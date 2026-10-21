Brezilyalı Üreticinin Zeytinyağında Mükemmelliğe Yönelik Uzun Süren Çabaları Sonunda Meyvesini Verdi

Neredeyse otuz yıllık deneme sürecinin ardından Tenuta do Bosque, dört NYIOOC ödülü kazandı; bu, şirketin kurucusu ve Brezilya’nın gelişmekte olan zeytinyağı endüstrisi için önemli bir dönüm noktası oldu.

Brezilyalı üretici Tenuta do Bosque, üç tek çeşit zeytinyağı ve bir karışımla 2026 NYIOOC Dünya Zeytinyağı Yarışması’na ilk kez katılarak iki Altın Ödül ve iki Gümüş Ödül kazandı.

Kurucu Rogério Khmayis için bu başarı, yaklaşık otuz yıllık tarımsal araştırma, denemeler, Avrupa gezileri ve zeytin ağaçlarına olan ömür boyu süren tutkusunun doruk noktasıdır.

“Orta Doğu’da bir zeytin ağacının altında doğdum. Annem savaş sırasında bombalamalardan korkardı ve bin yıllık bir zeytin ağacının altında sığınırdı,” diye konuştu Khmayis, Olive Oil Times’a. “Veterinerlik okumak için İtalya’ya gittiğimde her yerde zeytin ağaçları gördüm ve kendi çiftliğime sahip olmayı hayal ettim. Brezilya’ya geldiğimde ise burada neden neredeyse hiç zeytin ağacı olmadığını merak ettim.”

Zeytinlikler, Rio Grande do Sul eyaletinin Guaíba kentindeki Tenuta do Bosque’nin inişli çıkışlı tepelerine yayılıyor; burada yaklaşık otuz yıllık deneme çalışmaları, ödüllü bir zeytinyağı işletmesinin kurulmasına yardımcı oldu.

Khmayis, gençliğinin bir kısmını Sicilya’da geçirdi; Messina’da veterinerlik okudu ve zeytinlikler, bağlar ve narenciye bahçelerinin tarımsal manzarayı oluşturduğu Milazzo yakınlarında yaşadı.

“Güneş vardı, su vardı, her şey vardı. Tıpkı İtalya’daki gibi bağlar vardı, ama zeytin ağaçları yoktu,” diye hatırladı.

“İnsanlara neden zeytin yetiştirmediklerini sorduğumda, bunun mümkün olmadığını söylediler. Ama ben sormaya devam ettim: Koşulların benzer olduğu Uruguay, Şili ve Arjantin’de zeytin üretilebiliyorsa, neden biz burada yapamayalım?”

1990’ların sonlarına doğru Khmayis, sığır ve keçi de yetiştirdiği Rio Grande do Sul’daki Guaíba’daki arazisinde zeytin yetiştiriciliği denemelerine başlamıştı.

“Herkes deli olduğumu düşündü. Bana ‘o louco da oliveira’, yani çılgın zeytin ağacı adamı derlerdi,” dedi. “Kimse o ağaçların burada yetişebileceğine inanmıyordu. Ne teknolojim ne de deneyimim vardı ve yardım istediğimde insanlar beni ciddiye almadı.”

Brezilya’nın güneyindeki Guaíba’da bulunan Tenuta do Bosque’de, bir tepenin yamacına uzanan üzüm bağları sıralanıyor. Burada zeytin yetiştiriciliği, bağcılık ve hayvancılığı da içeren çeşitlendirilmiş bir tarım faaliyetinin parçası.

Khmayis, İtalya ve Orta Doğu’dan genç zeytin fidanları ithal etti ve bunları farklı topraklarda denedi. Bir keresinde Brezilya’ya yaklaşık 500 fidan getirdi ve bunların neredeyse yarısını kaybetti.

“On yıl boyunca denemeler yaptım,” dedi. “Etrafta dolaşıp insanlara evlerinin yakınlarına birkaç ağaç dikip dikemeyeceğimi sorardım; böylece farklı toprakları test edip bitkilerin nasıl tepki verdiğini anlayabiliyordum. Çok sayıda ağaç ithal ettim ve bunların çoğunu başkalarına verdim.”

