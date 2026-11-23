Capalbio’daki Garavicchio Tepesi’ne çıkan yola girdiğimizde, yeşilliklerin arasından görkemli bir yırtıcı kuş ortaya çıktı, yolumuzun üzerinden süzülerek geçti ve yakındaki bir zeytin ağacının dalına kondu. Maremma’nın zengin yaban hayatının bir göstergesi olan bu yırtıcı kuşu hayranlıkla izlemek için birkaç saniye durduk, ardından Sant’Angelica malikanesine doğru yolumuza devam ettik.

Toskana’ya ve güzel zeytin çiftliğimize duyduğumuz sevgiyle başlayan bu yolculuk, hayal ettiğimizden çok daha anlamlı bir şeye dönüştü. – Laura Miller, Sant’ Angelica

İrlanda’nın Dublin kentinden gelen Laura ve Ed Miller, geçen yaz İtalya’daki yaşam merkezlerini burada kurdular. Burası, Toskana’nın en güney ucu; dalgalı kırsal alanın yerini sahile bıraktığı bu bölgede, Sant’ Angelica manzarayı hayranlıkla seyretmek için ayrıcalıklı bir bakış açısı sunuyor. Mülke vardığımızda, parlak sonbahar güneşi manzarayı daha da çarpıcı hale getiriyordu: sağda, Capalbio’nun surlarla çevrili tarihi merkezi ile taçlandırılmış bir tepe yükseliyordu; solda ise Tiren Denizi’ne doğru uzanan Monte Argentario burnu uzanıyordu.

Önümüzde uzanan, 900 adet Frantoio, Leccino, Moraiolo ve Pendolino ağacından oluşan zeytinlik, arazinin konturlarını takip eden geleneksel düzeniyle manzarayı kucaklıyor gibiydi. Zeytinler, en son teknolojiye sahip bir tesiste öğütülerek yabani otlar, çimen, devedikeni ve enginarın canlı notalarını barındıran zarif bir karışım elde ediliyor.

“Bu bölgeyi ilk kez yaklaşık yirmi yıl önce ziyaret ettik ve doğal güzelliği ile otantik karakteri bizi kısa sürede büyüledi,” diye hatırladı Laura. “Yakındaki sahil kasabası Porto Ercole’de kalıyorduk, çevreyi keşfetmeye başladık ve bu bölgeye, yemeklerine ve insanlarına aşık olduk.”

Şirket avukatlığı kariyerinden emekli olduktan sonra Ed, ekonomi ve pazarlama alanında deneyimi olan Laura ile, hayatlarının yeni bir sayfasını açmak için mükemmel bir yer gibi görünen Toskana’nın bu köşesinde daha fazla zaman geçirme zamanının geldiği konusunda hemfikir oldu. Araziyi satın aldıktan sonra, araziyle birlikte gelen zeytinliklerin bakımını üstlendiler.

“Buraya gelene kadar zeytin ağacı yetiştirmeyi hiç ciddi olarak düşünmemiştik; ancak on beş yıl önce dikilmiş ve hiçbir zaman üretim amacıyla bakılmamış olan bu bahçeyi yeniden canlandırma görevini seve seve üstlendik,” dedi Laura. “Mülkün adı, önceki sahibinin eşi Angelica’dan geliyor. Onun adını çiftliğin tarihinin bir parçası olarak yaşatma fikrini çok sevdik. Bahçedeki işlere daha fazla dahil oldukça, birinci sınıf sızma zeytinyağı üretme kararı kendiliğinden ortaya çıktı.”

Girişimlerinin başlangıcında Miller ailesi, deneyimli profesyonellerden destek alırken, kalite odaklı zeytin yetiştiriciliğini kendi başlarına sürdürebilmek için gerekli bilgi ve becerileri de kademeli olarak edindi.

İlk deneme hasadının sonuçları o kadar umut vericiydi ki, sonunda kendi markalarını piyasaya sürmeye karar verdiler. NYIOOC Dünya Zeytinyağı Yarışması’ndaki ilk katılımında Sant’Angelica, Altın Ödül’ü kazandı ve bu, Miller çiftinin ulaşmaya çalıştığı kalitenin erken bir teyidi oldu.

Sanata olan ömür boyu tutkularıyla Laura ve Ed, sızma zeytinyağları için özel olarak tasarlanmış bir etiket yaratmayı tercih ettiler. Etikette, kişisel koleksiyonlarında birkaç tablosu bulunan İrlandalı çağdaş sanatçı Al Maser’in bir eseri yer alıyor.

Laura ve Ed Miller, Sant’ Angelica’nın satış gelirlerinin bir kısmını, etiketinde eseri yer alan İrlandalı sanatçı Maser ile ortak paylaştıkları amaçları destekleyen hayır kurumlarına bağışlıyor. (Fotoğraf: Sant’ Angelica)

“Projenin başlangıcından bu yana, üç hasadımızın her biri Maser’in farklı bir eseriyle temsil edildi,” diye açıkladı Ed. “O, tanınmış bir sokak sanatçısı; enstalasyonları ve projeleri kentsel peyzajla özdeşleşmiş olsa da, eserlerini karakterize eden renkler ve kendine özgü grafik stili, buradaki doğal güzelliği yansıtıyor gibi görünüyor.”

