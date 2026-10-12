Nova “Zona Azul” identificada na Sardenha, onde as mulheres têm uma expectativa de vida excepcionalmente longa

Pesquisadores identificaram um novo “ponto de longevidade” na região central da Sardenha, onde as taxas excepcionais de sobrevivência entre as mulheres diferenciam a vila da Zona Azul original da ilha.

Situada na região de Marghine, no centro da Sardenha, Bolotana apresenta uma concentração excepcional de centenários, com índices dez vezes superiores à média da Sardenha e onze vezes superiores aos dos Estados Unidos. A longevidade é particularmente acentuada entre as mulheres, cujas taxas de sobrevivência na terceira idade rivalizam com as das populações mais longevas do mundo.

Muitas pessoas em nossa comunidade ainda seguem um estilo de vida intimamente ligado às tradições rurais e aos ritmos do campo. – Giacomo Nieddu, Terracuza

Depois de participar de um estudo que analisou os fatores demográficos por trás dessa longevidade notável, o pesquisador Dan Buettner identificou a pequena vila montanhosa na província de Nuoro como uma nova Zona Azul.

As Zonas Azuis são regiões conhecidas por sua longevidade excepcional, onde os moradores atingem os 100 anos em taxas significativamente mais altas do que a média e apresentam taxas mais baixas de doenças crônicas, o que pode refletir dietas e estilos de vida saudáveis.

O termo teve origem em uma pesquisa demográfica pioneira realizada por Gianni Pes, da Universidade de Sassari, e Michel Poulain, da Universidade de Lovaina, que utilizaram círculos azuis para marcar no mapa as comunidades da Sardenha com alta expectativa de vida durante as fases iniciais de seus estudos. Posteriormente, Buettner formou uma parceria com os dois pesquisadores e outros cientistas para investigar os pontos de maior longevidade em todo o mundo.

A equipe de pesquisa identificou inicialmente um conjunto de 14 municípios espalhados por Barbagia e Ogliastra, na região centro-leste da Sardenha, devido à sua excepcional longevidade e aos padrões de estilo de vida saudável, designando a área como a primeira “Zona Azul” do mundo em 2004.

“A nova Zona Azul da Sardenha, em Bolotana, é distinta e está localizada a cerca de 110 quilômetros da primeira identificada há mais de 20 anos”, disse Pes, coautor do estudo com Buettner.

“Para nossa investigação, obtivemos informações demográficas do registro civil municipal, ao mesmo tempo em que utilizamos os registros paroquiais históricos como fonte independente para a validação cruzada dos dados”, explicou Pes.

“Especificamente, os registros civis de nascimento foram cruzados com registros civis subsequentes e, quando disponíveis, com registros paroquiais, utilizando a concordância de dados anagráficos, filiação, relações familiares e outras informações de identificação. Além disso, linhas de tempo genealógicas foram reconstruídas quando necessário para excluir vínculos com irmãos ou parentes homônimos.”

A recém-designada Zona Azul de Bolotana está situada na região montanhosa de Marghine, no centro da Sardenha. (Foto de Giacomo Nieddu, Terracuza)

O estudo concentrou-se principalmente no período de 2021 a 2025, quando Bolotana tinha uma população residente média de 2.266 habitantes, incluindo dez pessoas com 100 anos ou mais. Isso representou aproximadamente 442 centenários por 100.000 residentes, com a vantagem de longevidade mais pronunciada observada entre as mulheres.

Os pesquisadores também analisaram dados de 2020 para levar em conta os possíveis efeitos da Covid-19 e realizaram uma comparação com o mesmo período, abrangendo os anos de 2015 a 2019.

Eles descobriram que as mulheres que completaram 70 anos tinham uma expectativa de vida adicional de 20,85 anos, enquanto 13,83% das mulheres que atingiram essa idade chegaram aos 100 anos. Ambos os números superaram as médias e os maiores valores anuais registrados na província de Nuoro e na Itália durante o mesmo período.

As estimativas de longevidade feminina de Bolotana também se classificaram excepcionalmente bem em relação aos parâmetros internacionais do Human Mortality Database, ficando em segundo lugar apenas atrás de Hong Kong em ambas as medidas.

De modo geral, as mulheres de Bolotana apresentaram um dos perfis de sobrevivência na terceira idade mais favoráveis já registrados internacionalmente. Sua probabilidade de sobreviver dos 70 aos 100 anos era mais de três vezes maior do que a das mulheres nos Estados Unidos.

