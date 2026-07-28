Itália endurece regras sobre misturas vendidas como azeite de oliva extravirgem

A Itália proibiu que misturas contendo azeite de oliva virgem sejam comercializadas no mercado interno como azeite extravirgem, o que gerou apoio de grupos de agricultores e objeções jurídicas por parte dos engarrafadores.

Com uma nova interpretação das regras existentes, o governo italiano causou um grande impacto no mercado de azeite de oliva ao redefinir os limites da categoria “extra virgem”.

As medidas anunciadas pelo Ministério da Agricultura, Soberania Alimentar e Florestas têm como objetivo preservar o azeite extravirgem como um produto de alta qualidade.

Uma circular ministerial proíbe a venda na Itália de produtos rotulados como azeite extravirgem quando forem produzidos pela mistura de azeite extravirgem com azeite virgem de qualidade inferior.

De acordo com a nova interpretação, tais misturas não podem ser comercializadas como azeite extravirgem, mesmo que atendam aos requisitos químicos e sensoriais estabelecidos pela legislação italiana e europeia.

Como alguns de seus componentes são de origem de óleo de qualidade inferior, as misturas devem, em vez disso, ser classificadas e rotuladas como azeite de oliva virgem.

A mistura de azeites virgens e extravirgens era anteriormente considerada admissível segundo a interpretação vigente, uma vez que os regulamentos da União Europeia não proíbem explicitamente a prática.

O ministério argumentou que a venda dessas misturas como azeite extravirgem poderia induzir os consumidores em erro. No entanto, a circular reconhece que o marco regulatório existente não proíbe expressamente a prática.

De acordo com a norma comercial do Conselho Oleícola Internacional, os azeites virgens são obtidos a partir de azeitonas exclusivamente por meios mecânicos ou outros meios físicos.

Eles não podem ser submetidos a nenhum tratamento além de lavagem, decantação, centrifugação e filtração.

O azeite extravirgem deve ter acidez livre não superior a 0,8 gramas por 100 gramas e atender a uma série de outros requisitos físico-químicos e organolépticos.

O azeite virgem, por sua vez, pode apresentar acidez livre de até 2 gramas por 100 gramas e está sujeito a requisitos organolépticos diferentes.

A acidez livre é um parâmetro químico fundamental utilizado para determinar a qualidade e a classificação do azeite.

Ela mede a porcentagem de ácidos graxos livres, principalmente o ácido oleico, liberados quando os triglicerídeos se decompõem devido a danos aos frutos, ataques de pragas, atrasos na moagem ou outros fatores.

Embora a acidez livre não possa ser detectada no paladar, níveis mais baixos são geralmente associados a frutos saudáveis e a um manuseio e processamento cuidadosos.

A questão levantada pela iniciativa italiana não é nova na Europa.

Em janeiro, o Tribunal de Contas Europeu afirmou que as regras da UE que regem os controles do azeite nem sempre eram claras.

O tribunal instou especificamente a Comissão Europeia a esclarecer as regras que regem as misturas de azeites virgens de diferentes anos de colheita ou categorias.

A Comissão aceitou a recomendação e se comprometeu a discutir a questão com especialistas e autoridades nacionais ao longo de 2026 para determinar como esse esclarecimento deve ser feito.

As principais organizações agrícolas italianas apoiaram a decisão do ministério.

“A publicação da circular é certamente bem-vinda, pois traz ordem a uma situação que era absurdo continuar tolerando, em que um produto de qualidade inferior era transformado em um de categoria superior”, disse David Granieri, presidente da Unaprol e vice-presidente da Coldiretti, ao Olive Oil Times.

“O verdadeiro mistério é como um produto de qualidade inferior pôde ser transformado em outra coisa”, acrescentou ele.

Segundo Granieri, o debate está intimamente ligado a deficiências mais amplas em termos de rastreabilidade, transparência e controles de qualidade no mercado europeu de azeite, identificadas pelo Tribunal de Contas.

A Copagri também apoia o princípio por trás da circular, embora tenha levantado questões sobre sua base jurídica.

