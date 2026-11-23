A produção de azeite de oliva no Uruguai cresceu pelo segundo ano consecutivo em 2026, atingindo 1.300 toneladas métricas, segundo dados do Ministério da Pecuária, Agricultura e Pesca.

A safra de 2026 superou as 1.273 toneladas produzidas em 2025 e as 614 toneladas de 2024, embora a produção tenha permanecido 10% abaixo da média de cinco anos.

Os produtores de todo o país se beneficiaram da chegada do El Niño, que ajudou a aliviar o grave déficit hídrico causado pela seca prolongada em 2023 e 2024. Essas condições haviam contribuído para uma safra historicamente baixa em 2024.

As chuvas abundantes de inverno antes da colheita de 2026, seguidas por um verão ensolarado e seco, ajudaram a garantir uma boa frutificação em todo o país. Muitos produtores também relataram rendimentos de azeite acima da média.

De acordo com o ministério, mais de 11 milhões de quilogramas de azeitonas foram colhidos para a produção de azeite, além de outros 6.065 quilogramas para azeitonas de mesa. Os números declarados por 33 lagares pesquisados pelo ministério mostraram um rendimento médio de azeite de 11,7%.

Os dados do ministério também sugerem um mercado interno relativamente saudável, com os produtores informando que venderam 64% de seu azeite no Uruguai e exportaram outros 20%.

Brasil, Espanha e Estados Unidos continuaram sendo os principais destinos das exportações de azeite uruguaio, com volumes menores também enviados para a vizinha Argentina.

Apesar do aumento na produção e nas exportações, o Uruguai continua sendo um importador líquido de azeite de oliva. Um relatório recente do Instituto Espanhol de Comércio Exterior (ICEX) identificou o país como um mercado estratégico para os exportadores espanhóis de azeite de oliva.

De acordo com o ICEX, o Uruguai importou 2.200 toneladas de azeite no valor de US$ 11,6 milhões (€ 10,6 milhões) em 2025, em comparação com exportações de 285 toneladas no valor de US$ 1,2 milhão (€ 1,1 milhão).

O instituto afirmou que o consumo de azeite de oliva aumentou nos últimos anos, atingindo 0,5 litros per capita. A Espanha foi o principal fornecedor de azeite de oliva do Uruguai em 2025, seguida pela Argentina e pela Itália.

“O azeite extravirgem está ganhando destaque devido às crescentes preocupações com a saúde e à preferência por produtos de maior qualidade”, escreveu o ICEX. “O azeite mantém uma imagem de produto premium, embora o crescimento no segmento de preço médio esteja incentivando o consumo entre um público mais amplo.”

Enquanto os exportadores espanhóis veem um “potencial de crescimento significativo” no Uruguai, alguns produtores locais temem que o aumento das importações enfraqueça a indústria nacional.

Os produtores disseram ao Olive Oil Times que mais empresas uruguaias estão importando azeite de oliva para se proteger contra safras voláteis e cumprir contratos rigorosos de fornecimento aos supermercados.

Alguns produtores e partes interessadas do setor também expressaram, em particular, preocupações com o fato de empresas uruguaias engarrafarem azeites importados e rotulá-los como “Produto do Uruguai”.

Essas tendências têm ajudado a manter os preços do azeite uruguaio relativamente estáveis, segundo os produtores, mesmo com os custos de garrafas, produtos fitossanitários e outros insumos continuando a subir. A inflação geral também tem aumentado a pressão, com dados do governo indicando um aumento de 4,82% desde o início do ano.

De acordo com o ministério, o preço médio de venda a granel, antes dos impostos, do azeite uruguaio atingiu 388 pesos uruguaios (€ 8,77), enquanto o preço médio de varejo foi de 478,6 pesos (€ 10,80) por litro.

Uma vantagem competitiva para os produtores locais é a tarifa de 8,4% sobre as importações de azeite da União Europeia.

No entanto, a tarifa deverá ser eliminada gradualmente ao longo da próxima década, de acordo com o acordo de livre comércio da União Europeia com o Mercosul — do qual o Uruguai é um dos quatro países membros —, assim que o acordo entrar em vigor.

“Há um potencial de crescimento significativo na atração de consumidores que estão trocando os óleos de sementes pelo azeite de oliva”, escreveu o ICEX. “O Acordo UE-Mercosul melhorará gradualmente a competitividade dos azeites europeus.”

“As oportunidades estão crescendo para o azeite extravirgem, produtos orgânicos e formatos inovadores de embalagem, especialmente entre os consumidores mais jovens”, concluiu o relatório.