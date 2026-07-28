İtalya, Ekstra Sızma Zeytinyağı Olarak Satılan Karışımlara İlişkin Kuralları Sıkılaştırdı

İtalya, sızma zeytinyağı içeren karışımların yurt içinde “ekstra sızma” olarak pazarlanmasını yasakladı; bu karar, çiftçi gruplarından destek görürken, şişeleyicilerden hukuki itirazlara yol açtı.

İtalyan hükümeti, mevcut kurallara getirdiği yeni bir yorumla, sızma zeytinyağı kategorisi için yeni bir sınır çizerek zeytinyağı piyasasında şok dalgası yarattı.

Tarım, Gıda Egemenliği ve Ormanlar Bakanlığı tarafından açıklanan önlemler, sızma zeytinyağını yüksek kaliteli bir ürün olarak korumayı amaçlamaktadır.

Bir bakanlık genelgesi, sızma zeytinyağı ile daha düşük kalitedeki sızma zeytinyağının karıştırılmasıyla üretilen ve sızma zeytinyağı olarak etiketlenen ürünlerin İtalya'da satışını yasaklamaktadır.

Yeni yorum kapsamında, bu tür karışımlar, İtalyan ve Avrupa mevzuatı uyarınca belirlenen kimyasal ve duyusal gereklilikleri karşılasalar bile sızma zeytinyağı olarak pazarlanamaz.

Bileşenlerinin bir kısmı daha düşük kaliteli yağdan elde edildiği için, bu karışımlar sızma zeytinyağı olarak sınıflandırılmalı ve etiketlenmelidir.

Avrupa Birliği düzenlemeleri bu uygulamayı açıkça yasaklamadığından, sızma ve sızma zeytinyağlarının karıştırılması daha önce geçerli yorum kapsamında izin verilebilir kabul ediliyordu.

Bakanlık, bu tür karışımların sızma zeytinyağı olarak satılmasının tüketicileri yanıltabileceğini savunmuştur. Ancak genelgede, mevcut düzenleyici çerçevenin bu uygulamayı açıkça yasaklamadığı da kabul edilmektedir.

Uluslararası Zeytin Konseyi’nin ticaret standardına göre, sızma zeytinyağları yalnızca mekanik veya diğer fiziksel yöntemlerle zeytinden elde edilir.

Bu yağlar, yıkama, dekantasyon, santrifüjleme ve filtreleme dışında hiçbir işleme tabi tutulamaz.

Sızma zeytinyağının serbest asitliği 100 gramda 0,8 gramdan fazla olmamalı ve bir dizi diğer fizikokimyasal ve organoleptik gerekliliklere uymalıdır.

Buna karşılık, sızma zeytinyağının serbest asitliği 100 gramda 2 grama kadar çıkabilir ve farklı organoleptik gerekliliklere tabidir.

Serbest asitlik, zeytinyağının kalitesini ve sınıflandırmasını belirlemek için kullanılan temel bir kimyasal parametredir.

Bu parametre, meyve hasarı, haşere saldırıları, gecikmiş öğütme veya diğer faktörler nedeniyle trigliseridlerin parçalanmasıyla açığa çıkan serbest yağ asitlerinin (başlıca oleik asit) yüzdesini ölçer.

Serbest asitlik damak tadıyla algılanamasa da, düşük seviyeler genellikle sağlıklı meyve ile özenli işleme ve işleme süreçleriyle ilişkilendirilir.

İtalyan girişiminin gündeme getirdiği konu, Avrupa’da yeni bir konu değildir.

Ocak ayında, Avrupa Sayıştayı, zeytinyağı kontrollerini düzenleyen AB kurallarının her zaman net olmadığını belirtmiştir.

Mahkeme, özellikle Avrupa Komisyonu’ndan farklı hasat yıllarına veya kategorilere ait sızma zeytinyağlarının karışımlarını düzenleyen kuralları netleştirmesini talep etmiştir.

Komisyon bu tavsiyeyi kabul etti ve açıklamanın nasıl bir biçim alması gerektiğini belirlemek üzere 2026 yılı boyunca uzmanlar ve ulusal yetkililerle konuyu görüşmeyi taahhüt etti.

Önemli İtalyan tarım örgütleri, bakanlığın kararını destekledi.

Unaprol Başkanı ve Coldiretti Başkan Yardımcısı David Granieri, Olive Oil Times’a yaptığı açıklamada, “Genelgenin yayınlanması kesinlikle memnuniyetle karşılanmaktadır, zira bu, daha düşük kaliteli bir ürünün daha yüksek kategorideki bir ürüne dönüştürüldüğü ve artık tolere edilemeyecek kadar absürt hale gelmiş bir duruma düzen getirmektedir,” dedi.

“Asıl gizem, daha düşük kaliteli bir ürünün nasıl başka bir şeye dönüştürülebildiğidir,” diye ekledi.

Granieri’ye göre, bu tartışma, Sayıştay tarafından tespit edilen Avrupa zeytinyağı pazarındaki izlenebilirlik, şeffaflık ve kalite kontrollerindeki daha geniş kapsamlı zayıflıklarla iç içe geçmiştir.

