İtalya, Düşen Fiyatlar ve Artan Stoklar Nedeniyle Daha Düşük Bir Zeytinyağı Hasadıyla Karşı Karşıya

Yaz sıcağının güneydeki verimi düşürmesi nedeniyle İtalya’nın zeytinyağı üretiminin 270.000 ile 290.000 metrik ton arasına gerileyeceği tahmin ediliyor; öte yandan düşen fiyatlar ve yüksek stoklar, üreticiler ve zeytinyağı imalatçıları üzerinde baskı yaratıyor.

İtalya’da zeytinyağı üretiminin, 2026/27 hasat yılında yaklaşık yüzde 20 oranında düşerek 270.000 ile 290.000 metrik ton arasına gerilemesi bekleniyor; zira güneydeki üretim düşüşü, orta ve kuzey bölgelerdeki toparlanma ile yalnızca kısmen telafi ediliyor.

Şu anda kırsal kesimde bir miktar endişe hakim. Üreticiler hasat maliyetleriyle başa çıkmak zorunda ve fiyatların onlar için kârlı kalmasını ummak zorundayız. – Massimo Ragno, Monini

“İtalya’nın çeşitli bölgelerinde yaptığımız araştırma, ulusal üretimin az önce sona eren hasat yılına kıyasla yaklaşık yüzde 20 daha düşük olabileceğini gösteriyor,” dedi Monini’nin panel lideri ve satın alma müdürü Massimo Ragno, Olive Oil Times’a.

“Gerçekten bilimsel bir tablo elde etmek için ülke çapında bir test bahçeleri ağı ve sürekli izleme gerekir, ancak bu ekonomik olarak mümkün değildir,” diye ekledi. “Tahminler, saha araştırmalarına ve farklı bölgelerdeki üreticilerle ve zeytin yağcılarıyla kurulan yakın temaslara dayanmaktadır.”

İtalya’nın güneyinde, ülkenin en büyük zeytinyağı üretim bölgesi olan Puglia’da 130.000 ila 140.000 ton arasında üretim yapılması bekleniyor. “Bölgenin potansiyeli çok daha yüksek, yaklaşık 210.000 ton civarında, ancak Mayıs sonundan Eylül’ün ilk yarısına kadar süren çok sıcak bir yaz yaşandı,” dedi Ragno.

“Sulama imkânına sahip olanlar, yağmurla sulanan zeytinliklere kıyasla oldukça daha iyi durumdalar,” diye ekledi ve su ile enerjinin yüksek maliyetlerine değindi. “Maliyetler çok yüksek olduğu için, tarımsal koşulların gerektirdiğinden daha az sulama yapmayı tercih eden üreticiler var.”

Sicilya ve Calabria’nın da önceki hasat yılına göre daha az üretim yapması bekleniyor.

“Geçen yıl Sicilya’nın zeytin hasadı — zeytinyağı üretimi değil — 400.000 ile 450.000 ton arasındaydı; bu yıl ise yaklaşık 350.000 ton bekliyoruz; Calabria’da ise 320.000 ila 330.000 ton zeytin üretimi öngörülüyor,” dedi Ragno.

“Zeytinlerin içindeki zeytinyağını çıplak gözle göremezsiniz,” diye şaka yapan Ragno, zeytin tonajının doğrudan yağ üretimine dönüşmediğini belirtti.

Bu bahar umut verici bir çiçeklenme döneminin ardından, uzun süren sıcak hava dalgası meyvelerin sayısını ve boyutunu azalttı. Ancak yüksek sıcaklıklar, mantar hastalıklarını ve zeytin meyve sineğini uzak tutmaya da yardımcı oldu.

“Bunları neredeyse hiçbir yerde görmüyoruz ve zeytinler çok sağlıklı,” dedi Ragno. İlk tadımlar da umut vericiydi. “Kesinlikle çok yüksek kaliteli bir zeytinyağı üretimi potansiyeli var.”

Orta ve kuzey bölgelerinin geçen yılki hasattan sonra toparlanması bekleniyor. Ragno, zeytin ağacının doğal alternatif verim döngüsüne atıfta bulunarak, “Bu bölgelerin çoğu için geçen yıl verimsiz bir yıldı, ancak bu sezon ağaçlarda bol miktarda meyve görüyoruz,” dedi.

Daha iyi performans, güneydeki düşüşü kısmen telafi etmeli ve üretimi geçen yılın seviyesinin altında, ancak ilk tahminlerin bir kısmından muhtemelen daha yüksek bir seviyede tutmalıdır.

İtalya, 2026/27 hasat yılına depolarda hâlâ önemli miktarda zeytinyağı stoku bulunurken giriyor. Temmuz sonunda stoklar, bir yıl önceki 162.000 tondan yaklaşık 233.000 tona yükseldi; bu, yüzde 40’ın üzerinde bir artışa tekabül ediyor.

Ragno, “Kasım ayına geldiğimizde stoklarda hâlâ 70.000 ila 100.000 ton İtalyan zeytinyağı kalacağını düşünüyorum; muhtemelen 80.000 veya 90.000 ton civarında olacaktır” dedi. “Yeni üretim 270.000 ile 290.000 ton arasında gerçekleşecekse, bu yine de önemli bir zeytinyağı miktarı olacaktır.”

