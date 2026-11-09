オリーブオイルとビールを生産するイタリアのトラピスト修道会コミュニティの内部

ローマ市内で操業している数少ないオリーブ搾油所のひとつであるトレ・フォンターネ修道院の搾油所は、「永遠の都」の中心部にある唯一の搾油所です。 トラピスト修道会が運営しているこの搾油所は、修道院の敷地内にあり、エクストラバージンオリーブオイルやハチミツ、そして敷地内のオリーブの木の葉で風味付けされたものを含む、イタリアで唯一のトラピストビールを生産しています。

トラピスト修道会の名は、フランス・ソリニーのノートルダム・ド・ラ・トラップ修道院に由来しています。彼らは、1098年にベネディクト会修道士によって設立されたシトー会の一派です。

「私たちの一日は、昼夜を区切る祈りのサイクルである『聖務日課』と、肉体労働の時間を中心に構成されています。」 ――トレ・フォンターネ修道院、ダニエラ修道女

何世紀にもわたり、『聖ベネディクトの規則』はトラピスト共同体の日常生活を導いてきました。この規則は、自給自足の手段として、祈りと並んで学問と肉体労働を定めています。 第48章には次のように記されています。「怠惰は魂の敵である。それゆえ、兄弟たちは定められた時間には手作業に従事し、また定められた時間には聖書の読解に励まなければならない[…]自らの手作業によって生計を立てる者こそ、真の修道士である。」 （「怠惰は魂の敵である。それゆえ、兄弟たち［および姉妹たち］は、定められた時間には手作業に従事し、また他の定められた時間には聖書の読解に専念すべきである[…] 自らの手による労働で生計を立てている者こそ、真の修道士［および修道女］である。」）

トレ・フォンターネ修道院およびヴァルセレナ修道院のトラピスト修道会が製造した製品の販売は、修道院の維持と慈善活動の支援に役立っている。（写真提供：ヴァルセレナ修道院）

何世紀にもわたり、この労働と自給自足への取り組みにより、世界中のトラピスト修道共同体は、現地の条件や作物の特性に合わせて、幅広い農業活動を専門化してきました。そこで生産された製品の販売は、修道院の維持や慈善活動の支援に役立っています。

イタリアでは、ラツィオ州ローマにあるトレ・フォンターネ修道院と、トスカーナ州ピサ近郊のグアルディスタッロにあるヴァルセレナ修道院が、それぞれの所有地にあるオリーブ園で収穫したオリーブからエクストラバージンオリーブオイルを生産している。

閉鎖的な共同体を訪問する許可を得て、『Olive Oil Times』はダニエラ修道女に会いました。彼女はトレ・フォンターネ修道院の入り口の中庭で私たちを歓迎し、その後、搾油所やオリーブ園を案内してくれました。

「私たちの1日は、昼夜を区切る祈りのサイクルである『聖務日課』と、肉体労働の時間を中心に構成されています」と彼女は語りました。「私たちは一年を通して農業作業に従事しており、剪定から収穫に至るまで、オリーブオイル生産のあらゆる段階に携わっています。」

トラピスト会の修道士や修道女たちの日常生活は、『聖ベネディクトの規則』に基づいており、この規則では祈りに加え、学問と肉体労働が定められている。（写真提供：ヴァルセレナ修道院）

ダニエラ修道女によると、一日は午前3時30分、夜間に捧げられる「聖務日課」の最初の祈りである「晩課」から始まるという。 午前6時45分には「ラウデス（早課）」が続き、その後、共同体はミサに参加し、午前8時30分の「テルツェ（第三課）」、正午の「セクスト（第六課）」、午後3時の「ノン（第九課）」、午後6時の「ヴェスパー（晩課）」、そして午後8時の「コンプリナ（終課）」へと集まります。

また、毎日、聖書を瞑想的に読み、熟考する「レクチオ・ディヴィナ」の時間も設けられています。

「私たちが祈っている間、私たちは神の前で全人類の代弁者としての役割を果たしているのです」とダニエラ修道女は語った。 「祈りの最中、私たちは詩編を唱えます。詩編は、人間の経験の普遍性をすべて包含しており、信条や背景を問わず、すべての人々に関連するものです。これらの言葉を唱えるとき、人は自分自身の人間性だけでなく、地球上のすべての人々が共有する人間性を再発見するかのようです。」

黙想と研鑽の時間は、聖ベネディクトの規則に従い、毎日少なくとも5時間の労働によって補完されています。

搾油所とオリーブ畑は、修道院の複合施設とその3つの教会――聖ヴィンセントとアナスタシウス修道院、サンタ・マリア・スカラ・チェーリ教会、聖パウロ殉教教会――に沿って広がっている。

私たちが訪問した際、搾油所はフル稼働中だった。脇の通路を通って施設に近づくと、修道院の中庭に漂っていた静寂が、次第に機械のリズミカルな轟音へと変わっていった。2人の技術者が、その日の朝に収穫されたオリーブを加工していた。

