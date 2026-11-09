All’interno delle comunità trappiste italiane che producono olio d’oliva e birra

Uno dei pochi frantoi attivi nell’area urbana di Roma, quello dell’Abbazia di Tre Fontane è l’unico situato nel cuore della Città Eterna. Gestito dalla comunità trappista che vi risiede, il frantoio fa parte della tenuta dell’abbazia, che produce olio extravergine di oliva, miele e le uniche birre trappiste d’Italia, tra cui una aromatizzata con le foglie degli ulivi della tenuta.

I Trappisti prendono il nome dall’Abbazia di Notre-Dame de la Trappe a Soligny, in Francia. Sono un ramo dell’Ordine Cistercense, fondato dai monaci benedettini nel 1098.

La nostra giornata è strutturata attorno all’Ufficio Divino, il ciclo di preghiere che scandisce le ore del giorno e della notte, oltre che ai periodi di lavoro manuale. – Suor Daniela, Abbazia di Tre Fontane

Da secoli, la Regola di San Benedetto guida la vita quotidiana nelle comunità trappiste, prescrivendo lo studio e il lavoro manuale insieme alla preghiera come mezzi di autosostentamento. Il capitolo 48 recita: «Otiositas inimica est animæ, et ideo certis temporibus occupari debent fratres in labore manuum, certis iterum horis in lectione divina […] vere monachi sunt, si labore manuum suarum vivunt». («L’ozio è nemico dell’anima; pertanto, i fratelli [e le sorelle] devono dedicarsi al lavoro manuale in determinati momenti e alla lettura divina in altre ore fisse […] sono veri monaci [e monache] se vivono del lavoro delle proprie mani.»)

La vendita dei prodotti realizzati dalle comunità trappiste dell’Abbazia di Tre Fontane e del Monastero di Valserena contribuisce al sostentamento dei monasteri e al sostegno di iniziative caritative. (Foto del Monastero di Valserena)

Nel corso dei secoli, questo impegno verso il lavoro e l’autosufficienza ha portato le comunità monastiche trappiste di tutto il mondo a specializzarsi in una vasta gamma di attività agricole, adattandosi alle condizioni e alle colture locali. La vendita dei prodotti così ottenuti contribuisce al sostentamento dei monasteri e al sostegno di iniziative caritative.

In Italia, l’Abbazia di Tre Fontane a Roma, nel Lazio, e il Monastero di Valserena a Guardistallo, vicino a Pisa, in Toscana, producono olio extravergine di oliva dagli uliveti delle loro tenute.

Grazie al permesso di visitare la comunità di clausura, Olive Oil Times ha incontrato suor Daniela, che ci ha accolti nel cortile d’ingresso dell’Abbazia di Tre Fontane prima di accompagnarci in visita al frantoio e all’oliveto.

«La nostra giornata è strutturata attorno all’Ufficio Divino, il ciclo di preghiere che scandisce le ore del giorno e della notte, oltre che ai periodi di lavoro manuale», ha spiegato. «Svolgiamo lavori agricoli tutto l’anno, comprese tutte le fasi della produzione dell’olio d’oliva, dalla potatura alla raccolta».

La vita quotidiana dei monaci e delle monache trappisti è guidata dalla Regola di San Benedetto, che, oltre alla preghiera, prescrive lo studio e il lavoro manuale. (Foto del Monastero di Valserena)

Suor Daniela ha spiegato che la giornata inizia alle 3:30 del mattino con la Veglia, la prima preghiera dell’Ufficio Divino, celebrata durante la notte. Seguono le Lodi alle 6:45 del mattino, dopo le quali la comunità partecipa alla Messa prima di riunirsi per la Terza alle 8:30, la Sesta a mezzogiorno, la Nona alle 15:00, i Vespri alle 18:00 e la Compieta alle 20:00.

Ogni giorno è riservato anche un momento alla Lectio Divina, la pratica della lettura meditativa e della contemplazione della Sacra Scrittura.

«Sebbene siamo noi a pregare, agiamo come voce di tutta l’umanità davanti a Dio», ha affermato suor Daniela. «Durante le nostre preghiere, proclamiamo i Salmi, che abbracciano l’esperienza umana in tutta la sua universalità e si rivolgono a tutte le persone, indipendentemente dal loro credo o dal loro background. Quando si recitano queste parole, è come se si riscoprisse non solo la propria umanità, ma l’umanità condivisa da tutte le persone sulla terra».

I momenti di contemplazione e di studio sono integrati da almeno cinque ore di lavoro al giorno, secondo la Regola di San Benedetto.

Il frantoio e gli uliveti si estendono lungo il complesso monastico e le sue tre chiese: l’Abbazia dei Santi Vincenzo e Anastasio, Santa Maria Scala Cœli e la Chiesa del Martirio di San Paolo.

Durante la nostra visita, il frantoio era in piena attività. Mentre ci avvicinavamo alla struttura attraverso un passaggio laterale, il silenzio che pervadeva i cortili dell’abbazia lasciava gradualmente il posto al battito ritmico dei macchinari. Due tecnici stavano lavorando le olive raccolte quella stessa mattina.

