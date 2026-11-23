カパルビオのガラヴィッキオの丘へと続く道を登っていくと、緑の茂みの中から堂々とした猛禽類が現れ、私たちの進む道を横切って滑空し、近くのオリーブの木の枝に止まりました。 私たちは、マレンマ地方の豊かな野生生物の証であるその猛禽類をしばらく眺めてから、サンタ・アンジェリカの敷地へと向かい続けました。

トスカーナへの愛と、私たちの美しいオリーブ農場から始まったこの旅は、想像していた以上にはるかに意義深いものへと変わりました。 ――ローラ・ミラー、サンタンジェリカ

アイルランドのダブリン出身のローラとエド・ミラー夫妻は、昨年の夏、ここにイタリアでの拠点を構えました。ここはトスカーナ最南端の地で、なだらかな田園地帯が海岸へと続いており、サンタンジェリカからはその風景を堪能できる絶好の眺望が広がっています。 敷地に到着すると、明るい秋の日差しがパノラマを一層際立たせていました。右側にはカパルビオの城壁に囲まれた歴史的中心部が頂上にそびえる丘が、左側にはティレニア海へと突き出たモンテ・アルジェンタリオの岬が広がっていました。

私たちの目の前に広がる、900本のフラントイオ、レッチーノ、モライオーロ、ペンドリーノのオリーブの木々からなるオリーブ園は、まるでこの風景を包み込むかのようであり、その伝統的な配置は土地の起伏に沿って整えられています。 オリーブは最先端の施設で搾油され、野生のハーブ、草、アザミ、アーティチョークの鮮やかな香りを併せ持つ、エレガントなブレンドオイルが生み出される。

「私たちがこの地域を初めて訪れたのは約20年前のことですが、その自然の美しさと素朴な魅力にすぐに魅了されました」とローラは振り返る。「当時は近くの海辺の町、ポルト・エルコーレに滞在していたのですが、周辺を探索し始めたところ、この地域そのもの、その食、そして人々にすっかり心を奪われてしまったのです。」

企業弁護士としてのキャリアを引退した後、エドは、経済学とマーケティングのバックグラウンドを持つローラと意見が一致し、人生の新たな章を歩むのに最適な場所であるこのトスカーナの片隅で、もっと多くの時間を過ごす時が来たと確信しました。この地所を取得した後、二人はそこに付属していたオリーブ園の手入れをすることになりました。

「ここに来るまで、オリーブの木を育てることなど考えたこともありませんでした。しかし、15年前に植えられたものの、生産を目的とした管理が一度も行われていなかったこの果樹園を再生するという挑戦を、私たちは喜んで受け入れたのです」とローラは語った。 「この農園の名前は、前所有者の妻であるアンジェリカに由来しています。彼女の名前を農園の歴史の一部として残すというアイデアが、私たちにはとても気に入りました。オリーブ園での作業に深く関わるようになるにつれ、高品質なエクストラバージンオリーブオイルを生産するという決断は、自然と生まれました。」

事業開始当初、ミラー夫妻は経験豊富な専門家の力を借りつつ、品質重視のオリーブ栽培を自分たちだけで行うために必要な知識と技術を徐々に身につけていきました。

最初の試験収穫の結果は非常に有望だったため、彼らは最終的に自社ブランドを立ち上げることを決断しました。NYIOOCワールド・オリーブオイル・コンペティションでのデビュー戦で、「サン・アンジェリカ」は金賞を受賞し、ミラー夫妻が目指していた品質の高さが早い段階で認められました。

生涯にわたり芸術に情熱を注いできたローラとエドは、自分たちのエクストラバージンオリーブオイルのために、特注のデザインラベルを作成することを選びました。そのラベルには、アイルランドの現代アーティスト、アル・メイザーの作品が採用されています。彼の絵画のいくつかは、夫妻の個人コレクションにも収められています。

ローラとエド・ミラー夫妻は、「サンタンジェリカ」の売上の一部を、ラベルに作品が採用されているアイルランド人アーティスト、メイザー氏と共通の理念を掲げる慈善団体に寄付している。（写真提供：サンタンジェリカ）

「プロジェクト開始以来、3回の収穫のそれぞれが、メイザーによる異なる作品で表現されてきました」とエドは説明した。「彼は著名なストリートアーティストであり、そのインスタレーションやプロジェクトは都市の景観そのものですが、彼の作品を特徴づける色彩や独特なグラフィックスタイルは、この地の自然の美しさを反映しているようです。」

