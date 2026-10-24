高温と水ストレスにより、チリのオリーブの収穫量が減少

チリでは2026年、オリーブオイルの生産量が16,600メートルトンとなり、前年比17％減となった。これは、天候不順やオリーブ栽培面積の縮小が生産に悪影響を及ぼしたためである。

業界団体「ChileOliva」のデータによると、困難を極めた2026年の収穫期において、チリのオリーブオイル生産量は17％減の16,600メートルトンとなった。

この減少は、過去6シーズンにわたる生産量の変動傾向を反映しており、生産量は2万トン以上と1万5,000～1万6,500トンの間を行き来している。

チリのオリーブ栽培面積は減少を続けており、2018年の2万2,000ヘクタール以上から、現在は約1万9,700ヘクタールとなっている。これは主に、水不足や気候変動により、新規プロジェクトの展開が困難になっていることが原因である。 – ホセ・マヌエル・レイエス、アロンソ・オリーブオイル 営業部長

ChileOlivaのデータによると、過去5年間の年間平均生産量は17,820トンで、それ以前の5年間の21,700トンから減少している。

チリオリバのガブリエラ・モグリア総支配人によると、今年の生産量減少は主に気候要因によるものであり、地域によって影響の度合いに差があったという。

「チリ北部では生産量の大幅な減少が記録され、気候分析の結果、冬の低温時間の蓄積量が中程度から低かったことが明らかになりました」と、彼女は『Olive Oil Times』に語った。「この状況により、オリーブの木が生理的要件を満たす能力が制限され、灌漑用水の供給不足によってこの問題はさらに深刻化しました。」

低温時間の不足と水資源の制約が最も深刻だったのは、サンティアゴの北約400キロメートルに位置し、国内のオリーブ農園の16％を占めるコキンボ地域だった。

「さらに南の中部・南部チリの他の地域では、生産量の減少幅は小さく、これは冬期や樹木が活発に成長していた時期に発生した熱ストレスの影響によるものと見られています」とモグリア氏は付け加えた。

チリ最大のオリーブオイル生産会社「オリボス・デル・スル」のマーケティング責任者、クラウディオ・ロヴァッツァーノ氏は、「夏の非常に高い気温や収穫期の霜」といった「厳しい気象条件」にもかかわらず、同社は2026年に生産量を28％増加させたと述べた。

気候条件に加え、同氏はコキンボ地方での生産量減少について、同地域の多くのオリーブ園が、オリーブの木が持つ自然な隔年結実サイクルの「不作年」に入ったことが原因であると指摘した。

オヒギンス地方で数々の賞を受賞している「アロンソ・オリーブオイル」の営業部長、ホセ・マヌエル・レイエス氏は、同社の2026年のオリーブオイル生産量が2025年より7.6％減少したと述べた。

「果実の着果数が減少したのは、主に開花期の気候条件によるものです」と同氏は語った。「さらに、生産量が極めて高かった2025年のシーズンに続き、今年は収穫量が少ない年になるとすでに予想していました。この減少を相殺できたのは、搾油率が向上したためです。油分含有量の高い、より高品質な果実を得ることができました。」

レイエス氏は、2025年の「例外的な年」に続いて生産量の減少はある程度予想されていたと語った。また、チリの生産量が長期的に減少している要因の一つとして、生産可能なオリーブ園の面積が縮小していることを挙げた。

「チリのオリーブ栽培面積は減少を続けており、2018年の2万2000ヘクタール以上から、現在は約1万9700ヘクタールとなっている」と同氏は述べた。「これは主に、水不足と気候変動によるもので、新たなプロジェクトの展開を困難にしている」

レイエス氏は、水不足と気候変動の激化が、チリのオリーブオイル業界が直面する最も重大な課題であり続けていると指摘した。

「これに加え、特に人件費やエネルギーコストの上昇、そして貿易環境の複雑化も状況をさらに悪化させている」と同氏は語った。「こうした状況下において、チリが世界市場で競争力を維持するためには、効率化と品質重視が鍵となると考えている」

モグリア氏も同様の懸念を共有し、気候変動の変動性を生産者が直面する最大の課題として挙げた。

「最大の課題は、気候変動の中で生産性を維持することでした。気候変動は作柄に直接影響し、1ヘクタールあたりの果実収量が減少しました」と彼女は述べた。「この問題に対処するには、気温（低温時間、霜、熱ストレス）や降水量を監視し、効果的な灌漑戦略を実施し、品質と収量の基準に基づいて収穫計画を立てることが不可欠です。」

しかし、すべての生産者が減産を報告したわけではない。サンティアゴ近郊の首都圏に位置するハシエンダ・チョロンバの営業部長、ビエラ・マルティネス・バスケス氏は、同社の収穫は「比較的平常通り」だったと述べた。

