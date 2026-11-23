Ao subirmos a estrada em direção ao morro de Garavicchio, em Capalbio, uma majestosa ave de rapina surgiu da vegetação, planou cruzando nosso caminho e pousou em um galho de uma oliveira próxima. Paramos por alguns instantes para admirar a ave de rapina, um sinal da próspera vida selvagem da Maremma, antes de seguirmos em direção à propriedade Sant’Angelica.

O que começou como um amor pela Toscana e pela nossa bela fazenda de oliveiras tornou-se algo muito mais significativo do que jamais imaginamos. – Laura Miller, Sant’ Angelica

Laura e Ed Miller, de Dublin, na Irlanda, estabeleceram aqui sua base italiana no verão passado. Esta é a parte mais ao sul da Toscana, onde a paisagem rural ondulada dá lugar ao litoral, e Sant’Angelica oferece um mirante privilegiado para admirar a paisagem. Ao chegarmos à propriedade, o sol brilhante do outono tornava o panorama ainda mais impressionante: à direita, erguia-se uma colina coroada pelo centro histórico murado de Capalbio; à esquerda, estendia-se o promontório do Monte Argentario, projetando-se para o Mar Tirreno.

Desdobrando-se diante de nós, um olival com 900 árvores das variedades Frantoio, Leccino, Moraiolo e Pendolino parecia abraçar a paisagem, com seu traçado tradicional seguindo os contornos do terreno. As azeitonas são moídas em uma instalação de última geração para produzir um blend elegante com notas vibrantes de ervas silvestres, grama, cardo e alcachofra.

“Visitamos essa região pela primeira vez há cerca de vinte anos e logo ficamos encantados com sua beleza natural e seu caráter autêntico”, lembrou Laura. “Estávamos hospedados na cidade litorânea vizinha de Porto Ercole, começamos a explorar os arredores e nos apaixonamos pela região, sua gastronomia e seu povo.”

Depois de se aposentar da carreira de advogado corporativo, Ed concordou com Laura, que tem formação em economia e marketing, que era hora de passar mais tempo neste recanto da Toscana, que parecia o lugar perfeito para o próximo capítulo de suas vidas. Após adquirir a propriedade, eles se viram cuidando do olival que vinha com ela.

“Nunca tínhamos realmente pensado em cultivar oliveiras até chegarmos aqui, e aceitamos com prazer o desafio de revitalizar o olival, que havia sido plantado há quinze anos e nunca havia sido cultivado para produção”, disse Laura. “O nome da propriedade vem de Angelica, a esposa do antigo proprietário. Adoramos a ideia de manter o nome dela como parte da história da fazenda. À medida que nos envolvemos mais no trabalho no olival, a decisão de produzir um azeite extravirgem premium surgiu naturalmente.”

No início de seu empreendimento, os Millers contaram com profissionais experientes, ao mesmo tempo em que foram adquirindo, gradualmente, o conhecimento e as habilidades necessárias para praticar, por conta própria, uma olivicultura voltada para a qualidade.

Os resultados de sua primeira colheita experimental foram tão promissores que eles acabaram decidindo lançar sua marca. Em sua estreia no Concurso Mundial de Azeite de Oliva da NYIOOC, o Sant’Angelica conquistou um Prêmio de Ouro, confirmando desde cedo a qualidade que os Millers se empenhavam em alcançar.

Com uma paixão de longa data pela arte, Laura e Ed optaram por criar um rótulo personalizado para seu azeite extravirgem. Ele apresenta uma obra do artista contemporâneo irlandês Al Maser, cujas pinturas fazem parte de sua coleção pessoal.

Laura e Ed Miller doam uma porcentagem da receita das vendas da Sant’ Angelica para instituições de caridade que apoiam causas que eles compartilhavam com o artista irlandês Maser, cuja obra aparece no rótulo. (Foto: Sant’ Angelica)

“Desde o início do projeto, cada uma de nossas três colheitas foi representada por uma obra de arte diferente de Maser”, explicou Ed. “Ele é um renomado artista de rua, e suas instalações e projetos são sinônimos da paisagem urbana; no entanto, as cores e o estilo gráfico distinto que caracterizam seu trabalho parecem ecoar a beleza natural deste lugar.”

