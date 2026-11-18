ABD’nin Hırvatistan Büyükelçisi Nicole McGraw, bu yılki hasat için Istria’daki zeytin yetiştiricileriyle bir araya geldi ve Poreč yakınlarındaki Agrolaguna’yı ziyaret ederek bölgedeki zeytinyağı üretimi hakkında bilgi edindi ve aşırı hava koşullarının yaşandığı bir sezonun ardından üreticilerin karşılaştığı zorlukları inceledi.

Tüm süreci yakından gözlemlemek, her bir damlanın ardında yatan özen, sabır ve emek için bende yepyeni bir takdir duygusu uyandırdı. – Nicole McGraw, ABD’nin Hırvatistan Büyükelçisi

Diplomatik görevine başladığından bu yana Hırvatistan’ın dört bir yanını gezmiş olan McGraw, yerel işçilerle birlikte hasada katıldı ve eldivenler ile mekanik zeytin sallama makinesi kullanarak Leccino ve Picholine ağaçlarından zeytin topladı.

“Zeytin hasadına katılmaktan büyük keyif aldım,” diyen McGraw, “Zeytin topladım ve bunların zeytinyağına nasıl dönüştürüldüğünü ilk elden deneyimledim,” diye ekledi.

McGraw’a ev sahipliği yapan Agrolaguna’nın üretim müdürü ve baş şarap uzmanı Josip Barišić, şirketin zeytinyağlarının üretim ve işleme yöntemlerini anlattı.

McGraw, “Tüm süreci yakından görmek, her damlanın ardındaki özen, sabır ve sıkı çalışmaya tamamen yeni bir bakış açısı kazandırdı” dedi.

Büyükelçinin ziyareti, uzun süren yaz kuraklığının ardından gelen şiddetli sonbahar yağmurlarının damgasını vurduğu, özellikle zorlu bir hasat sezonunda gerçekleşti.

Yaz kuraklığından sonbahar yağmurlarına

Yaz aylarında bölgenin bazı kesimlerinde sıcaklıklar 40°C’yi aştı; kuraklık ise neredeyse Eylül ortasına kadar devam etti.

Uzun süren kuraklık, gelişmekte olan zeytinlerde yağ birikimini kısıtlayabilir. Şiddetli su stresi altında ağaçlar, kaynaklarını korumak için daha küçük meyveler üretebilir veya mahsulünün bir kısmını dökebilir.

Sonbaharda, aralıksız yağışların toprağı suya doyurması ve hasat çalışmalarını aksatmasıyla koşullar keskin bir şekilde değişti. Islak zemin, makinelerin bazı zeytinliklere girmesini zorlaştırdı ve üreticileri giderek daha öngörülemez hale gelen hava koşullarına uyum sağlamak zorunda bıraktı.

Badel’in pazarlama departmanından Mia Vukdragović’e göre, bu zorluklara rağmen Agrolaguna, geçen yıl kaydedilen verim seviyelerine benzer veya biraz daha yüksek verim seviyelerini korumayı başardı.

Agrolaguna, Batı Istria’da 226 hektarlık bir alanda 68.000’den fazla zeytin ağacını yönetmektedir. Raporun hazırlandığı tarihte şirket, planlanan hasadın yarısından fazlasını tamamlamış ve yaklaşık 30.000 ağaçtan zeytin toplamıştı.

Sulama, üretimi korumaya yardımcı oluyor

Şirketin performansında önemli bir faktör, sulamaya yaptığı yatırım olmuştur.

Agrolaguna, şirketin Istria’daki en büyük plantasyon olarak tanımladığı 130 hektarlık bir plantasyona ev sahipliği yapan Červar bölgesinde yaklaşık 110 hektarlık zeytinlikleri sulamaktadır.

Su, Istria İlçesi tarafından finanse edilen bir altyapı projesi olan Mateši rezervuarından sağlanmaktadır. Bu sistem, uzun süre yağmur yağmayan dönemlerde meyve gelişiminin sürdürülmesine yardımcı olmuştur.

Şirket ayrıca, uzun süreli aşırı sıcaklıkların faaliyetini bastırabildiği zeytin meyve sineğinin baskısının sınırlı olduğu, sağlıklı meyveler elde edildiğini bildirdi.

Agrolaguna, bu sezon 140.000 ila 160.000 litre zeytinyağı üretmeyi hedefliyor.

Yeni öğütme hattı, işleme kapasitesini üç katına çıkardı

Sulamanın yanı sıra şirket, yağmur nedeniyle kesintiye uğrayan hasat döneminde zeytinyağı kalitesini korumak amacıyla daha hızlı işleme süreçlerine yatırım yaptı.

Bu yıl Agrolaguna, Poreč’teki tesisinde tam otomatik bir işleme hattını devreye sokarak saatlik zeytin işleme kapasitesini 1,6 metrik tondan 5 metrik tona çıkardı.

Genişletilen tesis, hasat edilen zeytinlerin toplanmasından sonraki 8 ila 12 saat içinde işlenmesini sağlayarak, meyvelerin öğütülmeden önce bekleme süresini kısaltıyor.

Hızlı işleme, özellikle yağışlı hasat koşullarının meyvelerin bozulma riskini artırdığı durumlarda zeytinyağının kalitesini korumak açısından önemlidir.

Üreticiye göre, elde edilen yağlar yeşil meyve aromaları, tazelik ve hoş bir keskinlikle karakterize ediliyor.

Agrolaguna, sızma zeytinyağlarını Ol Istria markası altında pazarlamaktadır. Bu ürünler arasında Picholine, Pendolino, Leccino ve yerli Istarska Bjelica, Rošinjola ve Črnica çeşitlerinden üretilen tek çeşit yağların yanı sıra seçilmiş çeşitlerin karışımları da bulunmaktadır.

Şirketin yağları, NYIOOC Dünya Zeytinyağı Yarışması da dahil olmak üzere uluslararası yarışmalarda takdir görmüştür.

Ol Istria ayrıca, coğrafi menşe, onaylanmış zeytin çeşitleri ve 27°C’yi aşmayan işleme sıcaklıkları dahil olmak üzere üretim yöntemlerine ilişkin gereklilikleri belirleyen Istra Koruma Altındaki Menşe İsim Sertifikasına da sahiptir.

Istria’nın kalite konusundaki itibarı uluslararası alanda artmış ve bölge, Flos Olei zeytinyağı rehberinde defalarca takdir görmüştür.

Zeytinlikleri gezdikten ve taze üretilmiş yağları tattıktan sonra McGraw, kendisine Hırvatistan’ın tarım hayatının başka bir yönünü tanıttıkları için ev sahiplerine teşekkür etti.

“Bu deneyimi benimle paylaştıkları için Agrolaguna Poreč’teki harika Hırvat ev sahiplerime teşekkür ederim,” dedi. “Hırvatistan’da ne kadar çok zaman geçirirsem, insanlarına, geleneklerine, mutfağına ve güzel manzarasına o kadar çok aşık oluyorum.”