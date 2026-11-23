畜産・農業・水産省のデータによると、2026年のウルグアイのオリーブオイル生産量は2年連続で増加し、1,300メートルトンに達した。

2026年の収穫量は、2025年の1,273トンや2024年の614トンを上回ったものの、生産量は過去5年間の平均を10％下回った。

全国の生産者は、エルニーニョ現象の到来による恩恵を受けた。これにより、2023年と2024年の長期にわたる干ばつによって引き起こされた深刻な水不足が緩和された。こうした状況が、2024年の収穫量が過去最低水準となる一因となっていた。

2026年の収穫に先立つ豊富な冬の降雨と、それに続く晴れて乾燥した夏が相まって、全国で良好な着果が得られた。多くの生産者からは、平均を上回る搾油率も報告されている。

同省によると、オリーブオイル生産用に1,100万キログラム以上、生食用オリーブ用にさらに6,065キログラムのオリーブが収穫された。同省が調査した33の搾油所からの自己申告データによると、平均油収率は11.7％であった。

同省のデータは、国内市場が比較的堅調であることを示唆しており、生産者によると、オリーブオイルの64％をウルグアイ国内で販売し、さらに20％を輸出したという。

ウルグアイ産オリーブオイルの主要な輸出先は、引き続きブラジル、スペイン、米国であり、近隣のアルゼンチンにも少量が出荷された。

生産量と輸出量の増加にもかかわらず、ウルグアイは依然としてオリーブオイルの純輸入国である。スペイン対外貿易研究所（ICEX）の最近の報告書は、同国をスペインのオリーブオイル輸出業者にとっての戦略的市場として位置づけている。

ICEXによると、2025年にウルグアイは2,200トンのオリーブオイル（1,160万ドル＝1,060万ユーロ相当）を輸入したのに対し、輸出量は285トン（120万ドル＝110万ユーロ相当）にとどまった。

同研究所によると、オリーブオイルの消費量は近年増加しており、1人当たり0.5リットルに達している。2025年、ウルグアイへのオリーブオイルの主要供給国はスペインで、次いでアルゼンチン、イタリアが続いた。

「健康への関心の高まりや高品質な製品への嗜好により、エクストラバージンオリーブオイルの注目度が高まっている」とICEXは記している。「オリーブオイルは依然として高級品のイメージを維持しているが、中価格帯セグメントの成長により、より幅広い層での消費が促進されている。」

スペインの輸出業者はウルグアイに「大きな成長の可能性」を見出している一方、一部の現地生産者は、輸入の増加が国内産業を弱体化させるのではないかと懸念している。

生産者らは『Olive Oil Times』に対し、収穫量の変動リスクを回避し、スーパーマーケットとの厳しい供給契約を満たすため、オリーブオイルを輸入するウルグアイ企業がますます増えていると語った。

また、一部の生産者や業界関係者は、ウルグアイ企業が輸入したオリーブオイルを瓶詰めし、「ウルグアイ産」と表示していることについて、非公式に懸念を表明している。

生産者によると、ボトルや植物防疫剤、その他の投入資材のコストが上昇し続けているにもかかわらず、こうした傾向がウルグアイ産オリーブオイルの価格を比較的安定させているという。政府のデータによると、年初来の総合インフレ率は4.82％上昇しており、これもさらなる圧力となっている。

同省によると、ウルグアイ産オリーブオイルの税抜き平均卸売価格は388ウルグアイ・ペソ（8.77ユーロ）に達し、平均小売価格は1リットルあたり478.6ペソ（10.80ユーロ）であった。

現地生産者にとっての競争上の優位性の一つは、欧州連合（EU）からのオリーブオイル輸入に課される8.4％の関税である。

しかし、ウルグアイが4カ国の加盟国の一つであるメルコスールと欧州連合（EU）との自由貿易協定が発効すれば、この関税は今後10年間で段階的に撤廃される予定だ。

「種子油からオリーブオイルに切り替える消費者を取り込むことには、大きな成長の可能性がある」とICEXは記している。「EU・メルコスール協定により、欧州産オリーブオイルの競争力は徐々に高まっていくだろう」。

「特に若い消費者層において、エクストラバージンオリーブオイル、有機製品、革新的なパッケージ形態に対する需要の機会が拡大している」と、同報告書は結論づけている。