Frantoio, denediği ilk çeşitlerden biriydi, ancak bu çeşidin soğuklama gereksinimleri zorluk çıkardı. İtalyan bir uzmanın tavsiyesi üzerine Arbequina ile denemelere başladı ve sonunda Picual ile Yunan çeşidi Koroneiki’yi de ekledi.

Bugün Tenuta do Bosque, yaklaşık 50 hektarlık zeytinlikleri yönetiyor ve 20 hektarlık bir alan daha ekim aşamasında. Khmayis, arazide bağcılık ve hayvancılık faaliyetlerinin yanı sıra yaklaşık 3.000 adet olgun ve verimli zeytin ağacının bulunduğunu söyledi.

Ana çeşitlerinin yanı sıra, çiftlik, Levant bölgesinde, özellikle Filistin ve Ürdün’de yetiştirilen geleneksel bir zeytin çeşidi olan Nabali ile de denemeler yapıyor.

Khmayis, “Bu çeşidin zarafeti ve muhteşem lezzetleri olağanüstü,” dedi. Üretim hâlâ sınırlıdır ve çiftlik, elde edilen yağın çoğunu kendi karışımlarında kullanmaktadır.

Zeytinlikler, sulama yapılmadan, bölgedeki yağışlara ve drenaj sağlayan doğal eğimli araziye dayanarak yetiştiriliyor.

Yıllar boyunca, yakınlarda yağhanelerin bulunmaması, çiftliğin zeytinyağı üretimini tam olarak kontrol etmesini engelliyordu.

Khmayis, “Zeytinlerimizi işlenmek üzere 200 kilometre uzaklığa kadar götürmek zorunda kalıyorduk,” dedi. “Bu çok büyük bir iş yüküydü. Bazen zeytinleri satıp sadece az miktarda zeytinyağı üretmenin daha iyi olacağını düşünürdüm. Geçen yıla kadar, zeytinlerimi satın alanlar ödülleri kazanıyordu,” diye ekledi.

Güneş, kurucusu Rogério Khmayis’in zeytin yetiştiriciliğini geliştirmek için neredeyse otuz yılını harcadığı, Brezilya’nın güneyindeki Guaíba’daki Tenuta do Bosque zeytinliklerinin üzerinde batıyor.

Dönüm noktası, 2026 yılında faaliyete geçen modern zeytin presine yapılan yatırımla geldi. Tesis saatte 1.500 kilogram zeytin işleyebiliyor; bu sayede şirket, yağ çıkarma sürecini doğrudan kontrol edebiliyor ve hasat ile presleme arasındaki süreyi önemli ölçüde kısaltabiliyor.

“Artık zeytinleri topladıktan sonra iki saat içinde zeytinyağı üretmeye başlıyoruz,” dedi Khmayis. “Bu, yağın kalitesini değiştiriyor. Bu yüzden New York’ta Altın Ödül’ü kazanmaktan çok mutlu olduk. Bu, çalışmalarımızın bir sonucudur.”

Diğer üreticiler de arazideki ekipmanı kullanmak istediklerini belirtmişlerdir ve Tenuta do Bosque, bir sonraki hasattan itibaren sıkma tesislerini bu üreticilerin kullanımına açmayı planlamaktadır.

Yeni sıkma tesisi olmasına rağmen, yüksek enerji maliyetleri, mevsimlik budama işçisi sıkıntısı ve öngörülemez hava koşulları hâlâ önemli zorluklar olarak duruyor.

“Açıkçası en büyük sorun iklim ve su,” dedi. “Çok fazla yağmur yağdı. Eylül ve Ekim ayları çiçeklenme dönemi nedeniyle özellikle önemlidir ve aşırı yağış üretime zarar verebilir.”

Bununla birlikte Khmayis, 2026 sezonunu, Brezilya zeytinyağı üretimindeki genel toparlanma eğilimine paralel olarak, bölgenin yakın tarihindeki en iyi hasatlardan biri olarak nitelendirdi.