「修道院とそのオリーブ園には長い歴史がありますが、この搾油所は約20年前に設置されました」と、搾油作業を監督するステファノ・ビヴォーネ氏は語った。 「ここにはピエラリシ社の搾油ラインが導入されており、私たちが目指す品質基準を達成することが可能です。オリーブオイルに最大限の注意を払うため、他者からの委託加工は土曜日と日曜日にのみ行っています。さらに、私たちの製品は有機栽培であるため、より一層の注意を要します」

トラピスト修道会の共同体は、聖ベネディクトの規則に従い、祈りと勉学に加え、毎日数時間の労働を行っています。（写真提供：ヴァルセレナ修道院）

その後、ダニエラ修道女が私たちをオリーブ園へと案内してくれました。そこには約4,000本のオリーブの木が植えられており、主にレッチーノ種やフラントイオ種に加え、コルシカ種などの古来の在来品種も栽培されています。

オリーブ園の周囲には、何世紀も生い茂る巨大なユーカリの木々が立ち並んでいる。その葉は収穫され、研究所に送られ、修道院が伝承する古来のレシピに基づいてリキュールが製造される。

「このリキュールは、喉を鎮める効果があることで知られており、実際には薬用として使われています」とダニエラ修道女は説明しました。「ユーカリの木々はトレ・フォンターネ修道院の特徴的な景観です。何世紀も前、この地域はマラリアの危険がある湿地帯でしたが、地域の衛生状態を改善するために植えられたのです。」

同じ時期、ヴァルセレナ修道院でもオリーブの収穫が行われます。同修道院の修道女たちは、6.5ヘクタールのオリーブ園を管理しており、そこには約1,030本の木が植えられています。そのほとんどは、修道院が建設される以前からあったものです。 最も新しい200本の木は2021年に植えられました。

修道院では、レッチーノ、フラントイオ、モライオーロ、ラッツェロといったトスカーナ地方の伝統的な品種を用いて、エクストラバージンオリーブオイルや、化粧品を含むさまざまなオリーブオイル製品を生産している。

トレ・フォンターネ修道院では、収穫作業が11月いっぱい続く予定だ。 この敷地で最近収穫された葉は、「テルティア」の風味付けに用いられている。このビールは、修道院敷地内の専用エリアで醸造される3種類のビールのうちの1つで、他には「スカラ・コエリ」と「トリペル」がある。これら3種類は、イタリアで唯一のトラピストビールであり、「正真正銘のトラピスト製品」の認証マークを掲げている。

「トラピストビールは、国際トラピスト協会が定めた厳格な基準に従って製造されています」と、ピエトロ修道士は今年最後の醸造バッチの一つを監督しながら語りました。「私の役割は、トラピストビールが満たさなければならない3つの基本要件が遵守されていることを確認し、その工程を監督することです。」

国際トラピスト協会が定めた基準によれば、醸造所は修道院内またはそのすぐ近隣に位置していなければなりません。また、生産は修道士たちの監督下で行われ、その収益は修道共同体、トラピスト修道会、開発プロジェクト、および慈善活動を支援するために使用されなければならず、個人の富の蓄積や商業的利益を目的としてはなりません。

「生産の監督に加え、私は他の兄弟たちと共に、ラベル貼り、箱詰め、出荷といった工程の最終段階にも携わっています」とピエトロ修道士は説明した。

トラピストとは特定のビールスタイルを指すものではなく、ビールの産地と修道院での醸造に由来する呼称です。トラピストビールは伝統的に、コクがあり、アルコール度数が比較的高く、フルーティーまたはスパイシーな風味が特徴とされています。その多くは瓶内二次発酵を経ています。現在、世界中で本格的なトラピストビールを生産している修道院は12か所未満です。

この修道院の他のビールにも、特徴的な植物性原料が使用されています。「スカラ・コエリ」にはオレンジの皮が、トリペルには修道院の敷地で採れたユーカリの葉が使用されています。

ローマのトレ・フォンターネ修道院とグアルディスタッロのヴァルセレナ修道院のトラピスト修道会共同体は、剪定から収穫に至るまで、オリーブオイル生産のあらゆる段階に携わっている。（写真提供：ヴァルセレナ修道院）

「オリーブの葉は慎重に選別され、小さな小枝などが取り除かれます」と、ビール醸造を通じて共同体を支える醸造責任者のクラウディオ・コンティ氏は説明した。 「麦汁1,400リットルにつき1キログラムを使用し、煮沸の最後の10～15分間に加え、香気成分がビールに溶け込むよう浸出させます。 『テルティア』は、ピルスナーモルトと高品質なヨーロッパ産ホップを使用し、瓶内二次発酵のための糖を加えた、イングランドスタイルの上面発酵ビールです。」

見学が終わり、私たちが静寂に包まれた修道院を後にし、賑やかな街へと戻る頃、ダニエラ修道女とピエトロ修道士は、修道院の教会に戻り、その日の仕事と瞑想に幕を閉じる祈りを捧げる前に、まだ果たすべき務めが残っていました。