“Suas pinturas refletem tudo o que vemos aqui entre a terra, o mar e o céu”, destacou Ed. “A vibração de sua arte realmente ressoa com os elementos naturais ao nosso redor e com o caráter vivo do nosso azeite, ao mesmo tempo em que expressa a alegria do trabalho no olival.”

Com uma obra diferente de Maser acompanhando cada colheita, cada edição é única, convidando quem usa o azeite a apreciar obras de arte que capturam a essência da vida no campo.

Laura e Ed explicaram que, ao destacar essas obras em seus rótulos, pretendem transformar cada garrafa em um objeto artístico. Acima de tudo, essa é a maneira que encontraram de apoiar as artes, que sempre desempenharam um papel importante em suas vidas.

Refletindo o compromisso ético que sustenta sua abordagem ao empreendedorismo, os Millers doam uma porcentagem da receita das vendas da Sant’Angelica a instituições de caridade que apoiam causas que compartilham com Maser.

Outra conexão com o mundo da arte encontra-se ao pé da colina. O Tarot Garden, um parque de esculturas criado pela artista franco-americana Niki de Saint Phalle entre 1979 e 2002, é uma criação artística única, composta por esculturas monumentais cujas estruturas de ferro e concreto são revestidas com mosaicos de espelhos e cerâmica.

Em um livro sobre o projeto, De Saint Phalle disse ter se inspirado no Parque Güell, de Antoni Gaudí, em Barcelona. “Eu sabia que um dia também construiria um jardim de alegria. Um cantinho do paraíso. Um encontro entre o homem e a natureza”, escreveu ela, expressando a alegria que encontrou nessa região da Maremma toscana.

À medida que nossa visita à propriedade chegava ao fim, dois membros da equipe da fazenda preparavam cuidadosamente caixas de azeite engarrafado para envio. Elas tinham como destino a Irlanda, onde o Sant’Angelica figura nos cardápios de um seleto grupo de restaurantes de alta gastronomia.

Os filhos dos Miller, Herry e Jessy, também estão estudando na Irlanda. Ed e Laura disseram que apoiam muito o projeto dos pais na Toscana e voltam à propriedade sempre que podem, durante as férias da universidade.

“Nosso filho e nossa filha adoram este lugar e estão cada vez mais interessados em aprender mais sobre nosso novo empreendimento”, observou Ed. “Este trabalho é muito diferente do meu anterior e igualmente exigente, mas acho que é um estilo de vida muito mais saudável, já que estamos sempre ao ar livre, aproveitando o ar fresco e mantendo-nos ativos.”

A propriedade Sant’Angelica oferece vistas panorâmicas que se estendem desde a vila medieval de Capalbio até o promontório de Monte Argentario e o Mar Tirreno. Seu querido animal de estimação, Rocco, vagueia livremente, aproveitando o ar fresco e o ambiente intocado. (Foto: Sant’Angelica)

Hoje, ele supervisiona as operações agrícolas da propriedade e o processo de produção, enquanto Laura é responsável pela comunicação e pelo marketing da empresa.

“Ed e eu nos sentimos incrivelmente sortudos por termos feito essa mudança em nossas vidas”, disse ela. “O que começou como um amor pela Toscana e pela nossa bela fazenda de oliveiras se tornou algo muito mais significativo do que jamais imaginamos. Aprendemos muito ao longo do caminho, e há algo muito especial em trabalhar com a natureza, cuidar de nossas oliveiras e produzir um azeite do qual temos orgulho genuíno. Cada colheita traz novos desafios, mas também uma enorme satisfação.”

“Trazer a arte para Sant’Angelica por meio de nossa colaboração com a Maser tornou essa jornada ainda mais especial, conectando nossas raízes irlandesas com nossa vida aqui na Itália”, acrescentou Laura. “Também nos sentimos muito afortunados por estarmos em posição de retribuir, apoiando instituições de caridade e causas que nos são queridas. Acima de tudo, acho que nos sentimos gratos. Nunca imaginamos que nosso cantinho na Toscana abriria tantas portas, nos apresentaria a tantas pessoas maravilhosas e se tornaria uma parte tão importante de nossas vidas. Tem sido muito trabalho árduo, mas não trocaríamos isso por nada neste mundo.”