「彼の絵画は、この地で私たちが目にする、大地、海、そして空のすべてを映し出しています」とエドは指摘した。「彼の芸術が放つ鮮やかさは、私たちを取り巻く自然の要素や、私たちのオリーブオイルが持つ生き生きとした個性と真に共鳴し、果樹園での作業の喜びを表現しています。」

収穫のたびにマザーによる異なる作品が採用されるため、どのエディションも唯一無二のものであり、このオリーブオイルを使う人々に、農場生活の真髄を捉えたアート作品を楽しんでもらえるようになっています。

ローラとエドは、ラベルにこれらの作品を採用することで、一本一本のボトルを芸術作品に変えたいと説明した。何よりも、それは彼らの人生において常に重要な役割を果たしてきた芸術を支援する彼らの方法なのだ。

彼らの起業家精神の根底にある倫理的コミットメントを反映し、ミラー夫妻は「サンタ・アンジェリカ」の売上の一部を、マザー氏と共通の理念を掲げる慈善団体に寄付しています。

芸術界とのもう一つのつながりは、丘のふもとにあります。 1979年から2002年にかけてフランス系アメリカ人アーティスト、ニキ・ド・サンファルによって創られた彫刻公園「タロット・ガーデン」は、鉄とコンクリートの構造体が鏡や陶器のモザイクで覆われた巨大な彫刻群からなる、唯一無二の芸術作品です。

このプロジェクトに関する著書の中で、ド・サン・ファルは、バルセロナにあるアントニ・ガウディのグエル公園からインスピレーションを得たと述べています。「いつか、私も喜びの庭を造るだろうとわかっていました。楽園の小さな一角を。 人間と自然の出会い」と彼女は記し、トスカーナのマレンマ地方のこの一角で見出した喜びを表現した。

この地所への訪問が終わりに近づく頃、農場のスタッフ2人が、出荷用のオリーブオイルの瓶詰めを丁寧に梱包していた。それらはアイルランドへ向かう予定で、現地では選りすぐりの高級レストランのメニューに「サンタ・アンジェリカ」が取り上げられている。

ミラー夫妻の子供たち、ヘリーとジェシーもアイルランドで学んでいる。エドとローラによると、二人はトスカーナでの両親のプロジェクトを大いに支持しており、大学の休暇中はできる限りこの地に戻ってくるという。

「息子も娘もこの場所が大好きで、私たちの新しい事業についてもっと知りたいという興味をますます強めています」とエドは語った。「この仕事は以前の仕事とは大きく異なり、同じくらいハードですが、常に屋外で新鮮な空気を楽しみ、アクティブに過ごせるので、ずっと健康的なライフスタイルだと思います。」

サンタンジェリカ・エステートからは、中世の村カパルビオからモンテ・アルジェンタリオ岬、そしてティレニア海に至るまで、広大な景色を一望できる。愛犬のロッコは、新鮮な空気と手つかずの自然を満喫しながら、自由に駆け回っている。（写真提供：サンタンジェリカ）

現在、エドは農園の農業運営と生産工程を統括し、ローラは会社の広報とマーケティングを担当している。

「エドと私は、人生にこのような変化をもたらすことができたことを、本当に幸運に感じています」と彼女は語った。「トスカーナへの愛と、私たちの美しいオリーブ農園から始まったこの生活は、想像していた以上にはるかに意義深いものになりました。 この道のりで私たちは多くのことを学びました。自然と向き合い、オリーブの木を育て、心から誇りに思えるオリーブオイルを生産することには、何とも言えない特別な価値があります。収穫のたびに新たな課題はありますが、それと同じくらい大きな満足感も得られます。」

「マザー社とのコラボレーションを通じて、サンタンジェリカにアートを呼び込んだことは、この旅をさらに特別なものにし、私たちのアイルランドのルーツとここイタリアでの生活を結びつけてくれました」とローラは付け加えた。「また、私たちが心から大切に思う慈善団体や活動を支援することで、社会に恩返しができる立場にあることも、大変幸運に感じています。何よりも、私たちは感謝の気持ちでいっぱいです。 私たちの小さなトスカーナの土地が、これほど多くの扉を開き、これほど多くの素晴らしい人々との出会いを与え、私たちの生活の中でこれほど重要な一部になるとは、夢にも思いませんでした。大変な努力の連続でしたが、この経験は何物にも代えがたいものです。」