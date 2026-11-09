İspanya, Zeytinyağı Sevkiyatlarına İlişkin İzlenebilirlik Kurallarını Sıkılaştırdı

İspanya, zeytinyağı ve zeytin posası yağının yurt içi sevkiyatları ile ithalat ve ihracatının denetimini iyileştirmek amacıyla yeni kurallar getirerek zeytinyağı izlenebilirlik sistemini güçlendirdi.

Bu önlemler, 2021 yılında yürürlüğe giren kalite yönetmeliklerinde değişiklik yaparak, zeytinyağının nakliyesi, teslim alınması ve ithalatı ile uğraşan işletmelerin yükümlülüklerini güçlendiriyor.

Sıfırdan başlamıyoruz, İspanya’yı zeytinyağı izlenebilirliği konusunda ön saflara taşıyan bir aracı iyileştiriyoruz. – İspanya Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı (MAPA)

Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı (MAPA), Olive Oil Times’a yaptığı açıklamada, “Son beş yılda REMOA’nın işleyişinden çok şey öğrendik ve iyileştirilebilecek bazı alanlar belirledik” dedi.

İspanya, ülkenin zeytinyağı kalite yönetmeliklerinde yapılan kapsamlı revizyonun bir parçası olarak, zeytinyağı ve zeytin posası yağının hareketlerini takip etmeye yönelik elektronik kayıt sistemi REMOA’yı 2021 yılında uygulamaya koydu.

MAPA’ya göre, yeni önlemlerin amacı, özellikle dökme sevkiyatlar ve Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden yapılan ithalatlar için tedarik zinciri boyunca kaydedilen bilgilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini artırmaktır.

Eski düzenlemelere göre, işletmeciler sevkiyat öncesinde dökme yağ hareketlerini elektronik sisteme bildirmek zorundaydı ve her sevkiyata ürünü tanımlayan belgeler eşlik etmeliydi.

Sistemin uygulamaya girmesinden beş yıl sonra, denetçilerin erişebildiği bilgilerde eksiklikler ortaya çıktı. Bazı sevkiyatlar, teslimat onayı olmaksızın gönderilmiş olarak kayıtlı kalıyordu; analiz belgeleri kayıt sistemine tutarlı bir şekilde dahil edilmiyordu ve belirli ithalatların bildirilmesinden hangi işletmecilerin sorumlu olduğu konusunda belirsizlik devam ediyordu.

Yeni 808/2026 sayılı Kraliyet Kararnamesi, iyileştirme gerektiren üç alanı ele almaktadır.

Kararname, ithal zeytinyağının nihai alıcısına ilişkin daha net bir tanım getirerek, üçüncü ülkelerden veya diğer AB üye devletlerinden İspanya’ya giren sevkiyatların gerekli belgeleri taşımasını sağlamaktan sorumlu işletmeciyi belirlemektedir.

Diğer AB üye devletlerine, üçüncü ülkelere veya zeytinyağı sektörü dışındaki endüstrilere yönelik dökme sevkiyatlar için, sevkiyat anında yağı elinde bulunduran işletmeci, REMOA’ya bildirimde bulunma sorumluluğunu üstlenmeye devam etmektedir.

Operatörler artık dökme yağ hareketlerini kaydederken REMOA’ya analiz raporlarını veya eşdeğer imzalı belgeleri yüklemek zorundadır. Daha önce bu belgeler sevkiyatlara eşlik etmekteydi ancak elektronik kayıt sistemine mutlaka dahil edilmiyordu.

Alıcılar ayrıca dökme yağ sevkiyatlarının varışını teyit etmeli ve teslimatların daha önce bildirilen bilgilere uygun olduğunu doğrulamalıdır. Bu sayede, sevkiyatlar teslimat onayı olmadan açık kalmak yerine resmi olarak tamamlanabilir.

Ancak, teslimatı teyit etmek, alıcının yağı kalite gerekliliklerine veya diğer geçerli düzenlemelere uygun olarak kabul ettiği anlamına gelmez. Yükümlülük, teslimatı kaydetmek ve beyan edilen bilgilerle uyumlu olduğunu doğrulamaktır; yağın kalitesini onaylamak değildir.

Bakanlık, “Şimdiye kadar, bir petrol sevkiyatının yola çıktığına dair bilgiye sahip olabilirdik, ancak sevkiyatın tamamlandığına dair her zaman bir teyit almayabilirdik” açıklamasında bulundu.

Analitik belgelerin REMOA sistemine dahil edilmesi, denetçilere her sevkiyatın beyan edilen sınıflandırmasını destekleyen bilgilere doğrudan erişim imkânı da sağlayacaktır.

Bu değişiklikler, dökme zeytinyağı ticareti yapan işletmelerin, özellikle Avrupa Birliği dışından gelen sevkiyatlar olmak üzere, daha ayrıntılı belgeler sunmasını ve alınan sevkiyatları kayda geçirmesini gerektirecektir.

Yönetmelik ayrıca, yetkililerin riskleri değerlendirirken ve denetimleri planlarken analitik raporlara eşdeğer belgeleri kanıt olarak kullanmasına izin vermektedir.

İspanyol yetkililer, bu boşlukları kapatarak zeytinyağının tedarik zincirinde nasıl hareket ettiğine dair daha net bir tablo elde etmeyi ve zeytinyağının izlenebilirliğini ve beyan edilen sınıflandırmasını doğrulama yeteneklerini güçlendirmeyi umuyor.

Bakanlık, “Sıfırdan başlamıyoruz, İspanya’yı zeytinyağı izlenebilirliği konusunda ön saflara taşıyan bir aracı iyileştiriyoruz” şeklinde bir açıklama yaptı.