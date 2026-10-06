Dieta mediterrânea está associada a menor prevalência de acne em adultos

Um grande estudo realizado no Reino Unido constatou que adultos que seguiam mais rigorosamente uma dieta de estilo mediterrâneo apresentavam menor probabilidade de ter acne, com diferenças notáveis entre homens e mulheres.

Adultos que seguem rigorosamente uma dieta de estilo mediterrâneo, rica em gorduras saudáveis, frutas, vegetais e grãos integrais, têm menos chances de ter acne, de acordo com um estudo liderado por pesquisadores do King’s College London.

Os pesquisadores analisaram dados do UK Biobank para investigar a relação entre a qualidade geral da alimentação e a acne entre adultos, uma área que tem recebido menos atenção do que a acne em adolescentes.

A acne é uma condição inflamatória comum da pele, particularmente prevalente durante a adolescência, mas que pode persistir ou se desenvolver na idade adulta. Pesquisas anteriores se concentraram principalmente em pessoas mais jovens e nos efeitos potenciais de alimentos específicos, incluindo leite e produtos de alto índice glicêmico.

O estudo analisou dados de 228.757 participantes com idades entre 37 e 73 anos. Utilizando prontuários médicos vinculados, os pesquisadores classificaram os participantes como portadores de acne atual, com histórico de acne ou sem histórico da condição.

Os participantes também preencheram questionários alimentares e responderam a avaliações de recordatório alimentar. Os pesquisadores compararam a prevalência de acne com a qualidade geral da alimentação e realizaram uma análise secundária de grupos alimentares específicos e de laticínios.

Os resultados mostraram uma associação entre maior qualidade da dieta e menor prevalência de acne em adultos. Os participantes cujos hábitos alimentares se assemelhavam mais a uma dieta de estilo mediterrâneo geralmente apresentavam menor prevalência da condição.

A associação foi particularmente pronunciada entre as mulheres, cujos padrões alimentares diferiam significativamente dos dos homens. As mulheres que consumiam mais alimentos de origem vegetal apresentavam menor prevalência de acne.

Entre os homens, dietas mais ricas em alimentos de origem animal, particularmente carne, e com menor teor de carboidratos foram associadas a uma maior prevalência de acne. Por outro lado, o maior consumo de vegetais cozidos, iogurte e queijo foi associado a uma menor prevalência.

Os pesquisadores também identificaram associações contrastantes entre diferentes tipos de laticínios. O leite desnatado e as sobremesas à base de leite foram associados a uma maior prevalência de acne, enquanto o iogurte e o queijo foram associados a uma menor prevalência.

O consumo de carne suína também foi associado a uma maior prevalência de acne entre os homens.

De modo geral, os resultados sugerem que a qualidade da alimentação pode desempenhar um papel na acne em adultos e que a relação entre o consumo de alimentos e a condição pode diferir entre homens e mulheres.

No entanto, a natureza observacional da pesquisa significa que os resultados demonstram associações e não estabelecem que determinados alimentos ou padrões alimentares causem ou previnam a acne.

O autor principal, Bochen Li, aluno de doutorado do King’s College London, afirmou que as diferenças observadas entre homens e mulheres poderiam, eventualmente, ajudar os pesquisadores a desenvolver orientações alimentares mais personalizadas.

Li também destacou associações contrastantes entre laticínios fermentados, como iogurte e queijo, e produtos como leite desnatado e sobremesas à base de leite. Os pesquisadores afirmaram que são necessárias mais investigações para determinar como diferentes laticínios podem afetar a saúde da pele.

A coautora Wendy Hall acrescentou que os participantes com acne tendiam a ter dietas menos saudáveis de maneira geral, ressaltando a importância potencial dos padrões alimentares globais, em vez de se concentrar exclusivamente em alimentos individuais.

Os pesquisadores afirmaram que são necessários mais estudos para determinar se mudanças na alimentação podem ajudar a prevenir a acne ou reduzir os sintomas e se recomendações alimentares específicas para cada sexo poderiam, eventualmente, desempenhar um papel no controle da condição.