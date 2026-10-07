No Lago de Garda, olivais abandonados ganham nova vida

No Lago de Garda, a Videlle Bionatura está recuperando milhares de oliveiras abandonadas, levando-as de volta à produção, ao mesmo tempo em que preserva as variedades locais, apoia a pesquisa e capacita jovens trabalhadores.

Cercada pelas suaves colinas morênicas de Valtenesi, Puegnago fica a apenas alguns quilômetros das margens sudoeste do Lago de Garda. Beneficiando-se dos efeitos moderadores do maior lago de água doce da Itália, essa região da Lombardia oferece condições favoráveis para o cultivo da videira e da oliveira há mais de um milênio.

Preservar esse patrimônio continua sendo nossa motivação, e é isso que nos impulsiona com a paixão e a determinação que inspiraram o projeto desde o início.– Marco Penitenti, agrônomo e fundador da Videlle Bionatura

Aqui, o agrônomo Marco Penitenti começou a restaurar olivais abandonados há 15 anos, lançando um projeto que, desde então, se expandiu para 16.000 oliveiras.

“Tudo começou com minha paixão pelo cultivo de oliveiras”, disse ele ao Olive Oil Times. “Eu trabalhava como consultor para empresas da região e, todos os dias, me deparava com muitos olivais não cultivados e abandonados. Por fim, decidi entrar em contato com o proprietário de um terreno com 250 árvores e me oferecer para administrá-lo. Ele concordou, e eu comecei a trabalhar na restauração do local.”

Essa primeira iniciativa mais tarde se tornou uma operação profissional, lançando as bases para a atual empresa de Penitenti, a Videlle Bionatura.

O empreendimento cresceu à medida que mais oliveiras abandonadas passaram a ser cuidadas por ele. O mais recente olival adicionado ao projeto conta com 600 árvores que em breve passarão por poda e fertilização como parte de um plano de recuperação que visa colocá-las de volta à produção dentro de dois ou três anos.

Penitenti disse que o abandono dos olivais continua sendo um grande desafio na Itália, onde a falta de renovação geracional, o terreno acidentado e os obstáculos à mecanização elevam os custos e tornam o cultivo da oliveira cada vez mais difícil de sustentar.

O mais recente pomar incorporado ao projeto de recuperação liderado pela Videlle Bionatura, de Marco Penitenti, compreende 600 árvores que em breve passarão por podas e fertilização antes de serem colocadas novamente em produção.

“Essas são, sem dúvida, operações onerosas, mas são fundamentais para o desenvolvimento do território e da comunidade”, afirmou Penitenti. “Aqui em Valtenesi, assim como em outros lugares, o cultivo da oliveira não se resume apenas ao valor da produção. Ele também desempenha um papel ambiental significativo em uma paisagem moldada pela atividade humana, ajudando a prevenir a erosão do solo.”

“Além disso, as oliveiras devem ser preservadas como uma característica marcante da região, que é um destino turístico de renome”, acrescentou ele. “Por último, mas não menos importante, o cultivo da oliveira sustenta um tecido social de pessoas cuja subsistência está ligada a ele, incluindo agricultores, técnicos, moedores, fornecedores e muitos outros.”

Penitenti logo foi acompanhado na gestão da empresa por sua esposa, Maria Cristina Plodari, que agora supervisiona o atendimento ao cliente e a comunicação.

O casal, hoje pais de dois filhos adolescentes, Daniele e Sofia, reservou vários cargos em sua equipe para jovens com pouca ou nenhuma experiência profissional anterior.

Das 10 pessoas empregadas o ano todo pela Videlle Bionatura, quatro têm 18 ou 19 anos e estão adquirindo sua primeira experiência profissional. Livia é responsável pelo engarrafamento e pela rastreabilidade da cadeia de suprimentos, enquanto Stefano e Chris trabalham nos olivais ao lado de Paolo, que atualmente está concluindo um estágio escolar.

“Nosso objetivo é capacitá-los com o conhecimento necessário para trabalhar de forma independente e construir uma carreira no cultivo de azeitonas com foco na qualidade”, disse Penitenti. “É uma experiência verdadeiramente formativa para ambos os lados. Enquanto lhes oferecemos treinamento e orientação, eles trazem um novo fôlego para a empresa.”

Para destacar as variedades do Lago de Garda, Marco Penitenti produz uma linha de azeites monovarietais a partir de seus olivais restaurados, incluindo as variedades nativas Casaliva, Gargnà e Trepp, além da Leccino.

“Eles trazem uma mentalidade muito mais aberta, habilidades digitais notáveis e um senso único de vitalidade, frescor e paixão, além de um desejo genuíno de deixar sua marca e perseguir suas ambições”, acrescentou ele. “É uma troca mutuamente enriquecedora, e eles nos motivam tanto quanto nós os apoiamos.”