「生産量の減少は見られませんでした」と彼女は語った。「来シーズンは、特に気温の低い一部の地域において、オリーブの収穫量が若干減少すると予想しています。しかし、生産量の面では、今シーズンは当社にとって良いシーズンでした。」

マルティネス・バスケス氏も、新たなオリーブの植樹が行われていないことが、チリのオリーブオイル生産量の長期的な減少の一因となっている点には同意した。しかし、ハシエンダ・チョロンバ社は年末までにさらに100ヘクタールのオリーブを植樹する計画だと彼女は述べた。

「総面積を700ヘクタールにするため、約100ヘクタールを植樹する予定です」と彼女は語った。「拡大はしていますが、それはクルミの木を一部伐採し、その場所にオリーブの木を植えるためです。」

生産量の減少にもかかわらず、チリオリバ（ChileOliva）の報告によると、2026年上半期のオリーブオイル輸出額は前年比32％増の約3,500万ドル（3,100万ユーロ）に達し、過去最高を記録した。

生産動向が伸びの一因となった一方で、モグリア氏は、チリ産オリーブオイルが高品質な製品としてますます認知されつつあると述べた。

米国とブラジルは引き続きチリの主要な輸出先であり、輸出量の80％、輸出額の82％を占めた。スペインは3位だった。

「当社の主要市場はブラジルです」とロヴァッツァーノ氏は語った。「同国では2026年初頭に欧州産製品の小売価格が急落しましたが、同年下半期には輸出量の大部分を回復させることができました。」

アロンソ・オリーブオイル社も、今年輸出が増加したと報告した企業のひとつだ。

「今年は輸出を拡大しました。当社の主要市場は米国、メキシコ、日本、台湾です」とレイエス氏は語った。「これらの市場すべてで特に好調な成長が見られ、消費者は国際的に定評のあるプレミアムオイルをますます重視するようになっています。」

同氏はさらに、7月に米国がチリ産オリーブオイルの輸出に対して課した12.5％の関税の影響は受けていないと付け加えた。

「現時点では、何の影響も見ていません。当社はプレミアムセグメントで事業を展開しているため、消費者の価格への敏感度は比較的低いのです」と同氏は語った。 「とはいえ、現在の状況を踏まえ、欧州やアジアでの存在感を強化することで、事業多角化を図り、単一市場への依存度を低減するよう努めています。米国については、これまでの実績や消費者の特性を考慮すると、依然として当社にとって戦略的な市場です」

モグリア氏も、米国の関税がチリのオリーブオイル輸出業者に大きな影響を与えていないという点に同意した。

「しかしもちろん、チリ産品にとっては複雑な問題であり、政府もその解決に取り組んでいる」と彼女は述べた。

一方、ロヴァッツァーノ氏は、米国の関税が「オリボス・デル・スル」社の輸出に影響を与えており、欧州の競合他社に対してはわずかな優位性をもたらしたものの、他の国の生産者に対しては不利な立場に追い込まれたと述べた。

「これにより、米国へのオリーブオイルの主要供給国であるスペインと競争する機会が得られた」と同氏は語った。「しかし、チュニジアやモロッコなどの国々は、関税の引き下げや、さらには無関税措置のおかげで、市場でのシェアを拡大している」

「このため、米国は依然として当社にとって極めて戦略的な市場ではあるものの、カナダなどの国々との関係強化も模索している」とロヴァッツァーノ氏は付け加えた。

マルティネス・バスケス氏は、オリーブオイルの約半分を米国のボトラーにバルクで販売しているハシエンダ・チョロンバにとっても、米国は重要な市場であると述べた。

彼女は、関税が大きな障害ではないという点には同意したものの、関税が引き上げられるか引き下げられるかという不確実性により、取引の条件をまとめるのが難しくなっていると述べた。

ハシエンダ・チョロンバは、残りの半分のオリーブオイルをチリ国内で瓶詰めして販売しているが、マルティネス・バスケス氏によると、チリでは2四半期連続の経済縮小に続く「技術的景気後退」が、個人消費の足かせとなっているという。

「あらゆるものが以前よりはるかに高くなり、生活費も大幅に上昇しました」とマルティネス・バスケス氏は語った。「インフレは依然として大きな問題です。その結果、オリーブオイルの消費量――具体的にはスーパーマーケットで販売されるパッケージ化された小売製品のことですが――は減少しています。」

「その結果、消費者が店頭で購入する量という点で、このカテゴリーは縮小しています」と彼女は付け加えた。 「人々の給料は以前ほど長く持たなくなったため、購買力が低下しています。そしてオリーブオイルを買う際、人々はしばしば『オリーブオイルではなく、キャノーラ油やひまわり油のような、もっと安い油を買ったほうが得だ』と考えてしまうのです」