Os pesquisadores observaram que a vantagem de longevidade predominantemente feminina de Bolotana, de 2021 a 2025, contrasta com o padrão historicamente observado na Zona Azul original da Sardenha, onde a longevidade excepcional era particularmente pronunciada entre os homens e a diferença entre os sexos era relativamente pequena.

Esse contraste sugere que a sobrevivência excepcional na terceira idade na Sardenha pode seguir padrões demográficos diferentes entre comunidades e períodos de tempo.

“Essa heterogeneidade poderia refletir diferenças na composição das coortes, características ambientais, sociais, comportamentais ou outras características específicas da população”, explicou Pes.

“Vários mecanismos poderiam, plausivelmente, contribuir para a pronunciada vantagem de sobrevivência feminina observada, incluindo herança genética, padrões alimentares, atividade física, apoio familiar, coesão social, continuidade de residência e acesso a cuidados de saúde.”

Os pesquisadores também analisaram inquéritos alimentares históricos e entrevistaram médicos locais para compreender melhor os fatores de estilo de vida que poderiam contribuir para a longevidade da comunidade.

Suas descobertas indicaram que a dieta tradicional era amplamente baseada em vegetais, com o consumo de carne ocorrendo apenas cerca de cinco vezes por mês ao longo de grande parte da vida dos moradores. Grande parte dos alimentos era de origem local, incluindo azeite de oliva, azeitonas, queijo e trigo produzidos pelos próprios moradores.

Embora essas descobertas sobre o estilo de vida não fizessem parte da análise principal do estudo, elas forneceram um contexto para a interpretação dos resultados demográficos.

“A presente análise demográfica não pode determinar se algum dos fatores relacionados à alimentação e ao estilo de vida contribuiu para o padrão observado, nem avaliar sua importância relativa”, disse Pes.

“Serão necessários estudos comparativos em nível individual para avaliar possíveis determinantes biológicos, comportamentais e sociais da longevidade excepcional na vila. Agora estamos nos concentrando nessa linha de pesquisa.”

Os moradores locais receberam com satisfação o anúncio da designação de Bolotana como uma nova Zona Azul. O reconhecimento foi discutido em uma reunião da Câmara Municipal, onde Pes apresentou formalmente um certificado que reconhece a inclusão do município entre as Zonas Azuis do mundo.

O azeite de oliva é um alimento básico na dieta dos moradores de Bolotana, cujos hábitos alimentares são predominantemente à base de vegetais. (Foto de Giacomo Nieddu, Terracuza)

Ao seu lado estavam Salvatore Pedde, presidente da Ormìnas, uma associação cultural dedicada à promoção da região e de suas tradições, e Vittorio Romerio, da Escola de Estudos Arquivísticos, Paleográficos e Diplomáticos do Arquivo Estadual de Cagliari. Ambos contribuíram para a pesquisa demográfica.

“Esse reconhecimento é importante para nossa comunidade, pois destaca nossa identidade, cultura e tradições”, disse o prefeito de Bolotana, Francesco Manconi, ao Olive Oil Times.

“Entre os fatores que contribuíram para a notável longevidade da nossa comunidade, a alimentação saudável é, sem dúvida, um elemento-chave. Uma das marcas registradas da nossa tradição agrícola é o azeite de oliva, que sempre ocupou um lugar central em nossa dieta e continua a ser usado diariamente como ingrediente em uma ampla variedade de pratos tradicionais.”

Entre os olivicultores de Bolotana está Giacomo Nieddu, que produz azeite de oliva extravirgem na propriedade Terracuza, nas encostas que circundam a vila. A fazenda foi um dos locais visitados pelos pesquisadores no ano passado, durante o contato com a comunidade local.

“Esse reconhecimento valida nossa visão e reforça nosso compromisso como produtores de azeite de oliva extravirgem de alta qualidade, cujos benefícios à saúde são amplamente reconhecidos”, disse Nieddu ao Olive Oil Times.

Seus olivais, muitos deles com séculos de idade, estão espalhados por terraços íngremes, onde o cultivo da oliveira é considerado uma forma de agricultura “heróica”. Por meio da Terracuza, Nieddu vem liderando um projeto de restauração para revitalizar os pomares abandonados da região e preservar a paisagem.

A empresa também promove variedades locais de azeitona, incluindo Bosana, Majorca e Cariasina, que utiliza para produzir azeitonas de mesa processadas tradicionalmente.

“Além do azeite e de uma alimentação equilibrada, manter um estilo de vida saudável é fundamental”, acrescentou Nieddu. “Muitas pessoas em nossa comunidade ainda seguem um modo de vida intimamente ligado às tradições rurais e aos ritmos do campo, o que definitivamente contribui para o bem-estar das pessoas.”