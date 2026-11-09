Ordem de retirada de azeite da Espanha divide produtores e exportadores

O Ministério da Agricultura, Pesca e Alimentação (MAPA) da Espanha publicou uma resolução que exige que os moinhos retirem temporariamente do mercado cerca de 188 mil toneladas métricas de azeite.

O mercado de azeite precisa de estabilidade para evitar as temidas oscilações de preço que prejudicam tanto os produtores quanto os consumidores. – Cristóbal Cano, secretário-geral da União dos Pequenos Agricultores (UPA)

De acordo com a medida, os moinhos espanhóis devem retirar 12% do azeite produzido durante a safra 2026/27 e armazená-lo em suas próprias instalações ou nas de terceiros até 30 de setembro de 2027.

A medida entrou em vigor no início de novembro, isentando o azeite produzido em outubro.

Ela se aplica a todas as categorias de azeite de oliva, permitindo que os lagares escolham se desejam reter azeite extravirgem, azeite virgem ou azeite lampante.

O MAPA afirmou que a medida “visa regular a oferta para melhorar e estabilizar o funcionamento do mercado e do setor”.

“A medida visa garantir a rentabilidade dos agricultores e também proteger os interesses dos compradores de azeite”, acrescentou o ministério. “O objetivo é proporcionar maior estabilidade ao mercado, o que beneficiará tanto os produtores quanto os consumidores.”

De acordo com o ministério, a Espanha deve produzir 1,6 milhão de toneladas métricas de azeite na safra de 2026/27, mais de 23% acima da safra anterior. O país iniciou a nova safra com 357.040 toneladas métricas em estoque, também 23% a mais do que no ano anterior.

“Com base nesses dados, os critérios técnicos estabelecidos no regulamento de comercialização para a ativação do mecanismo de retirada do produto estão atendidos, uma vez que a soma da previsão para a nova safra e dos estoques remanescentes da safra anterior atinge 120% da produção média de azeite das seis safras anteriores”, escreveu o ministério.

O ministério acrescentou que poderá modificar a medida após 31 de dezembro de 2026, dependendo de como se desenvolver a colheita.

A decisão também ocorre em meio ao aumento dos custos dos insumos, com a mídia local relatando aumentos de cerca de 60% no combustível e de 50% nos fertilizantes. Os aumentos são parcialmente atribuídos à escassez relacionada ao conflito envolvendo o Irã e outras regiões do Oriente Médio.

Quatro grandes sindicatos agrícolas que pressionaram pela medida acolheram com satisfação a intervenção do governo, na esperança de que preços mais altos na origem ajudem a compensar os custos crescentes de produção.

“O mercado de azeite de oliva precisa de estabilidade para evitar as temidas oscilações de preço que prejudicam tanto os produtores quanto os consumidores. Esperamos que essa regulamentação ajude a resolver isso”, disse Cristóbal Cano, secretário-geral da União dos Pequenos Agricultores (UPA).

Francisco Elvira, responsável pelo setor de azeite na Coordenadora de Organizações de Agricultores e Pecuaristas (COAG), argumentou que o mecanismo ajudaria a evitar a volatilidade dos preços para os consumidores.

“Isso evitará situações extremas, como ver o azeite de oliva a nove euros no supermercado ou os olivicultores vendendo abaixo do custo”, disse ele.

No entanto, outros produtores, engarrafadores e exportadores têm se mostrado mais críticos em relação à medida.

A Associação Nacional de Engarrafadores e Refinadores de Óleos Comestíveis (Anierac) afirmou que entraria com recurso contra a resolução, considerando-a “não a forma mais adequada” de lidar com a safra excepcional prevista.

O diretor da Anierac, Primitivo Fernández, disse que uma abordagem melhor seria “buscar novos mercados e canais de escoamento” para a produção de azeite que o mercado interno não consegue absorver.

Jerónimo Palacios, cofundador da Molino & Cata, com sede em Granada, disse que os produtores de azeite de alta qualidade também se opõem à medida.

Ele argumentou que a política poderia incentivar os moinhos a produzir azeites de menor qualidade, já que retirá-los do mercado poderia sustentar seus preços, ao mesmo tempo em que distribuiria o risco entre os produtores de azeites extravirgens de alta qualidade.

Rafael Picó, diretor-geral da associação de exportadores Asoliva, afirmou que a medida poderia prejudicar a competitividade internacional da Espanha, considerando que cerca de 70% da produção de azeite do país é exportada.

Outros críticos argumentaram que o governo deveria primeiro buscar reduzir as importações de azeite de oliva antes de retirar a produção nacional do mercado.

De acordo com dados do Ministério da Economia, Comércio e Negócios, as importações de azeite da Espanha entre outubro de 2025 e agosto de 2026 ultrapassaram ligeiramente 230 mil toneladas métricas, um aumento de mais de 17% em comparação com o mesmo período de 2024/25.

“Não faz sentido nos obrigar a armazenar nosso azeite para evitar a queda dos preços, ao mesmo tempo em que se permite que produtos marroquinos e tunisianos entrem no mercado a preços muito mais baixos”, disse um produtor insatisfeito ao jornal La Gaceta.