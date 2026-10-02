Programa de Sommelier de Azeite de Oliva Promove o Desenvolvimento de Competências e o Espírito Comunitário no Norte da Europa

Após cinco dias de treinamento intensivo na Holanda, os participantes do Programa de Certificação de Sommeliers do Olive Oil Times voltaram para casa com habilidades sensoriais mais apuradas e uma compreensão mais profunda do azeite de oliva.

“Vi todos fecharem os olhos para mergulhar nas nuances daquele magnífico azeite extravirgem. Todos os 25. Foi um momento perfeito”, disse Christianne Noordermeer Van Loo, diretora executiva da Olive Oil Academy, relembrando o último dia do mais recente Programa de Certificação de Sommeliers do Olive Oil Times na Holanda.

Vi todos fecharem os olhos para mergulhar nas nuances daquele magnífico azeite extravirgem. – Christianne Noordermeer Van Loo, diretora executiva da Olive Oil Academy

Após cinco dias intensos explorando o mundo do azeite de oliva, desde o cultivo e a moagem até a avaliação sensorial, os participantes sentaram-se em silêncio naquela sexta-feira, avaliando um último azeite de oliva extravirgem.

“Aquele foi o melhor azeite que tivemos para compartilhar, o mais refinado”, disse Noordermeer Van Loo.

Apenas alguns dias antes, alguns tinham tido dificuldade em identificar aromas familiares, como o de tomate, em um azeite. Agora, estavam avaliando o sabor frutado, os aromas e os defeitos, abordando o azeite da mesma forma que os membros de um painel de degustação fariam em uma competição formal.

“Para mim, aquele foi um momento de ‘uau’”, disse Noordermeer Van Loo. “Eles realmente aprenderam muito.”

“Era um azeite tão maravilhoso”, disse Jan, que concluiu o programa de cinco dias. “Uma lembrança que ficou gravada na minha memória.”

A segunda edição europeia do Programa de Certificação de Sommeliers foi realizada em setembro, após a edição europeia inaugural em 2025.

O Olive Oil Times e a Olive Oil Academy lançaram o programa para ampliar o conhecimento sobre o azeite e o treinamento sensorial no norte da Europa por meio de um currículo que abrange avaliação sensorial, cultivo e moagem, saúde e nutrição, aplicações culinárias e controle de qualidade.

Este ano, Noordermeer Van Loo disse que os instrutores foram incentivados a interligar mais estreitamente os assuntos abordados. A “Mesa dos Aromas”, criada para ajudar os alunos a construir um vocabulário sensorial usando ingredientes familiares, esteve entre as atividades mais bem avaliadas.

O que mais a impressionou, no entanto, foi a diversidade da turma. Entre os participantes estavam um consultor de tecnologia da informação, um professor, donos de restaurantes, produtores de azeite, profissionais da área médica e pessoas que estão pensando em iniciar novos negócios ou carreiras relacionadas ao azeite. Um participante americano presta consultoria a um órgão público sobre questões agrícolas.

“Eles se conectam de uma forma que, na participação normal na sociedade, nunca se cruzariam”, disse Noordermeer Van Loo. “Em poucas horas após o início, já havíamos nos tornado um grupo.”

Diferentes participantes se interessaram por diferentes partes do curso. Renate disse que a combinação de teoria e experiência sensorial gerou muitos dos momentos de “revelação” da semana, especialmente à medida que os participantes aprendiam a reconhecer defeitos, nuances e aromas.

A segunda edição europeia do Programa de Certificação de Sommeliers do Olive Oil Times reuniu um grupo diversificado de participantes para cinco dias de treinamento sensorial, ciência da produção, saúde e educação sobre o azeite de oliva.

Ela também destacou a importância de compreender a produção de azeite como um todo, desde o cultivo e a colheita até a avaliação sensorial.

Jan destacou que o programa abrange toda a cadeia de valor, incluindo cultivares, biodiversidade, agricultura, colheita, moagem, avaliação sensorial, competições, saúde e negócios.

Ele disse que a lição mais valiosa foi compreender o que é necessário para produzir azeite de alta qualidade, desde as práticas agrícolas até as primeiras etapas da produção.

Para outro participante, tudo fez sentido quando ele começou a associar os descritores discutidos em aula com o que ele realmente conseguia cheirar e provar.

“Consegui distinguir qual azeite era qual e qual apresentava defeito”, disse ele. “Foi aí que as coisas começaram a fazer sentido.”

Noordermeer Van Loo disse que observou essa compreensão acontecer repetidamente ao longo da semana. No início, os participantes podiam questionar como alguém poderia sentir o cheiro de tomate, alcachofra ou outros descritores em um azeite de oliva.

Em diferentes momentos durante o curso, disse ela, cada um parecia vivenciar o que ela descreveu como o “efeito eureka”, quando a experiência, o reconhecimento de aromas e a degustação começam a se conectar.

Na sexta-feira, mais de 30% dos participantes concluíram o exame de degustação sem cometer um único erro, disse ela.

Saúde e biodiversidade se destacaram para outros participantes. Elvira descreveu uma sessão sobre biodiversidade nos olivais como uma “revelação” e disse que a apresentação de Simon Poole sobre azeite de oliva e saúde a incentivou a explorar o assunto mais a fundo.

Poole, um dos instrutores do curso, é um médico e autor que mora no Reino Unido, cujo trabalho se concentra na ciência da saúde e nas aplicações alimentares do azeite de oliva extravirgem e da dieta mediterrânea.

David também afirmou que as aulas de Poole ajudaram a esclarecer o papel dos polifenóis e reforçaram seu interesse em ensinar outras pessoas sobre o azeite de oliva extravirgem e a dieta mediterrânea.

Alguns participantes se interessaram mais pela moagem, outros pela saúde, pela análise sensorial ou pela biodiversidade, disse Noordermeer Van Loo.

Para muitos, o curso não terminou na sexta-feira.

Um participante disse que tem provado azeites diariamente desde que concluiu o programa. Outro afirmou que não passou um único dia sem provar azeites, incorporá-los às refeições ou ler mais sobre o assunto.

Os participantes também passaram a fazer parte da rede de ex-alunos da Academia, e Noordermeer Van Loo disse que cerca de 70% da turma deste ano já havia se inscrito no Taster’s Club, uma iniciativa que permite aos membros continuar aprimorando suas habilidades de degustação.

Os membros recebem caixas de degustação contendo a mesma seleção de azeites e participam de sessões noturnas online, nas quais degustadores de diferentes países comparam e discutem suas impressões.

Alguns participantes ficaram ansiosos enquanto aguardavam seus certificados. Noordermeer Van Loo disse que vários entraram em contato com ela, preocupados com a possibilidade de não terem sido aprovados antes que os resultados oficiais chegassem dos escritórios do Olive Oil Times, em Nova York.

Todos foram aprovados. Logo em seguida, ela começou a ver os certificados aparecerem nas contas das redes sociais dos participantes.

Noordermeer Van Loo também percebe sinais de um interesse crescente pela educação sobre azeite de oliva além dos países produtores tradicionais. A turma deste ano incluiu três participantes da Alemanha, em comparação com nenhum na edição anterior, e ela espera alcançar mais pessoas na Dinamarca, na Suécia e em outros países do norte da Europa.

A terceira edição europeia do Programa de Certificação de Sommeliers está prevista para setembro de 2027.

“Isso não para mais”, disse Noordermeer Van Loo. “Nossa percepção é de que há um interesse crescente pelo conhecimento sobre o azeite de oliva e pela experiência de degustação.”