Bu zorlukların üstesinden gelmek için teknolojiye ve uzmanlığa yatırım yapılması da gerekiyor. Khmayis, hasat ekipmanlarının Brezilya’da Avrupa’dakinden birkaç kat daha pahalı olabileceğini belirtti. Şirket ayrıca tarımsal işlemler için insansız hava araçlarını (drone) kullanmaya başladı.

“Traktörle bazı işlemler on gün sürebilir,” diye açıkladı. “Dronlarla ise bunları bir veya iki günde tamamlayabiliyoruz.”

Ayrıca, deneylerine başladığı dönemde yerel olarak büyük ölçüde bulunmayan uzman tarım bilgisinin önemini de vurguladı.

“Zeytin, mısır ya da pirinç değildir. Teknolojiye ve deneyime ihtiyacınız var,” dedi Khmayis. “Bir kursa katılmak yeterli değildir. Yüzyıllardır zeytin yetiştirilen yerlere gidip o deneyimden doğrudan ders çıkarmalısınız.”

Khmayis, Guaíba’nın zeytin yetiştiriciliği tarihini de araştırdı.

Khmayis’e göre, insanlar bu bölgede 1950’li yıllarda zeytin ağaçları dikmişler ve bunlardan en az biri hâlâ ayakta. Porto Alegre’deki bir müzede bir arkadaşıyla birlikte yürüttüğü araştırma, belediyeye zeytin yetiştiriciliğini getirme yönündeki daha önceki girişimlere ait tarihi kayıtları ortaya çıkardı.

Yerel yetkililerle işbirliği içinde, Guaíba’daki kamusal alanlara 100 zeytin ağacı dikilmesini öngören bir projeyi desteklemiştir. Şu ana kadar 17 ağacın dikildiğini, diğerlerinin ise yerel okullara bağışlandığını belirtmiştir.

“Çocuklara zeytin ağacının ne olduğunu öğretmek istiyorum,” dedi şakayla karışık. “Belki o zaman ebeveynleri zeytinyağı almaya başlar.”

Brezilya’nın güneyindeki Tenuta do Bosque’de genç bir ziyaretçi, taze hasat edilmiş zeytinleri inceliyor. “Çocuklara zeytin ağacının ne olduğunu öğretmek istiyorum,” dedi kurucu Rogério Khmayis. “Belki o zaman ebeveynleri zeytinyağı almaya başlar.”

Tüketicileri zeytin ağaçlarıyla ve sızma zeytinyağının özellikleriyle tanıştırmak, arazinin zeytin turizmini geliştirme planlarının da merkezinde yer alıyor.

Bu faaliyetlerin geliştirilmesinden sorumlu olan Khmayis’in kızı Yasmin Sabioni, arazinin halihazırda yerel ziyaretçilerin büyük ilgisini çeken hasat günleri düzenlediğini söyledi.

“Bence insanlar öğreniyor,” diye konuştu Olive Oil Times’a. “Zeytinyağları arasındaki farkları tam olarak bilmiyorlar, ancak öğrenme süreci başladı.”

“Etkinliklere katıldığımızda her bir zeytinyağının tadımını sunuyoruz çünkü birçok kişi için hepsi sadece zeytinyağı,” diye ekledi. “Ancak farklı türleri tattıklarında her zaman ‘Bunu tercih ederim, şunu tercih ederim’ diyorlar. Bazıları meyveli yağları tercih ederken, diğerleri daha baharatlı veya daha keskin olanları seviyor. Böylece kendi tercihlerini geliştirmeye başlıyorlar.”

Şirket, zeytinyağı tadımları, yemek eşleştirmeleri ve çiftlik ziyaretlerini içeren ek etkinlikler planlıyor.

“Böylece tüketiciler kaliteli sızma zeytinyağını keşfedebilir ve yerel olarak üretilen birinci sınıf ürünlerin değerini anlayabilirler,” dedi Sabioni.

“Bir yerden başlamaları gerekiyor,” diye sözlerini tamamladı.