A empresa colabora com os cursos de ciências agrícolas da Universidade de Brescia e, por meio de seu compromisso com a gestão ambiental, tem atraído estudantes que escolheram a fazenda como tema de suas pesquisas de conclusão de curso.

Dois estudos já foram concluídos. O primeiro examinou e comparou as pegadas de carbono de diferentes sistemas de condução de oliveiras. O segundo ampliou a análise para etapas posteriores da produção, avaliando a pegada de carbono das atividades de moagem e engarrafamento.

Um terceiro projeto de pesquisa está em andamento em colaboração com a Universidade de Pádua. Ele examina a saúde do solo em relação às práticas de arboricultura, com foco em nutrientes, microfauna, flora e comunidades bacterianas nos olivais.

A preservação da biodiversidade é uma das principais missões da empresa. Para destacar as variedades locais, ela produz uma linha de azeites monovarietais a partir de seus olivais restaurados, incluindo a variedade nativa Casaliva, bem como Gargnà e Trepp, ambas típicas da região do Alto Garda, além da Leccino.

O objetivo é criar uma oleoteca dedicada que mostre a diversidade dos azeites monovarietais do Lago de Garda.

Com base em sua vasta experiência, Penitenti identificou, durante os trabalhos de restauração, várias árvores próximas ao lago que pareciam diferir das variedades locais mais conhecidas. Ele enviou amostras ao Conselho Nacional de Pesquisa para testes genéticos, que revelaram que duas dessas árvores possuem perfis genéticos únicos.

A Videlle Bionatura colabora com a Universidade de Brescia e, graças ao seu compromisso com a gestão ambiental, tornou-se um destino para estudantes que realizam projetos de pesquisa de tese.

O próximo passo será propagar as cultivares recém-identificadas e monitorar seu desempenho, produtividade e resiliência às pressões climáticas atuais.

Além de um bloco principal de 6.000 árvores, a empresa supervisiona outras 10.000 distribuídas por pomares menores, com 500 a 1.500 árvores, que se estendem do interior até às margens do Lago de Garda e abrangem cinco municípios.

A maioria dos pomares segue os esquemas tradicionais de plantio de seis por seis e seis por sete metros. Uma parcela menor, plantada na década de 1990, apresenta espaçamentos mais densos de seis por três e cinco por três metros. A empresa também estabeleceu alguns pomares intensivos com diferentes cultivares em avaliação, que servem como parcelas experimentais para pesquisa.

O plantio misto típico dos olivais mais antigos exige que os trabalhadores identifiquem e colham árvores específicas por cultivar para produzir cada azeite monovarietal. Combinado com a fragmentação do terreno e a presença frequente de encostas íngremes e terraços antigos, isso exige um planejamento cuidadoso e trabalho adicional para coordenar pessoal, maquinário e equipamentos.

Como membro de uma cooperativa local de olivicultores, a empresa atualmente processa suas azeitonas no lagar do grupo. O próximo passo é instalar seu próprio lagar e realizar todo o ciclo de produção internamente.

Outra área de atuação da empresa é a restauração de vinhedos abandonados, a partir dos quais produz vinho e vinagre balsâmico. Juntamente com seus azeites, a empresa apresenta esses produtos em experiências educacionais para visitantes, incluindo degustações guiadas, caminhadas e piqueniques entre os olivais.

“Uma das principais missões da empresa é promover uma cultura de azeite de qualidade e sua ligação com o respeito ao meio ambiente”, disse Penitenti. “Nossos olivais fazem parte de um ecossistema delicado e frágil, e é nossa responsabilidade preservá-lo para as futuras gerações.”

“Continuamos recebendo ligações de toda a região do Lago de Garda de proprietários de terras que buscam nossa ajuda e oferecem olivais para arrendamento”, disse Penitenti. “Temos os recursos e a mão de obra para apoiar esse tipo de empreendimento, mesmo que, no momento, a expansão do projeto esteja se tornando cada vez mais difícil, principalmente devido às características do terreno e à fragmentação das terras.”

“Restaurar um pomar abandonado com 1.000 árvores, por exemplo, exige um investimento significativo e de dois a três anos de trabalho”, acrescentou ele. “Uma empresa consolidada pode absorver esses custos como parte de seu orçamento anual, mas para um jovem agricultor que está começando do zero, as barreiras são muito maiores.”

“Nosso objetivo é, portanto, realizar o trabalho inicial de restauração e, eventualmente, transferir a gestão de alguns desses bosques para jovens agricultores ou novas empresas dispostas a preservar e valorizar esse patrimônio”, disse Penitenti. “Salvaguardar esse patrimônio continua sendo nossa motivação, e é isso que nos impulsiona com a paixão e a determinação que inspiraram o projeto desde o início.”