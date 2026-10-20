Produtores espanhóis de azeite pressionam por controles de oferta para estabilizar os preços

Enquanto a Espanha se prepara para uma colheita de azeitonas que promete ser excepcional, os produtores estão pedindo ao governo que retire o excedente de azeite do mercado para estabilizar os preços em queda, o que tem gerado oposição por parte dos engarrafadores e exportadores.

O presidente da DCoop, a maior cooperativa agrícola da Espanha, juntou-se a quatro importantes organizações agrícolas para pedir um mecanismo de estabilização do mercado, a fim de conter a queda nos preços do azeite, enquanto o maior produtor mundial se prepara para uma safra excepcional.

No início de outubro, a Associação de Jovens Agricultores (Asaja), a Coordenação das Organizações de Agricultores e Pecuaristas (COAG), a União de Pequenos Agricultores e Pecuaristas (UPA) e as Cooperativas Agroalimentares Espanholas instaram o Ministério da Agricultura, Pesca e Alimentação (MAPA) a retirar o excedente de azeite do mercado, a fim de alinhar melhor a oferta à demanda.

De acordo com a Comissão Nacional de Mercados e Concorrência (CNMC), autoridade independente de concorrência da Espanha, “a medida será acionada quando os estoques iniciais somados à produção atingirem pelo menos 120% da média dos dois maiores níveis de comercialização das últimas seis safras. A retirada não poderá exceder 20% da produção estimada”.

Chegamos a um ponto em que muitos olivicultores simplesmente não conseguem se sustentar com os preços atuais do azeite de oliva. – Antonio Luque, presidente da DCoop

Em sua avaliação, a CNMC alertou que a medida “representa riscos para a concorrência e para os consumidores”, argumentando que qualquer decisão de ativá-la deve se basear “em uma análise abrangente do mercado”.

No entanto, o presidente da DCoop, Antonio Luque, disse ao Agropopular que acredita que a ativação do mecanismo “não prejudica ninguém, ao mesmo tempo em que beneficia a todos”.

“A ideia é retirar do mercado, de forma obrigatória, uma parte do azeite que prevemos que possa ser excedente nesta safra, com o custo financiado pelos próprios produtores”, disse ele.

“Infelizmente, os preços do azeite de oliva já estão baixos e continuam caindo”, acrescentou Luque. “Eles continuam caindo porque o Ministério da Agricultura não implementou essa medida. Poderíamos utilizá-la para interromper essa tendência de queda. Acredito que isso poderia aliviar as dificuldades que os olivicultores estão enfrentando devido a esses preços.”

De acordo com dados da Infaoliva, os preços do azeite extravirgem na origem caíram 35% nos últimos 12 meses, passando de €4,90 para €3,19 por quilograma. Os preços do azeite virgem e do azeite lampante apresentaram quedas mais moderadas, ambos caindo 17%.

Com o aumento dos custos dos insumos, incluindo diesel e mão de obra, a Asaja, a COAG, a UPA e as Cooperativas Agroalimentares Espanholas alertaram que os preços atuais na origem caíram abaixo do custo de produção para muitos produtores.

“Chegamos a um ponto em que muitos olivicultores simplesmente não conseguem se sustentar com os preços atuais do azeite de oliva”, disse Luque.

As autoridades espanholas prevêem que a produção de azeite possa atingir 1,6 milhão de toneladas métricas na safra de 2026/27, um aumento de 23% em relação à safra anterior. Dados do MAPA também mostram que a Espanha iniciou a nova safra com 175.745 toneladas métricas de estoques de azeite.

Produtores e organizações agrícolas temem que o consumo interno e as exportações, que juntos atingiram 1,33 milhão de toneladas na safra de 2025/26, não cresçam o suficiente para absorver a oferta adicional, exercendo ainda mais pressão de baixa sobre os preços.

Luque argumentou que reter temporariamente o excedente de azeite também poderia ajudar a estabilizar os preços no caso de uma safra ruim no ano seguinte.

“Ao mesmo tempo, isso poderia ajudar a evitar a escassez”, disse ele. “Em outras palavras, se levarmos parte dos estoques de azeite para o ano que vem e não tivermos chuva suficiente ou uma boa safra, poderíamos evitar um aumento acentuado nos preços. Em vez disso, poderíamos manter um preço mais razoável para os consumidores, ao mesmo tempo em que garantiríamos um preço mais aceitável para os produtores.”

No entanto, a associação de engarrafadores Anierac e a associação de exportadores Asoliva se opõem à retirada do azeite do mercado, argumentando que a medida de estabilização proposta “não está suficientemente justificada”.

Em vez disso, as duas organizações instaram o ministério a avaliar como se desenvolve a colheita antes de decidir se deve intervir. Elas também pediram uma estratégia de longo prazo para aumentar o consumo interno e a demanda internacional pelo azeite espanhol.

A CNMC expressou preocupações semelhantes, alertando que limitar a quantidade de azeite disponível poderia prejudicar a concorrência e os consumidores.

“Medidas restritivas como essa poderiam ter efeitos muito negativos sobre a concorrência e os consumidores”, afirmou o órgão regulador. “Elas limitariam a quantidade de produto disponível no mercado. Afetariam os preços, a qualidade e a variedade da oferta. Perturbariam o funcionamento competitivo da cadeia de valor.”