Ragno, stok birikimini kısmen, önceki hasat yılında İtalyan zeytinyağı ile Avrupa Birliği’nin diğer bölgelerinde üretilen zeytinyağı arasında ortaya çıkan olağandışı geniş fiyat farkına bağladı.

“Bir ara Avrupa zeytinyağı kilogram başına 4 ila 4,50 avro civarına düşerken, İtalyan zeytinyağı hala 7 ila 8 avro arasındaydı,” dedi. “Bu fark çok büyüdü ve birçok operatörün İtalyan zeytinyağını satmasını zorlaştırdı.”

Ragno, kaliteyi ödüllendirmek ve üreticileri desteklemek için İtalyan zeytinyağına bir prim uygulanmasının sürdürülmesinin hâlâ hayati önem taşıdığını vurguladı. Ancak, rakip menşelerle karşılaştırıldığında aşırı bir fiyat farkının talebi zayıflatabileceği konusunda uyarıda bulundu.

“Her zaman değere dayalı bir politikayı destekledik, çünkü ürünü koruyabilecek tek şey değer ve kalitedir,” dedi. “Ancak bu fark, uluslararası pazardaki durumla karşılaştırıldığında aşırı hale geldiğinde sorunlar ortaya çıkabilir. Bir süredir İtalyan zeytinyağı tüketiminde bir daralma gözlemledik; bu durum, fiyatların düşmesiyle birlikte ancak son zamanlarda hafiflemeye başladı.”

Fiyat düzeltmesi önemli ölçüde oldu. İtalya Tarım ve Gıda Piyasası Hizmetleri Enstitüsü (Ismea) verilerine göre, Ağustos ayında menşe yerinde ortalama sızma zeytinyağı fiyatları kilogram başına 4,86 avroya düştü; bu rakam, 2025 yılının aynı ayına göre yüzde 49,3 daha düşük. Eylül ayının üçüncü haftasına gelindiğinde, Ismea İspanyol sızma zeytinyağı fiyatlarının kilogram başına 3,67 avro olduğunu bildirdi.

Hasat yaklaşırken bu düşüş, üreticiler ve zeytin yağcıları için giderek artan zorluklara yol açtı. Ragno, “Şu anda kırsal kesimde bir endişe var,” dedi. “Üreticiler hasat maliyetleriyle başa çıkmak zorunda ve fiyatların onlar için kârlı kalmasını ummak zorundayız.”

“Zeytin verimi iyi olursa, işletmeciler daha fazla ödeme yapabilir ve üreticilerin emeklerini telafi edebilir,” diye ekledi. “Ancak verim düşük olursa ve elde edilen zeytinyağı kilogramı 7 veya 8 avroya mal olurken, Avrupa zeytinyağı çok daha düşük fiyatlardan işlem görüyorsa, o zaman işler zorlaşır.”

İtalyan zeytin yağı üreticileri dernekleri AIFO ve AFP, geçtiğimiz günlerde Puglia’da önemli miktarda satılmamış zeytinyağının işletme sermayesini bağladığını ve yeni hasat başlarken zeytin yağının likiditesini azalttığını belirtti.

Dernekler, bölgesel yetkililere, yağhanelerin Puglia Moltiplica programının Kısa Vadeli Kredi Olanakları kapsamında zeytinyağı stoklarının değerini kullanarak kısa vadeli finansman elde etmelerine izin vermeleri çağrısında bulundu.

Dernekler, likidite yetersizliğinin, hasat döneminde yağhanelerin zeytin satın alma ve çiftçilere zamanında ödeme yapma kabiliyetini kısıtlayabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Bu bağlamda İtalyan hükümeti, üretici fiyatları üzerindeki süregelen aşağı yönlü baskı, artan stoklar ve yüksek üretim maliyetlerini gerekçe göstererek Avrupa Komisyonu’ndan AB Tarım Rezervi’ni devreye sokmasını talep etti.

Hükümet ayrıca, SIAN sistemi ve Zeytinyağı Telematik Kayıt Sistemi ile entegre olacak şekilde tasarlanmış yeni bir dijital takip belgesi olan “Documento di Accompagnamento Elettronico Olivicolo” (DAO) uygulamasını duyurdu.

Bu önlem, izlenebilirliği güçlendirmeyi ve zeytin ile zeytinyağının hareketine yönelik kontrolleri sıkılaştırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, işlemlerin kaydedilmesi için verilen süreyi altı günden üç güne indirecek olan bu önlemin, 2027/28 hasat yılında yürürlüğe girmesi beklenmektedir.

Daha güçlü destek tedbirleri için kampanya yürüten üreticiler ve zeytin yağı imalatçılarından oluşan “Orgoglio Olivicolo” komitesi, bu girişimi bir ilerleme olarak karşıladı ancak sektöre daha fazla kamu desteği sağlamak için gösterilere ve diğer çabalara devam edeceğini belirtti.

Bazı bölgelerde hasat başlamış olsa da, özellikle hasat öncesinde daha serin hava ve yağışların meyve boyutunu iyileştirmesi durumunda nihai üretim rakamları hala değişebilir.

Ragno, “Biraz daha serin havaya ve yağmura ihtiyacımız var,” dedi. “Koşullar elverişli kalırsa, hasat yapıp çok kaliteli yağlar üretme imkânımız var.”