Copagri de genelgenin ardındaki ilkeyi destekliyor, ancak genelgenin yasal dayanağı konusunda bazı sorular ortaya attı.

“Kavramsal olarak tamamen katılıyorum,” dedi örgütün başkanı Tommaso Battista, Olive Oil Times’a.

Battista, bu önlemin sahtecilik ve dolandırıcılığa karşı çabaları güçlendirmeye yardımcı olabileceğini belirtti.

Battista, “Bazı durumlarda, belirli yağhanelerde sızma zeytinyağının, lampante ile sızma zeytinyağının karıştırılmasıyla elde edilebildiğini biliyoruz,” dedi.

Lampante, doğrudan insan tüketimine uygun olmayan ve tüketime sunulmadan önce rafine edilmesi gereken bir sızma zeytinyağı türüdür.

Battista’nın iddiası, bu tür yağın daha yüksek kategoriler altında satılan ürünlerde hileli bir şekilde kullanılmasıyla ilgiliydi.

“Belki bu sert bir ifade, ancak bazı durumlarda bunun gerçekleştiğini size temin edebilirim,” dedi. “Ve sonra, zaten bir miktar lampante içeren bu sızma zeytinyağı, sızma zeytinyağı ile karıştırılırsa, hatta sızma zeytinyağı statüsüne bile gelebilir. Açıkçası, bu kabul edilemez.”

Battista, bazı durumlarda meydana geldiğini söylediği uygulamaları anlatıyordu. Bu iddiaları, genelgenin temel ilkesini destekleyen argümanının bir parçası olarak sundu.

Farklı sızma zeytinyağlarının karıştırılmasının normal ve meşru bir uygulama olmaya devam ettiğini belirtti.

Bu tür karışımlar, örneğin, tüketici tercihlerine yanıt olarak özellikle acı veya keskin tek çeşit yağların duyusal profilini yumuşatmak için kullanılabilir.

Aynı zamanda Battista, Copagri’nin hukuk uzmanlarının bakanlığın yorumunun mevcut düzenleyici çerçeve kapsamında uygulanıp uygulanamayacağını incelediklerini belirtti.

“Bu alandaki bazı uzmanlarımız, yasanın geçerliliği ile ilgili sorunlara dikkat çekti,” dedi.

Bu belirsizlik, İtalyan zeytinyağı endüstrisi tarafından dile getirilen itirazların merkezinde yer alıyor.

İtalyan yemeklik yağ endüstrisi birliği Assitol’un zeytinyağı grubu başkanı Dora Desantis, sızma ve sızma zeytinyağı karışımlarına getirilen yasağın meşru bir şekilde tartışılabileceğini belirtti.

Ancak Desantis, herhangi bir değişikliğin ulusal düzeyde değil, Avrupa düzeyinde yapılması gerektiğini savundu.

Desantis’e göre, Avrupa kuralları uzun süredir sızma ve sızma zeytinyağlarının karıştırılmasına izin vermektedir.

Olive Oil Times’a gönderdiği açıklamada, İtalyan yetkililerin ve Avrupa kurumlarının bu uygulamayı daha önce kabul ettiğini belirtti.

Desantis, genelgede de yasağın mevcut düzenleyici çerçevede yer almadığının kabul edildiğini ekledi.

Şişeleyiciler için endişe, hukuki yorumun ötesine uzanıyor.

Desantis, kısıtlamanın yalnızca İtalya’da uygulanmasının AB tek pazarı içinde farklı işletme kuralları yaratabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Diğer üye ülkelerdeki işletmeciler, kendi ülkelerinde geçerli kurallar çerçevesinde karışım üretmeye devam edebilecekken, İtalyan şirketleri daha katı bir yoruma tabi olacak.

Desantis, böyle bir senaryonun “pazar dinamikleri üzerinde gerçek bir etki yaratmadan İtalyan şirketleri için rekabet açısından bir dezavantaja yol açacağı” sonucuna vardı.

Genelgedeki geçiş hükümleri, dökme ve önceden paketlenmiş zeytinyağı arasında ayrım yapmaktadır.

Genelge yürürlüğe girmeden önce tanklarında sızma ve birinci sıkım zeytinyağı karışımlarını bulunduran işletmeciler, ürünü 30 gün içinde veya herhangi bir işleme tabi tutulmadan önce resmi çevrimiçi kayıt sisteminde “birinci sıkım zeytinyağı” olarak yeniden sınıflandırmak zorundadır.

Önceden paketlenmiş zeytinyağı için bir istisna geçerlidir. Genelgenin yürürlüğe girmesinden önce “süper sızma” olarak şişelenip etiketlenmiş karışımlar, mevcut stoklar tükenene kadar piyasada kalabilir.

İşletmeciler ayrıca, dijital zeytinyağı sicilindeki kayıtların yeni sınıflandırmayı yansıtmasını sağlamalıdır.

Bu kurallara uyulmaması, gıda bilgilendirme uygulamalarına ilişkin AB kurallarının ihlali anlamına gelir.

Uyulmaması halinde, olası cezai sorumluluk saklı kalmak kaydıyla, yanıltıcı gıda bilgilendirmesi nedeniyle İtalyan yasaları kapsamında belirlenen idari cezalar uygulanır.