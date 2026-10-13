A empresa sul-africana Kielder tem como meta o crescimento após conquistar o ouro no NYIOOC

Na província do Cabo Ocidental, na África do Sul, a Kielder está combinando a expansão dos pomares, a irrigação moderna e o desenvolvimento de viveiros, com foco na produção de azeite de oliva de alta qualidade.

Uma empresa relativamente nova do setor de azeite na África do Sul conquistou seu primeiro Prêmio de Ouro em sua estreia no Concurso Mundial de Azeite NYIOOC 2026 com seu “Premium Selection”, um blend das variedades Favolosa, Frantoio e Arbequina.

“Nova York é um dos concursos mais prestigiados que existem. É sempre uma tensão de roer as unhas quando os resultados começam a sair. É preciso ficar clicando no botão de atualizar com bastante frequência. A equipe ficou muito, muito feliz quando finalmente vimos que ganhamos o ouro. Foi um alívio”, disse Nicolaas Roodt, gerente geral e responsável pela propriedade da Kielder South Africa, a unidade agrícola sul-africana do Kielder Agro Group, ao Olive Oil Times.

No fim das contas, porém, a melhor coisa que você pode fazer é estar com os pés no olival.– Nicolaas Roodt, Kielder South Africa

Para Roodt, o prêmio validou a abordagem da empresa. “Estamos tentando estabelecer um azeite de oliva de qualidade premium”, disse ele.

Roodt disse que a África do Sul representa apenas uma parcela minúscula da produção global de azeite, mas acredita que os principais produtores do país podem competir nos mais altos níveis de qualidade.

O reconhecimento ocorre no momento em que a Kielder se prepara para expandir suas operações de cultivo de oliveiras no Vale do Nuy, próximo a Worcester, ao longo da R60 em direção a Robertson, na Província do Cabo Ocidental, na África do Sul.

Os olivais da fazenda cobrem 155 hectares de solos predominantemente ricos em calcário, intercalados com áreas de argila. A propriedade, com 364 hectares no total, também inclui cerejeiras e uvas para vinho.

Embora muitos dos olivais tenham mais de 25 anos, o Kielder Agro Group lançou sua divisão de Produtos Especiais em 2025, com o azeite extravirgem sul-africano entre os produtos que planeja desenvolver para os mercados nacional e internacional.

Atualmente, a Kielder cultiva oito cultivares de oliveira. Roodt afirmou que, no futuro, prefere concentrar a produção em um número menor de variedades que tenham se mostrado particularmente bem adaptadas às condições locais.

“Queremos cultivar mais, mas eu gostaria de me concentrar em menos cultivares que possam nos proporcionar, de forma sustentável, boas colheitas ano após ano, bem como a qualidade de azeite de que precisamos”, disse ele.

A escolha das cultivares está intimamente ligada ao clima do Vale do Nuy, que apresenta relativamente poucas horas de resfriamento no inverno. Roodt explicou que isso limita a adequação de algumas variedades e pode contribuir para a alternância de produção após invernos particularmente quentes.

Além da seleção de cultivares, a Kielder está testando diferentes configurações de pomares. A fazenda inclui pomares tradicionais e plantações mais intensivas, e está aumentando o uso de sistemas de altíssima densidade.

Para Roodt, essa mudança reflete tanto considerações agronômicas quanto pressões econômicas. O aumento dos custos com mão de obra, combustível, insumos agrícolas e eletricidade está tornando a eficiência cada vez mais importante para manter a rentabilidade.

A indústria de azeitonas da África do Sul desenvolveu-se historicamente em torno de pomares tradicionais, disse ele, mas os produtores estão cada vez mais considerando sistemas de densidade superalta para controlar custos e mecanizar mais operações.

A expansão planejada da fazenda conta com o apoio de seu viveiro de oliveiras, que também fornece árvores a produtores externos.

As oliveiras jovens crescem em bandejas de propagação sob redes de sombreamento no viveiro da Kielder South Africa, que apoia a expansão da empresa e fornece árvores a outros produtores.

No entanto, a demanda excede a capacidade de produção atual do viveiro. “Não conseguimos produzir árvores suficientes para o mercado tão rapidamente quanto a África do Sul está crescendo”, disse Roodt.

A Kielder está investindo em técnicas de propagação e estudando como cada cultivar se comporta no viveiro, com o objetivo de melhorar constantemente as taxas de sucesso da propagação.

“Estamos realmente nos empenhando para estabelecer um padrão sobre o que é uma árvore de qualidade, como podemos confirmar que ela possui a genética adequada e se temos o histórico de colheita da origem da cultivar”, disse Roodt.

