorazione alla base degli oli d’oliva dell’azienda.

«Vedere da vicino l’intero processo mi ha fatto apprezzare in modo completamente nuovo la cura, la pazienza e il duro lavoro che si celano dietro ogni goccia», ha affermato McGraw.

La visita dell’ambasciatrice è avvenuta durante una stagione di raccolta particolarmente impegnativa, caratterizzata da una prolungata siccità estiva seguita da abbondanti piogge autunnali.

Dalla siccità estiva alle piogge autunnali

In alcune zone della regione le temperature hanno superato i 40 °C durante l’estate, mentre le condizioni di siccità sono persistite fino a quasi metà settembre.

Una siccità prolungata può limitare l’accumulo di olio nelle olive in fase di sviluppo. In condizioni di grave stress idrico, gli alberi possono produrre frutti più piccoli o perdere parte del raccolto per conservare le risorse.

Le condizioni sono cambiate bruscamente in autunno, quando le piogge persistenti hanno saturato i terreni e interrotto le operazioni di raccolta. Il terreno bagnato ha reso difficile l’accesso dei macchinari ad alcuni oliveti, costringendo i produttori a lavorare in condizioni meteorologiche sempre più imprevedibili.

Nonostante queste difficoltà, Agrolaguna ha mantenuto rese paragonabili, o leggermente superiori, a quelle registrate lo scorso anno, secondo quanto riferito da Mia Vukdragović dell’ufficio marketing di Badel.

Agrolaguna gestisce oltre 68.000 ulivi distribuiti su 226 ettari nell’Istria occidentale. Al momento della stesura del rapporto, l’azienda aveva completato più della metà della raccolta prevista, raccogliendo le olive da circa 30.000 alberi.

L’irrigazione contribuisce a proteggere la produzione

Un fattore significativo per i risultati dell’azienda è stato l’investimento nell’irrigazione.

Agrolaguna irriga circa 110 ettari di oliveti nella zona di Červar, sede di un’azienda agricola di 130 ettari che l’azienda descrive come la più grande dell’Istria.

L’acqua proviene dal bacino idrico di Mateši, un’opera infrastrutturale finanziata dalla Contea di Istria. Il sistema ha contribuito a garantire lo sviluppo dei frutti durante lunghi periodi di assenza di precipitazioni.

L’azienda ha inoltre segnalato frutti sani, con una pressione limitata da parte della mosca dell’olivo, la cui attività può essere soppressa da periodi prolungati di caldo estremo.

Agrolaguna prevede di produrre tra i 140.000 e i 160.000 litri di olio d’oliva in questa stagione.

La nuova linea di frantumazione triplica la capacità di lavorazione

Oltre all’irrigazione, l’azienda ha investito in una lavorazione più rapida per contribuire a preservare la qualità dell’olio d’oliva durante una raccolta interrotta dalla pioggia.

Quest’anno, Agrolaguna ha introdotto una linea di lavorazione completamente automatizzata nel proprio frantoio di Poreč, aumentando la capacità da 1,6 a cinque tonnellate metriche di olive all’ora.

L’impianto potenziato consente di lavorare le olive raccolte entro otto-dodici ore dalla raccolta, riducendo il tempo di attesa dei frutti prima della molitura.

Una lavorazione rapida è fondamentale per preservare la qualità dell’olio d’oliva, in particolare quando le condizioni di raccolta in presenza di pioggia aumentano il rischio di deterioramento dei frutti.

Gli oli così ottenuti si caratterizzano per gli aromi di frutta verde, la freschezza e una piacevole piccantezza, secondo quanto afferma il produttore.

Agrolaguna commercializza i propri oli extravergini di oliva con il marchio Ol Istria, tra cui oli monovarietali ottenuti dalle cultivar Picholine, Pendolino, Leccino e dalle autoctone Istarska Bjelica, Rošinjola e Črnica, nonché miscele di varietà selezionate.

Gli oli dell’azienda hanno ottenuto riconoscimenti in concorsi internazionali, tra cui il NYIOOC World Olive Oil Competition.

Ol Istria vanta inoltre la certificazione della Denominazione di Origine Protetta (DOP) Istra, che stabilisce i requisiti relativi all’origine geografica, alle varietà di olive approvate e ai metodi di produzione, tra cui temperature di lavorazione non superiori a 27 °C.

La reputazione dell’Istria in termini di qualità è cresciuta a livello internazionale, con la regione che ha ricevuto ripetuti riconoscimenti nella guida agli oli d’oliva Flos Olei.

Dopo aver visitato gli uliveti e degustato gli oli appena prodotti, la McGraw ha ringraziato i suoi ospiti per averle fatto scoprire un altro aspetto della vita agricola croata.

«Grazie ai miei meravigliosi ospiti croati di Agrolaguna Poreč per aver condiviso con me questa esperienza», ha affermato. «Più tempo trascorro in Croazia, più mi innamoro della sua gente, delle sue tradizioni, della sua cucina e dei suoi splendidi paesaggi».