“Resimleri, burada toprak, deniz ve gökyüzü arasında gördüğümüz her şeyi yansıtıyor,” diye belirtti Ed. “Sanatının canlılığı, çevremizdeki doğal unsurlarla ve yağımızın canlı karakteriyle gerçekten uyum içindeyken, aynı zamanda bahçedeki çalışmanın neşesini de ifade ediyor.”

Her hasat dönemine Maser’in farklı bir eseri eşlik ettiği için her seri benzersizdir ve zeytinyağını kullananları, çiftlik hayatının özünü yakalayan sanat eserlerinin keyfini çıkarmaya davet eder.

Laura ve Ed, etiketlerinde bu eserlere yer vererek her şişeyi sanatsal bir nesneye dönüştürmeyi amaçladıklarını açıkladı. Her şeyden önce bu, hayatlarında her zaman önemli bir rol oynamış olan sanatı destekleme biçimleridir.

Girişimcilik yaklaşımlarının temelini oluşturan etik taahhüdü yansıtan Miller çifti, Sant’Angelica’nın satış gelirlerinin bir kısmını, Maser ile ortak paydada buluştukları amaçları destekleyen hayır kurumlarına bağışlıyor.

Sanat dünyasıyla olan bir başka bağlantı ise tepenin eteklerinde yatıyor. Fransız-Amerikalı sanatçı Niki de Saint Phalle tarafından 1979 ile 2002 yılları arasında yaratılan bir heykel parkı olan Tarot Bahçesi, demir ve beton yapıları ayna ve seramik mozaiklerle kaplı anıtsal heykellerden oluşan, eşsiz bir sanatsal eser.

Projeyle ilgili bir kitapta De Saint Phalle, ilham kaynağının Barselona’daki Antoni Gaudí’nin Park Güell’i olduğunu söylemiştir. “Bir gün benim de bir neşe bahçesi inşa edeceğimi biliyordum. Cennetin küçük bir köşesi. İnsan ile doğanın buluşması,” diye yazarak, Toskana’nın Maremma bölgesindeki bu arazide bulduğu mutluluğu dile getirmişti.

Mülke yaptığımız ziyaretin sonuna doğru, çiftlik ekibinden iki kişi, sevkiyat için şişelenmiş zeytinyağı kasalarını özenle hazırlıyordu. Bu zeytinyağları, Sant’Angelica’nın seçkin bir grup lüks restoranın menülerinde yer aldığı İrlanda’ya gönderilecekti.

Miller ailesinin çocukları Herry ve Jessy de İrlanda’da okuyor. Ed ve Laura, çocuklarının Toskana’daki ebeveynlerinin projesine büyük destek verdiklerini ve üniversite tatillerinde mümkün olduğunca sık çiftliğe döndüklerini söyledi.

“Oğlumuz ve kızımız burayı çok seviyor ve yeni girişimimiz hakkında daha fazla şey öğrenmeye giderek daha fazla ilgi duyuyorlar,” diye belirtti Ed. “Bu iş, önceki işimden çok farklı ve aynı derecede yorucu, ancak her zaman dışarıda olduğumuz, temiz havanın tadını çıkardığımız ve aktif kaldığımız için çok daha sağlıklı bir yaşam tarzı olduğunu düşünüyorum.”

Sant’ Angelica malikanesi, Capalbio ortaçağ köyünden Monte Argentario burnuna ve Tiren Denizi’ne uzanan muhteşem manzaralara sahiptir. Sevgili evcil hayvanları Rocco, temiz havanın ve bozulmamış çevrenin tadını çıkararak özgürce dolaşmaktadır. (Fotoğraf: Sant’ Angelica)

Bugün Ed, arazinin tarımsal faaliyetlerini ve üretim sürecini denetlerken, Laura ise şirketin iletişim ve pazarlama faaliyetlerinden sorumludur.

“Ed ve ben, hayatımızda bu değişikliği yapmış olduğumuz için kendimizi inanılmaz derecede şanslı hissediyoruz,” dedi. “Toskana’ya ve güzel zeytin çiftliğimize duyduğumuz sevgiyle başlayan bu yolculuk, hayal ettiğimizden çok daha anlamlı bir şeye dönüştü. Bu süreçte çok şey öğrendik; doğayla iç içe çalışmanın, zeytin ağaçlarımıza bakmanın ve gerçekten gurur duyduğumuz bir zeytinyağı üretmenin çok özel bir yanı var. Her hasat yeni zorluklar getiriyor, ama aynı zamanda muazzam bir tatmin de sağlıyor.”

“Maser ile işbirliğimiz sayesinde Sant’Angelica’ya sanatı getirmek, bu yolculuğu daha da özel hale getirdi ve İrlandalı köklerimizi İtalya’daki hayatımızla birleştirdi,” diye ekledi Laura. “Ayrıca, kalbimize yakın hayır kurumlarını ve davaları destekleyerek bir şeyler geri verebilecek durumda olduğumuz için kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Her şeyden öte, sanırım minnettarız. Toskana’daki bu küçük parçamızın bize bu kadar çok kapı açacağını, bizi bu kadar çok harika insanla tanıştıracağını ve hayatımızın bu kadar önemli bir parçası haline geleceğini hiç hayal etmemiştik. Çok emek verdik, ama bunu dünyadaki hiçbir şeye değişmezdik.”