“Conceitualmente, concordo plenamente”, disse Tommaso Battista, presidente da organização, ao Olive Oil Times.

Ele afirmou que a medida poderia ajudar a fortalecer os esforços contra a adulteração e a fraude.

“Sabemos que, em alguns contextos, em certos lagares, o azeite virgem pode até ser o resultado da mistura de azeite lampante com azeite virgem”, disse Battista.

O azeite lampante é uma categoria de azeite virgem imprópria para consumo humano direto e que deve ser refinada antes de poder ser comercializada para consumo.

A alegação de Battista dizia respeito ao uso fraudulento desse óleo em produtos posteriormente vendidos em categorias superiores.

“Talvez essa seja uma afirmação forte, mas posso garantir que, em alguns casos, isso acontece”, disse ele. “E então, se esse azeite virgem, que já contém um pouco de lampante, for misturado com azeite extravirgem, pode até se tornar azeite extravirgem. Claramente, isso é inaceitável.”

Battista descrevia práticas que, segundo ele, ocorrem em alguns casos. Ele apresentou essas alegações como parte de seu argumento em apoio ao princípio subjacente à circular.

Ele observou que a mistura de diferentes azeites extravirgens continua sendo uma prática normal e legítima.

Essas misturas podem ser utilizadas, por exemplo, para suavizar o perfil sensorial de azeites monovarietais particularmente amargos ou picantes, atendendo às preferências dos consumidores.

Ao mesmo tempo, Battista disse que os especialistas jurídicos da Copagri estavam analisando se a interpretação do ministério poderia ser aplicada no âmbito do marco regulatório existente.

“Alguns de nossos especialistas na área destacaram problemas relativos à sua validade jurídica”, disse ele.

Essa incerteza está no centro das objeções levantadas pelo setor italiano de azeite de oliva.

Dora Desantis, presidente do grupo de azeite da Assitol, a associação italiana da indústria de óleos comestíveis, afirmou que a proibição de misturas de azeite virgem e extravirgem poderia ser legitimamente discutida.

No entanto, ela argumentou que qualquer mudança deveria ser feita no âmbito europeu, e não no nacional.

Segundo Desantis, as regras europeias há muito permitem a mistura de azeites virgens e extravirgens.

Em comunicado enviado ao Olive Oil Times, ela afirmou que as autoridades italianas e as instituições europeias já haviam reconhecido essa prática anteriormente.

Ela acrescentou que a própria circular reconhece que a proibição não está prevista no marco regulatório vigente.

Para os engarrafadores, a preocupação vai além da interpretação jurídica.

Desantis alertou que a introdução da restrição apenas na Itália poderia criar regras operacionais diferentes dentro do mercado único da UE.

Operadores em outros Estados-membros poderiam continuar produzindo as misturas de acordo com as regras aplicadas em seus países, enquanto as empresas italianas estariam sujeitas a uma interpretação mais rigorosa.

Tal cenário, concluiu ela, “se traduziria em uma desvantagem competitiva para as empresas italianas, sem ter qualquer impacto real na dinâmica do mercado”.

As disposições transitórias da circular distinguem entre azeite a granel e azeite pré-embalado.

Os operadores que possuíam misturas a granel de azeite extravirgem e virgem em tanques antes da entrada em vigor da circular devem reclassificar o produto como “azeite virgem” no registro oficial on-line no prazo de 30 dias ou antes de qualquer manuseio ou processamento adicional.

Uma isenção se aplica ao azeite pré-embalado. As misturas engarrafadas e rotuladas como “extra-virgem” antes da entrada em vigor da circular podem permanecer no mercado até que os estoques existentes sejam esgotados.

Os operadores também devem garantir que os registros no cadastro digital de azeite reflitam a nova classificação.

O descumprimento constitui uma violação das normas da União Europeia que regem as práticas justas de informação alimentar.

O descumprimento está sujeito às sanções administrativas previstas na legislação italiana para informações alimentares enganosas, sem prejuízo de eventual responsabilidade criminal.