Ele também está envolvido em uma iniciativa da SA Olive para melhorar a qualidade e a rastreabilidade do material de viveiro.

À medida que a Kielder se expande e estabelece pomares mais intensivos, a disponibilidade de água, o manejo da irrigação e os custos operacionais estão se tornando cada vez mais importantes.

O Vale do Nuy recebe relativamente pouca chuva, e os agricultores estão enfrentando mudanças nos padrões de precipitação. “Você tem a mesma quantidade de chuva, mas ela está muito mais concentrada em um determinado período”, disse Roodt.

O momento e a intensidade das chuvas afetam a umidade do solo e a eficácia com que os reservatórios de irrigação podem ser reabastecidos. Para Roodt, a água é “o recurso mais sagrado que temos”.

Sistemas de irrigação computadorizados controlam a distribuição da água, enquanto acionamentos de velocidade variável permitem que as bombas operem na pressão necessária a qualquer momento, em vez de funcionarem continuamente em capacidade máxima.

Olivais da Kielder South Africa no Vale do Nuy, na Província do Cabo Ocidental, onde a empresa está expandindo a produção e investindo em sistemas de cultivo e irrigação mais eficientes.

Roodt afirmou que o sistema ajuda a economizar eletricidade e reduz o desgaste nas tubulações e em outras infraestruturas de irrigação.

A empresa utiliza o monitoramento da umidade do solo para determinar as necessidades de irrigação e imagens de satélite do Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) para avaliar o desenvolvimento das árvores e identificar possíveis problemas nos olivais.

O NDVI mede as diferenças na luz vermelha e no infravermelho próximo refletidas pela vegetação para indicar a densidade e o vigor das plantas.

A tecnologia também está sendo incorporada ao maquinário agrícola. Roodt destacou a importância de adequar o equipamento de pulverização à densidade do pomar para garantir que os tratamentos penetrem na copa das árvores e proporcionem cobertura adequada.

Ainda assim, ele enfatizou que a tecnologia não pode substituir a observação direta e a experiência prática na agricultura.

“No fim das contas, porém, a melhor coisa que você pode fazer é estar com os pés no pomar”, disse ele. “Você observa suas árvores e entende onde estão os problemas. A tecnologia pode ajudar bastante, mas há algumas coisas que ela não consegue fazer. Se você sabe como cultivar, sabe o que é certo fazer. Você precisa ver com seus próprios olhos”, acrescentou.

Os esforços de sustentabilidade de Kielder também incluem a exploração de usos de maior valor para os subprodutos da moagem de azeite, embora essa iniciativa ainda esteja em fase de planejamento.

Os resíduos da moagem das azeitonas já são compostados e devolvidos aos pomares, reciclando nutrientes de volta para o solo.

“Transformá-los em adubo e devolvê-los ao pomar tem um valor muito grande para mim”, disse Roodt.

O desenvolvimento do mercado interno representa outro desafio. A África do Sul importa cerca de dois terços do azeite que consome, segundo estimativas do setor, o que faz com que os produtores locais tenham de competir com uma ampla variedade de produtos importados.

Roodt acredita que, para enfrentar esse desafio, é preciso ajudar os consumidores a reconhecer o azeite extravirgem de alta qualidade e a compreender o valor dos azeites produzidos localmente.

Um exemplo é o esquema de certificação “Compromisso com a Conformidade” da SA Olive, no qual os azeites participantes passam por avaliações químicas e organolépticas antes de receberem um selo de reconhecimento na garrafa.

Internacionalmente, a Kielder tem como alvo mercados específicos onde acredita que o azeite sul-africano possa competir em qualidade, com ênfase no estabelecimento de relações comerciais duradouras, em vez de buscar vendas ocasionais.

“Não estamos buscando vender nosso azeite apenas aqui e ali, nem qualquer um dos produtos aqui e ali”, disse Roodt. “Na verdade, o objetivo é construir relações de longo prazo para que possamos continuar fornecendo a eles. Pretendemos exportar cada vez mais azeite de oliva sul-africano para mercados-alvo específicos.”

Roodt disse que o reconhecimento internacional pode ajudar a demonstrar as capacidades dos produtores sul-africanos. Para a Kielder, o Prêmio Ouro em Nova York representou um primeiro reconhecimento de seus esforços para estabelecer uma marca de azeite de oliva premium.

“Quero que essa cor dourada continue brilhando por muito tempo”, concluiu ele.