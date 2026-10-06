地中海式食事は、成人ニキビの有病率の低下と関連している

英国で行われた大規模な研究によると、地中海式食事法をより厳格に実践している成人は、ニキビができる可能性が低いことが判明した。なお、男女間で顕著な違いが見られた。

キングス・カレッジ・ロンドンの研究者らが主導した研究によると、健康的な脂肪、果物、野菜、全粒穀物を豊富に含む地中海式食事法を厳格に実践している成人は、ニキビができる可能性が低いという。

研究者らは、UKバイオバンクのデータを分析し、成人の全体的な食事の質とニキビとの関連性を調査した。この分野は、思春期のニキビに比べてこれまであまり注目されてこなかった。

ニキビは一般的な炎症性皮膚疾患であり、特に思春期に多く見られるが、成人期にも持続したり発症したりすることがある。これまでの研究は主に若年層を対象とし、牛乳や高グリセミック指数の食品など、個々の食品が及ぼす潜在的な影響に焦点を当ててきた。

本研究では、37歳から73歳までの228,757人の参加者のデータを分析した。研究チームは、リンクされた医療記録を用いて、参加者を「現在にきびがある」「にきびの既往歴がある」「にきびの既往歴がない」の3つのカテゴリーに分類した。

また、参加者は食事に関するアンケートや食事リコール調査にも回答した。研究者らは、ニキビの有病率と全体的な食事の質を比較し、個々の食品群および乳製品に関する二次分析を行った。

その結果、食事の質が高いほど、成人ニキビの有病率が低いという関連性が示された。地中海式食事に近いかたちで食事を摂っている参加者は、概してニキビの有病率が低かった。

この関連性は、男性とは食事パターンが著しく異なっていた女性の間で特に顕著であった。植物性食品をより多く摂取した女性ほど、にきびの有病率が低かった。

男性においては、動物性食品、特に肉の摂取量が多く、炭水化物の摂取量が少ない食事は、ニキビの有病率の上昇と関連していた。一方、加熱調理した野菜、ヨーグルト、チーズの摂取量が多いほど、ニキビの有病率は低かった。

また、研究者らは、乳製品の種類によって相反する関連性を確認した。脱脂乳や乳製品ベースのデザートはニキビの有病率の上昇と関連していたのに対し、ヨーグルトやチーズは有病率の低下と関連していた。

また、男性においては、豚肉の摂取もニキビの有病率の上昇と関連していた。

全体として、これらの知見は、食事の質が成人ニキビの一因となり得ること、また食品摂取とニキビの発症との関連性が男女で異なる可能性があることを示唆している。

ただし、本研究は観察研究であるため、これらの結果は関連性を示しているに過ぎず、特定の食品や食事パターンがニキビを引き起こす、あるいは予防することを立証するものではない。

筆頭著者であるキングス・カレッジ・ロンドンの博士課程学生、ボーチェン・リー氏は、男女間で観察された違いが、最終的には研究者がより個別化された食事指導を開発する一助となる可能性があると述べた。

また、リー氏は、ヨーグルトやチーズなどの発酵乳製品と、スキムミルクや乳製品ベースのデザートなどの製品との間に、対照的な関連性が認められた点を強調した。研究者らは、異なる乳製品が肌の健康にどのような影響を与えるかを解明するには、さらなる調査が必要であると述べた。

共著者のウェンディ・ホール氏は、ニキビのある参加者は全体的に食事の健康度が低い傾向にあると付け加え、個々の食品にのみ焦点を当てるのではなく、全体的な食事パターンが重要である可能性を強調した。

研究者らは、食事の改善がニキビの予防や症状の軽減に役立つかどうか、また性別に応じた食事の推奨が将来的にこの症状の管理に役割を果たす可能性があるかどうかを明らかにするためには、さらなる研究が必要であると述べた。