«Mentre l’abbazia e il suo oliveto vantano una lunga storia, il frantoio è stato installato circa 20 anni fa», ha spiegato Stefano Bivone, responsabile delle operazioni di frantumazione. «È dotato di una linea di estrazione Pieralisi che ci permette di raggiungere lo standard qualitativo a cui aspiriamo. Per dedicare la massima cura al nostro olio, lavoriamo le olive per conto terzi solo il sabato e la domenica. Inoltre, il nostro prodotto è biologico, il che richiede un livello di attenzione ancora maggiore».

Le comunità trappiste integrano la preghiera e lo studio con diverse ore di lavoro al giorno, secondo la Regola di San Benedetto. (Foto del Monastero di Valserena)

Suor Daniela ci ha poi accompagnati all’oliveto, che ospita circa 4.000 ulivi, principalmente delle varietà Leccino e Frantoio, insieme ad antiche cultivar autoctone come la Corsica.

Il boschetto è circondato da imponenti eucalipti secolari. Le loro foglie vengono raccolte e inviate a un laboratorio, dove vengono utilizzate per produrre un liquore secondo un’antica ricetta conservata dall’abbazia.

«Il liquore viene infatti utilizzato a scopo medicinale, poiché è noto per i suoi effetti lenitivi sulla gola», ha spiegato suor Daniela. «Gli eucalipti sono una caratteristica distintiva dell’Abbazia di Tre Fontane. Secoli fa, questa zona era una palude dove la malaria rappresentava un rischio, e furono piantati per migliorare le condizioni igienico-sanitarie dell’area».

Nello stesso periodo, anche il Monastero di Valserena procede alla raccolta delle olive: le suore che vi risiedono si prendono cura di un uliveto di 6,5 ettari con circa 1.030 alberi, la maggior parte dei quali è antecedente alla costruzione del monastero. I 200 alberi più giovani sono stati piantati nel 2021.

Il monastero utilizza cultivar tradizionali toscane, tra cui Leccino, Frantoio, Moraiolo e Lazzero, per produrre olio extravergine di oliva e una gamma di prodotti a base di olio d’oliva, compresi i cosmetici.

All’Abbazia di Tre Fontane, la raccolta proseguirà per tutto il mese di novembre. Le foglie raccolte di recente nella tenuta conferiscono il loro aroma a Tertia, una delle tre birre prodotte in un’area dedicata del complesso monastico, insieme a Scala Coeli e Tripel. Insieme, costituiscono le uniche birre trappiste d’Italia e recano il sigillo «Autentico Prodotto Trappista».

«Le birre trappiste sono prodotte secondo rigorosi criteri stabiliti dall’Associazione Internazionale Trappista», ha spiegato frate Pietro mentre supervisionava uno degli ultimi lotti di produzione dell’anno. «Il mio ruolo è quello di supervisionare il processo, garantendo il rispetto dei tre requisiti fondamentali che la birra trappista deve soddisfare».

Secondo i criteri stabiliti dall’Associazione Internazionale Trappista, il birrificio deve trovarsi all’interno o nelle immediate vicinanze dell’abbazia; la produzione deve avvenire sotto la supervisione dei monaci; e i proventi devono essere utilizzati per sostenere la comunità monastica, l’Ordine Trappista, progetti di sviluppo e cause benefiche, senza alcun fine di arricchimento personale o di lucro commerciale.

«Oltre a supervisionare la produzione, collaboro con gli altri fratelli nelle fasi finali del processo, tra cui l’etichettatura, l’imballaggio e la spedizione», ha spiegato fratello Pietro.

“Trappista” non è uno stile specifico di birra, ma una denominazione legata all’origine della birra e alla produzione monastica. Le birre trappiste sono tradizionalmente caratterizzate da un corpo pieno, una gradazione alcolica relativamente elevata e note fruttate o speziate. Molte subiscono una fermentazione secondaria in bottiglia. Oggi, meno di una dozzina di monasteri in tutto il mondo producono autentica birra trappista.

Anche le altre birre dell’abbazia incorporano ingredienti botanici distintivi: la Scala Coeli è aromatizzata con scorza d’arancia, mentre la Tripel viene prodotta con foglie di eucalipto provenienti dalla tenuta.

Le comunità trappiste dell’Abbazia di Tre Fontane a Roma e del Monastero di Valserena a Guardistallo partecipano a ogni fase della produzione dell’olio d’oliva, dalla potatura alla raccolta. (Foto del Monastero di Valserena)

«Le foglie di olivo vengono selezionate con cura e ripulite da eventuali rametti», ha spiegato Claudio Conti, il mastro birraio che affianca la comunità nella produzione della birra. «Ne utilizziamo un chilogrammo ogni 1.400 litri di mosto, aggiungendole durante gli ultimi 10-15 minuti di bollitura e lasciandole in infusione affinché i loro componenti aromatici si diffondano nella birra. La Tertia è una birra in stile inglese ad alta fermentazione, prodotta con malto Pilsner, luppolo europeo di alta qualità e zucchero per la fermentazione secondaria in bottiglia».

Al termine della nostra visita, mentre lasciavamo la quiete dell’abbazia per tornare al trambusto della città, suor Daniela e fratello Pietro avevano ancora alcuni compiti da portare a termine prima di tornare nella chiesa del monastero per le preghiere che avrebbero concluso un’altra giornata di lavoro e contemplazione.